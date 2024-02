Juliette Binoche | Το σύνολο Dior που επέλεξε για την παγκόσμια πρεμιέρα του The New Look

Η Jiliette Binoche ανήκει στις πιο κομψές σταρ της γενιάς της και το επιβεβαίωσε και στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση. Η 59χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της σειράς The New Look, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου, στη Νέα Υόρκη.

Η σειρά του Apple TV+ είναι αφιερωμένη στη ζωή του μεγάλου σχεδιαστή Christian Dior και κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 14 Φεβρουαρίου. Οι θεατές θα δουν τα πρώτα τρία επεισόδια μαζί ενώ η σειρά θα ολοκληρωθεί στις 3 Απριλίου με κάθε νέο επεισόδιο από τα δέκα συνολικά να ανεβαίνει κάθε Τετάρτη.

Το σύνολο που επέλεξε η Jiliette Binoche

Η πρωταγωνίστριά της τίμησε τον οίκο επιλέγοντας για την εμφάνισή της ένα σύνολο που φέρει την υπογραφή της Maria Grazia Chiuri. H Jiliette Binoche υποδύεται στο The New Look την Coco Chanel ενώ τον Christian Dior ενσαρκώνει ο Ben Mendelsohn. Για την περίσταση επέλεξε ένα total black σύνολο Dior με μαύρο crepe φόρεμα καπέλο, δερμάτινα γάντια και μπότες.

Getty Images

Η total black εμφάνιση της Glenn Close

Getty Images

Με την υπογραφή του γαλλικού οίκου ήταν και η εμφάνιση της συμπρωταγωνίσριάς της,Υποδύεται στη σειρά την θρυλικό Editor in Chief του Harper's Bazaar, Carmel Snow.

H 76χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο μεταξένιο σακάκι με ασορτί φούστα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μία τσάντα Lady D-Joy, μια ιδιαίτερη καρφίτσα, σκουλαρίκια και παπούτσια Dior.

Το καστ της σειράς συμπληρώνουν η Maisie Williams που υποδύεται την αδερφή του Christian, Catherine Dior, o John Malkovich που υποδύεται τον σχεδιαστή Lucien Lelong, η Emily Mortimer ως Vera Lombardi και ο Claes Bang ως Spatz.

Το ιστορικό δράμα επικεντρώνεται σε μία ιδιαίτερη χρονική περίοδο, στη διάρκεια της οποίας το Παρίσι αιχμαλωτίζεται από τους τους Ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Tότε που ο Christian Dior και οι συνάδελφοί του ανταγωνίζονταν για να λανσάρουν αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως σύγχρονη μόδα.