Τα πιο κομψά παπούτσια για να φορέσετε από Σεπτέμβριο στο γραφείο

Με ποια παπούτσια θα κάνετε statement στις εμφανίσεις του γραφείου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 19-08-2025
Moritz Scholz/Getty Images/Ideal Image

Επιστροφή στο γραφείο μετά τις διακοπές και η σκέψη μας στρέφεται, μεταξύ άλλων, και στην ανάγκη να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα μας. Το φρεσκάρισμα στο officewear ξεκινάει συνήθως από τα ρούχα, όμως εμείς σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε από μία άλλη βασική κατηγορία: τα παπούτσια. Αλλαγή εποχής, σημαίνει συνήθως και αλλαγή καιρικών συνθηκών και γι' αυτό η προτεραιότητα θα δοθεί στα κλειστά παπούτσια που θα μας εξασφαλίσουν άνεση και στιλ στην καθημερινότητά μας. 

Με ποια παπούτσια μπορείτε να φορέσετε τα cropped παντελόνια

Ποια παπούτσια θα φορέσουμε στο γραφείο από Σεπτέμβριο 

Οι κομψές και θηλυκές slingback γόβες, όπως και οι άνετες και ρομαντικές μπαλαρίνες είναι από τα πρώτα παπούτσια που θα χρειαστούμε. Οι elegant two-tone "Valet Du Roi" από τη συλλογή Valentino Garavani απευθύνονται σ' ένα μοντέρνο σοφιστικέ look, ενώ οι μπαλαρίνες της Miu Miu σε κόκκινο χρώμα υπόσχονται να κάνουν fashion statement. Αν θέλετε να φανείτε πιο τολμηρές, δοκιμάστε την τάση του animal print επιλέγοντας να ολοκληρώσετε τα κοστούμια σας μ' ένα ζευγάρι γόβες σε λεοπάρ από τη συλλογή Ferragamo. 

Άλλο ζευγάρι παπούτσια που φοράμε πολύ στο officewear είναι τα loafers. Επενδύστε σε κομψά ζευγάρια από σουέτ όπως αυτό της συλλογής Jimmy Choo ή σε iconic loafers όπως τα "Jordaan" του Gucci που ανανεώνονται μέσα από ζακάρ καμβά και το λαδί χρώμα. Επίσης, αυτή την εποχή είναι πολύ δημοφιλή στη μόδα τα boat shoes κι ένα ζευγάρι όπως αυτά της συλλογής Sandro θα γίνουν η ιδανική προσθήκη στα outfits σας. 

Τέλος, μην ξεχνάτε ότι έχετε και την επιλογή των sneakers, που σε ντελικάτη σχέδια από δέρμα όπως το μοντέλο "Mica" της συλλογής The Row προσφέρουν μία relaxed διάθεση στο ντύσιμο σας. 

Editor's choice  

Slingback γόβες " Valet Du Roi" Valentino Garavani, luisaworld.com.

Δερμάτινες μπαλαρίνες, Miu Miu.

Καστόρινα loafers Jimmy Choo, Kalogirou.

Γόβες pony hair Ferragamo, Ferragamo boutique & Kalogirou.

Loafers "Jordaan" από ζακάρ καμβά, Gucci.

Δερμάτινα sneakers "Mica", The Row.

Δερμάτινα loafers, Jil Sander.

Sneakers Chloé Kick, Chloé.

Δερμάτινα μοκασίνια τύπου boat shoes Sandro, attica.

Mules με τακούνι και πλατφόρμα, Massimo Dutti.

