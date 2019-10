Η διατροφή της Cameron Diaz για να μεγαλώνει όμορφα

Η Cameron Diaz υπήρξε για πολλά χρόνια μεγάλη fan του junk food - η ίδια έχει παραδεχτεί τις τακτικές επισκέψεις της στο Taco Bell - όμως πλέον μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει αφήσει πίσω της τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Η έρευνα που έκανε σχετικά με τη διατροφή και τις συνήθειες για μια καλύτερη καθημερινότητα, στάθηκε και η αφορμή για να εκδώσει τα βιβλία The Body Book: The Law of Hunger, the Science of Strength, and Other Ways to Love Your Body και The Longevity Book: The Science of Aging, the Biology of Strength, and the Privilege of Time.

"Η καλή διατροφή μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής" γράφει η Diaz στο The Longevity Book. "Αυτό που τρώμε επηρεάζει πόσο καιρό ζούμε και πώς αισθανόμαστε καθημερινά όσο είμαστε ζωντανοί". Η Diaz ακολουθεί πλέον μια μεσογειακή διατροφή, δίνοντας έμφαση στα προϊόντα ολικής άλεσης, τα καλά λιπαρά και τις υγιεινές πρωτεΐνες, χωρίς όμως να στερείται αγαπημένα φαγητά όταν βρίσκεται με παρέα. Για την ηθοποιό, η υγιεινή διατροφή είναι το μυστικό για να μεγαλώνει όμορφα.

Πρωινό

Η πρώτη κίνηση της Diaz κάθε πρωί είναι να πιει ένα μπουκάλι νερό. Η ηθοποιός δεν συνηθίζει να πίνει καφέ, καθώς αρκείται στο νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενίοτε σε λίγο τσάι. Αυτό που πραγματικά αποτελεί μια ξεχωριστή συνήθεια για την Cameron Diaz είναι ότι τρώει δύο φορές πρωινό, κάτι που οφείλεται βέβαια στην πραγματική της αγάπη για το γυμναστήριο.

Η Diaz προτιμά κάτι ελαφρύ αλλά πλούσιο σε πρωτεΐνες, όπως ένα μήλο με βούτυρο αμυγδάλου, λίγη βρώμη ή ομελέτα για να αποκτήσει ενέργεια στην προπόνηση. Η ίδια αστειεύεται ότι προτιμά να τρώει το βραδινό της για πρωινό - συνήθως τα post-workout γεύματά της είναι άπαχο κοτόπουλο, δημητριακά και λαχανικά στον ατμό ή σοτέ.

Μεσημεριανό

Η Diaz ακολουθεί μια αρκετά απλή φόρμουλα για τα γεύματά της: πρωτεΐνες + υδατάνθρακες + καλά λιπαρά + πράσινα φύλλα. Η ηθοποιός πιστεύει επίσης ότι όλα είναι πιο νόστιμα με λίγο λεμόνι, κι έτσι το χρησιμοποιεί σε dressings και μαρινάδες μαζί με ελαιόλαδο, σκόρδο και αλάτι.

Snacks

Η Diaz δεν συνηθίζει να τρώει σνακς, αντιθέτως προτιμά να καλύπτει τις ανάγκες της στα γεύματά της. Αν παρόλα αυτά ενδώσει, θα φτιάξει ένα πιάτο με ξηρούς καρπούς, λαχανικά, κοτόπουλο, λεμόνι και σκόρδο. Είναι επίσης υπέρμαχος των προβιοτικών και της διατροφής που ενισχύει την καλή υγεία του εντέρου.

Βραδινό

Αν μπορούσε να τρώει ένα πιάτο για πάντα, αυτό θα ήταν σίγουρο αλμυρό με πρωτεϊνες και πλούσιο σε αβοκάντο. Η Diaz δεν αγαπά τα γλυκά και μένει πιστή στις καλές διατροφικές της συνήθειες. Της αρέσει όμως να απολαμβάνει τα διάσημα αρνίσια παϊδάκια της.

Δείπνο με φίλους

Η Diaz δεν τρώει χοιρινό όταν είναι μόνη της, ενδίδει όμως σίγουρα όταν βρίσκεται με καλή παρέα. Δεν θα κλείσει ποτέ όμως τραπέζι το βράδυ της Κυριακής, καθώς είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία των γευμάτων της εβδομάδας.