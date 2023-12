Amal Clooney | Η τρυφερή κίνηση του συζύγου της στο κόκκινο χαλί

Η Amal Clooney έκανε μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί συνοδεύοντας τον σύζυγό της. Το ζευγάρι βρέθηκε στην προβολή της ταινίας The Boys in the Boat που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Curzon Mayfair του Λονδίνου.

Ο George Clooney υπογράφει τη σκηνοθεσία και και η σύζυγός του τον στήριξε και αυτή τη φορά με την παρουσία της. To A list ζευγάρι έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του ενώ ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έδειξε την τρυφερότητά του κρατώντας την ομπρέλα για να προστατέψει τη συνήγορο ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη βροχή.

Getty Images

Για την περίσταση, η Amal Clooney επέλεξε total black σύνολο με ένα βελούδινο στράπλες crop top και ασορτί παντελόνι. Την ίδια ώρα ο George Clooney προτίμησε navy κοστούμι με λευκό πουκάμισο.

Η νέα του ταινία κάνει πρεμιέρα στις αμερικάνικες αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου και βασίζεται στο δημοφιλές βιβλίο του Daniel James Brown με τίτλο The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics το οποίο κυκλοφόρησε το 2013.

Το αθλητικό δράμα είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία και πρωταγωνιστούν οι Callum Turner, Joel Edgerton, Peter Guinness, James Wolk, Sam Douglas, Chris Diamantopulos και Robbie Jarvis.