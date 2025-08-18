Follow us

Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο

Πώς θα φορέσετε τα δημοφιλή παπούτσια αυτό το φθινόπωρο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 18-08-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Η τάση των mesh flats δεν μετράει πολλές σεζόν πίσω, είναι ακόμα φρέσκια στη μόδα και οι fashionistas την εμπιστεύονται στο καθημερινό στιλ τους. Αυτό σημαίνει ότι για ένα ακόμα φθινόπωρο, ειδικά τον Σεπτέμβριο, θα φορέσουμε τα κατασκευασμένα από δίχτυ (πλέγμα) ίσια παπούτσια που τόσο πολύ έχει αγαπήσει η μόδα, γι' αυτό και τα επαναφέρει διαρκώς στις τάσεις. 

Για την ιστορία, κρατήστε ότι τα πρώτα διάτρητα παπούτσια που έκαναν μεγάλη επιτυχία στη μόδα ήταν οι stretch mesh γόβες της Bottega Veneta, που συνεπήραν τους fashion lovers τη χρονιά του 2019. Ακολούθησαν την ίδια χρονιά τα ίσια διαφανή παπούτσια τύπου sock (κάλτσα) του The Row, ωστόσο το trend απογειώθηκε με το λανσάρισμα των fishnet ballet flats του Alaïa το 2022. Το 2023 η τάση έχει εξαπλωθεί παντού και διάτρητα / διαφανή φλατ παπούτσια κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές συλλογές. 

Επιστρέφουμε, όμως, στο στιλ και στον τρόπο που θα φορέσουμε τα mesh flat αυτό τον Σεπτέμβριο, και σας παρουσιάζουμε ιδέες που συνδυάζουν επικαιρότητα και διαχρονικότητα: 

1. Με καρό

Τα καρό θα τα βρούμε μπροστά μας ως trend της φετινής σεζόν. Πριν, όμως, μπουν για τα καλά τα κρύα, εσείς μπορείτε να δοκιμάσετε καρό βερμούδες και/ή πουκάμισα συνδυάζοντας τα με mesh flats. 

Mesh Flat παπούτσια
Getty Images

2. Με καμπαρντίνα 

To φθινόπωρο ξεκινάμε να φοράμε τις καμπαρντίνες μας. Ένα look ιδιαίτερα κομψό για την εποχή είναι να φορέσετε την καμπαρντίνας σας πάνω από ένα μαύρο strech φόρεμα και να συνδυάσετε με mesh flats. 

Mesh Flat παπούτσια
Getty Images

3. Με καφέ κοστούμι 

Είτε φορέσετε ένα αυστηρό καφέ κοστούμι για το γραφείο είτε μια χαλαρή εκδοχή του για τις βόλτες σας, ένα ζευγάρι mesh μπαλαρίνες σε κόκκινο χρώμα είναι ό,τι τους ταιριάζει καλύτερα αυτή την εποχή. 

 
Mesh Flat παπούτσια
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

4. Με μαύρο φόρεμα 

Ένα αμάνικο μίντι φόρεμα με κουμπιά φορεμένο μ' ένα ζευγάρι διάτρητες μπαλαρίνες είναι ο εύκολος συνδυασμός για κομψές day-to-night εμφανίσεις. 

Mesh Flat παπούτσια
Getty Images

5. Με blazer και πλισέ φούστα 

Άλλη μία εύκολη πρόταση με stylish αποτέλεσμα είναι αυτή που προτείνει να συνδυάσετε χαλαρό blazer, μίντι φούστα και T-shirt με slogan και να ολοκληρώσετε μ' ένα ζευγάρι mesh φλατ παπούτσια. 

Mesh Flat παπούτσια
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

