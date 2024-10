Πριγκίπισσα Charlotte, πρίγκιπας Louis, πρίγκιπας George | Η στιγμή που συναντούν τον ξάδερφό τους, Inigo, για πρώτη φορά

Με την πριγκίπισσα Charlotte να καταφέρνει να γίνεται συχνά viral χάρη στις ιδιαίτερες γκριμάτσες της σε δημόσιες εκδηλώσεις, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται πώς αντιδρά σε περισσότερο οικογενειακές στιγμές με τον James Middleton να είναι εκείνος που φέρνει στη φως τη στιγμή που τα τρία παιδιά της Kate Middleton και του πρίγκιπα William γνώρισαν τον γιο του και ξάδερφό τους, Inigo.

Ο 37χρονος επιχειρηματίας καλωσόρισε το πρώτο του παιδί με την Alizée Thevenet τον Σεπτέμβριο του 2023, με τον James να μοιράζεται την ιστορία γέννησης του γιου του και το συγκινητικό μεσαίο όνομα στο βιβλίο του, Meet Ella: The Dog Who Saved My Life.

Η Kate και ο William είναι γονείς του πρίγκιπα George, της πριγκίπισσας Charlotte και του εξάχρονου πρίγκιπα Louis, ενώ η Pippa και ο σύζυγός της James Matthews τον 5χρονο Arthur, την 3χρονη Grace και τη Rose, δύο ετών

Περιγράφοντας τη στιγμή που τα ανίψια του γνώρισαν τον μικρό τους ξάδερφο, ο James αναφέρει: "Το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τη γέννησή του - είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι μόλις δύο ημερών - οι αδελφές μου και τα παιδιά τους έρχονται να μας επισκεφθούν και τρώμε όλοι μαζί στης μαμάς και του μπαμπά. Ξαφνικά, ακούγεται μία λιλιπούτεια φωνή να φωνάζει: "Ήμουν ποτέ τόσο μικρός κι εγώ;" και ξαφνικά τρία παιδιά τρέχουν να χωρέσουν τον Inigo στην αγκαλιά τους. Έχουν υπολογίσει ότι υπάρχει διαφορά δέκα ετών μεταξύ του George και του Inigo και ανυπομονούν να μεγαλώσει αρκετά για να συμμετάσχει στις περιπέτειές τους".