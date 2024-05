Meg Ryan | Η επιστροφή στο Met Gala μετά από δύο δεκαετίες

Την πρώτη της εμφάνιση μετά από σχεδόν 20 χρόνια στο Met Gala έκανε η Meg Ryan το βράδυ της Δευτέρας. Η βασίλισσα των ρομαντικών κομεντί περπάτησε στο πράσινο χαλί που στήθηκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης φορώντας μία μαύρη δημιουργία Michael Kors.

Στο φόρεμα της 62χρονης ηθοποιού ήταν κεντημένα λουλούδια στο ίδιο χρώμα ενώ το πάνω μέρος του ήταν διαφάνεια. Η Meg Ryan πόζαρε χαμογελαστή σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα από την τελευταία της εμφάνιση στο Met Gala που ήταν το 2001.

Getty Images

Η επιστροφή της στο Met Gala γίνεται μετά από μία σειρά δημόσιων εμφανίσεων της Meg Ryan. Η χολιγουντιανή σταρ άλλωστε προωθεί τους τελευταίους μήνες τη νέα της ταινία What Happens Later που την βάζει και πάλι στην ενεργό δράση του κινηματογράφου μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής.

Η ίδια διατηρεί το iconic στιλ με το οποίο αγαπήθηκε στα 90s μέσα από ταινίες όπως When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle και You've Got Mail. To TikTok μάλιστα εμπνεύστηκε πρόσφατα από την ηθοποιό δημιουργώντας την τάση Meg Ryan Fall με looks εμπνευσμένα από τις εμφανίσεις της.

Όταν η Meg Ryan έμαθε για την ανταπόκριση αυτή που έχει το στιλ της σχολίασε πως είναι το πιο γλυκό πράγμα.