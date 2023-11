Jennifer Lopez | Αποκάλυψε την ημερομηνία που περίμεναν όλοι οι θαυμαστές της

H Jennifer Lopez επιστρέφει με studio άλμπουμ μετά από μία δεκαετία. Η σταρ ανακοίνωσε μάλιστα την ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο This is Me Now μέσα από το επίσημο newsletter της. Η νέα της δισκογραφική δουλειά θα κυκλοφορήσει λοιπόν στις 16 Φεβρουαρίου 2024. Μαζί με το album θα κυκλοφορήσει την ίδια ημέρα και μία ταινία "εμπνευσμένη από τη μουσική του". Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Prime Video.

Οι λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ της Jennifer Lopez

Η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Jennifer Lopez γιορτάζει την επέτειο του αδελφικού του This is Me Then που κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια. Στο This is Me Now υπογράφουν τη σύνθεση και την παραγωγή η Jennifer Lopez και ο Roget Chayed μαζί με τους Angel Lopez, Jeff "Gitty” Gitelman, HitBoy, Tay Keith και INK.

Είναι μια δουλειά που είναι εξ ολοκλήρου εμπνευσμένη και αφιερωμένη στον σύζυγό της, Ben Affleck. Το ζευγάρι διέλυσε τον αρραβώνα του έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του This is Me Then. Είναι όμως ξανά μαζί και παντρεμένοι δύο δεκαετίες μετά.

Μιλώντας στην Zane Lowe και το Apple Music 1 την περασμένη χρονιά η JLo ανέφερε: "Με καταγράψαμε σε αυτή τη στιγμή όπου βρήκα ξανά την αγάπη της ζωής μου και αποφασίσαμε ότι θα είμαστε μαζί για πάντα. Όλο το μήνυμα του άλμπουμ είναι λοιπόν 'Η αγάπη υπάρχει. Αυτή είναι αληθινή αγάπη'. Τώρα σκέφτομαι ότι το μήνυμα του άλμπουμ είναι περισσότερο αν αναρωτιέσαι και έχεις, όπως εγώ κάποιες φορές, φρούδες ελπίδες, τα έχεις σχεδόν παρατήσει, μην το κάνεις, γιατί η αληθινή αγάπη υπάρχει και κάποια πράγματα όντως κρατάνε για πάντα και αυτό είναι αληθινό".

Το πρώτο single από το άλμπουμ

Θέλοντας να κρατήσει το ενδιαφέρον τον θαυμαστών της ζωντανό η Λατίνα σταρ θα κυκλοφορήσει το πρώτο single από το άλμπουμ στις 10 Ιανουαρίου. Πρόκειται για το κομμάτι Can't Get Enough.