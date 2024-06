throwback | Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές νύφες

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας είναι μία από τις πιο δημοφιλείς royals, γνωστή σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το στιλ της είναι απ' αυτά που μπαίνουν πάντα στο μικροσκόπιο, αλλά η Ράνια δεν έχει ξεχωρίσει μόνο για το καλό της γούστο: είναι αγαπητή στο λαό της για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του, εκπροσωπεί συχνά τη χώρα της και τη βασιλική οικογένεια σε διεθνείς οργανισμούς και έχει έναν ευτυχισμένο γάμο με τον βασιλιά Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας, που στις 10 Ιουνίου συμπληρώνει 31 χρόνια. Η βασίλισσα και ο βασιλιάς γιορτάζουν παράλληλα και το Ασημένιο Ιωβηλαίο τους, δηλαδή τη συμπλήρωση 25 ετών ως βασιλείς.

Με αφορμή την επέτειο του γάμο τους, εμείς επιστρέψαμε 31 χρόνια πριν, στην ημέρα που τελέστηκε ο γάμος τους, στις 10 Ιουνίου του 1993, στο Amman. Η 22χρονη Rania Al-Yasin, που γεννήθηκε από Παλαιστίνιους γονείς και μεγάλωσε το Κουβέιτ, παντρευόταν τον πρίγκιπα Abdullah της Ιορδανίας, γιο του τότε βασιλιά Hussein, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τότε ότι θα γινόταν βασίλισσα: ο Abdullah, αν και ο μεγαλύτερος γιος του βασιλιά από τη δεύτερη σύζυγό του, την πριγκίπισσα Muna, δεν προοριζόταν για βασιλιάς. Ο πατέρας του άλλαξε γνώμη, μόλις δυο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, τον Φεβρουάριο του 1999, και έχρισε διάδοχό του τον Abdullah, ο οποίος είχε ήδη αποκτήσει το πρώτο του παιδί με τη Rania, τον πρίγκιπα Hussein, ο οποίος τώρα περιμένει το πρώτο του παιδί με τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Rajwa.

Το εντυπωσιακό νυφικό της Ράνιας

Η νεαρή και όμορφη Rania έχει καταγραφεί στην ιστορία ως μία από τις πιο εντυπωσιακές νύφες. Το fairy tale νυφικό της με την ογκώδη φούστα, το bolero jacket με γιακά και τα παραδοσιακά σύμβολα της Ιορδανίας κεντημένα με χρυσή κλωστή ήταν ένα σχέδιο του Βρετανού Bruce Oldfield, του αγαπημένου σχεδιαστή της πριγκίπισσας Diana, αλλά και της βασίλισσας Καμίλα. Το νυφικό της look ολοκληρωνόταν μ' ένα μακρύ πέπλο που είχε στερεώσει στον up do κότσο της με μία στέκα, και όχι τιάρα. Σύμφωνα, εξάλλου, με την παράδοση της περιοχής, μια royal νύφη πρέπει να φορέσει κοσμήματα της οικογένειάς της στον γάμο της. Από τη στιγμή που η οικογένεια της Rania δεν κατείχε κάποιο τίτλο ευγενείας ή βασιλική καταγωγή, η Rania φόρεσε τα κοσμήματά της. Χρήση της τιάρα και των κοσμημάτων της βασιλικής οικογένειας μπορούσε να κάνει μετά τον γάμο της.