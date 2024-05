Oprah Winfrey | Παραδέχεται τη συμβολή της στη διαμόρφωση της τοξικής κουλτούρας της δίαιτας

Η Oprah Winfrey έχει επηρεάσει τις ζωές εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η επίδρασή της όμως δεν είχε πάντα θετικό πρόσημο και το γνωρίζει και η ίδια. Μιλώντας σε μία ειδική εκπομπή στο YouTube με τίτλο Making the Shift παραδέχτηκε τη συμβολή της στην τοξική κουλτούρα της δίαιτας. Στη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Μαΐου, συμμετείχαν και οι ηθοποιοί Rebel Wilson και Amber Riley.

Η 70χρονη παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο πώς ένιωθε για τον εαυτό της και πώς τα ακραία στάδια του να χάσει βάρος κατέληξαν να αντανακλώνται στους άλλους μέσα από την εκπομπή της.

"Θέλω να γνωστοποιήσω ότι έχω υπάρξει μία σταθερή παρουσία σε αυτή την κουλτούρα της δίαιτας" ανέφερε αρχικά η Oprah Winfrey. "Μέσα από τις πλατφόορμες μου, μέσα από το περιοδικό, μέσα από τις εκπομπές λόγου που έκανε επί 25 χρόνια και online, έχω μεγάλη συμβολή σε αυτό. Δεν μπορώ να πω πόσες εκπομπές για απώλεια βάρους και μεταμορφώσεις έχω κάνει και είναι η βάση από τότε που δουλεύω στην τηλεόραση".

Η εκπομπή για την οποία μετάνιωσε

Η ίδια αναφέρθηκε σε μία στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής της όταν εμφάνιση ένα κόκκινο καρότσι γεμάτο με κομμάτια λίπους, ένα επεισόδιο που, όπως είπε, μετανιώνει που το άφησε να μεταδοθεί. Το λίπος παρουσίαζε την ποσότητα του βάρους που είχε χάσει ενώ βρισκόταν σε δίαιτα μόνο με υγρά.

"Έχω μοιραστεί πως αυτό το διάσημο καρότσι με λίπος στο The Oprah Show είναι το μεγαλύτερο πράγμα για το οποίο μετανιώνω. Έστειλα ένα μήνυμα ότι το να λιμοκτονείς με δίαιτα των υγρών είναι μία προδιαγραφή για τους ανθρώπους που έβλεπαν που ούτε εγώ ούτε κάποιος άλλος θα μπορούσε να ακολουθήσει" σημείωσε η Oprah Winfrey.

"Την επόμενη μέρα άρχισα να παίρνω πίσω το βάρος... Αυτή η στιγμή με το καρότσι με το λίπος ενεργοποιήθηκε μετά από χρόνια και χρόνια σκέψης ότι η προσπάθειά μου με το βάρος μου ήταν δικό μου λάθος και με έφερε μέχρι την περασμένη εβδομάδα για να διαχειριστώ τη ντροπή που ένιωσα ιδιωτικά καθώς πολλές από τις δημόσιες στιγμές της δίαιτας yo-yo έγιναν εθνικά αστεία".

Το ντοκιμαντέρ της Oprah Winfley για την απώλεια βάρους

Η εμφάνιση αυτή της Oprah Winfrey στη διαδικτυακή εκπομπή έγινε λίγο καιρό μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της στο ABC με τίτλο An Oprah Special: Shame, Blame and the Weight Loss Revolution.

Σε αυτό παίρνει συνεντεύξεις από ανθρώπους που προσπάθησαν να χάσουν βάρος χρησιμοποιώντας φαρμακευτικά σκευάσματα.