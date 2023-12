Sarah Jessica Parker | Τα εντυπωσιακά παπούτσια με τα οποία συνδύασε το Total Black Look της

Η Sarah Jessica Parker και το Little Black Dress αποτελούν δύο – διαφορετικού ύφους – σταθερές στο σύμπαν της μόδας. Η πρώτη για την αέναη ικανότητα της να αναβαθμίζει ακόμη και το πιο απλό σύνολο και το δεύτερο στοιχείο για τη διαχρονικότητά του. Σε μία από τις τελευταίες της δημόσιες εμφανίσεις, η πάντα στιλάτη ηθοποιός "συναντήθηκε" με το μικρό μαύρο φόρεμα πραγματοποιώντας ένα upgrade στην κλασική εκδοχή του.

Ειδικότερα, η ηθοποιός εμφανίστηκε στα εγκαίνια του The Fifth Avenue Hotel στη Νέα Υόρκη με ένα Little Black Dress with a twist. Το σύνολό της περιελάμβανε ένα ημιδιάφανο LBD με δαντελένιο μπούστο και μια φούστα με παγιέτες, ενώ νότες από τον lingerie της κόσμο αποκαλύπτονταν όσο το κομψό μαύρο παλτό ολοκλήρωνε το Festive Look της.

Παρόλο που η Parker είναι η ίδια μια fashionista, δεν έχει ακόμα μπει στη μανία με τα διάφανα που έχει καταλάβει τη μόδα τους τελευταίους μήνες – αν και φαίνεται σαν κάτι που η Carrie Bradshaw θα έκανε πιο άνετα). Αλλά και πάλι, η δική της εκδοχή του see-through look ήταν ιδιαίτερα κομψή - τόσο για το tailored παλτό που έβαλε από πάνω, όσο και για ένα ζευγάρι statement τακούνια που φόρεσε.

Ας εστιάσουμε στο τελευταίο στοιχείο. Τα παπούτσια της. Πρόκειται για μία "γεύση” από τη νέα συλλογή της Sarah Jessica Parker, η οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη. Έχοντας ως ατού τους ασημένιους και μαύρους φιόγκους σε σχήμα ombre, το ζευγάρι παπουτσιών παραπέμπει εύκολα σε μία από τις επιλογές που θα έκανε η Carrie Bradshaw στο Sex And The City, εξαιτίας του sheer χαρακτήρα τους.