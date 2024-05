Φεστιβάλ Καννών | Χρυσός Φοίνικας για την ταινία Anora του Sean Baker

Tο 77o Φεστιβάλ των Καννών έφτασε στο τέλος του και μετά από 12 ημέρες η κριτική επιτροπή που φέτος είχε πρόεδρο τη Greta Gerwig ανακοίνωσαν τους νικητές του διαγωνιστικού τμήματος. Νικητής του Χρυσού Φοίνικα, του βραβείου για την καλύτερη ταινία, αναδείχτηκε η ταινία "Anora" του Sean Baker.

Tο βραβείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν σκεφτεί κανείς ότι τρεις από τους τέσσερις τελευταίους νικητές του Φοίνικα, οι ταινίες "Parasite", "The Triangle of Sadness" και "Anatomy of a Fall" κέρδισαν υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Το "All We Imagine As Light" της Payal Kapadia, η πρώτη ινδική ταινία που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα εδώ και 30 χρόνια, πήρε το Grand Prix, που είναι ουσιαστικά η δεύτερη θέση.

Έκπληξη θεωρήθηκε η επιλογή της επιτροπής να δώσει το βραβείο Καλύτερης Γυναίκας Ηθοποιού σε τέσσερις ηθοποιούς,από την ταινία "Emilia Perez" του Jacques Audiard, την Adriana Paz, τη Zoe Saldana, την Karla Sofia Gascon και τη Selena Gomez. Η Gascon έγινε έτσι η πρώτη τρανς γυναίκα που κερδίζει βραβείο υποκριτικής στις Κάννες. Η ταινία "Emila Perez" πήρε επίσης το βραβείο της κριτικής επιτροπής.

