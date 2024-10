Goldie Hawn | Το μυστικό της σχέσης της με τον Kurt Russell που μετρά 40 χρόνια

Μετά από 40 χρόνια κοινής πορείας, ελάχιστοι θυμούνται ότι η Goldie Hawn και ο Kurt Russell δεν έχουν παντρευτεί ποτέ. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχημένης σχέσης τους; Το αποκάλυψε η 78χρονη ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της. Η ίδια παραδέχτηκε ότι "πρέπει να κάνεις καλό σεξ" αν θέλεις ένα ειδύλλιο να διαρκέσει.

"Επειδή το σεξ είναι κάτι που σε συνδέει και δημιουργεί μεγαλύτερο ανήκειν", εξήγησε κατά τη διάρκεια του Love-In Gala, μια εκδήλωση για τον εορτασμό της 20ής επετείου του προγράμματος ψυχικής υγείας MindUP του φιλανθρωπικού της ιδρύματος.

"Οι άνθρωποι που έχουν υγιείς σεξουαλικές σχέσεις συνήθως αντέχουν πολύ περισσότερο. Αλλά δεν είναι μόνο λόγω της πράξης, είναι λόγω της ζεστασιάς και της οικειότητας που δημιουργεί" συνέχισε η Goldie Hawn.

"Πρέπει να είστε καλοί ο ένας με τον άλλον κατά περίσταση", πρόσθεσε ενώ τόνισε ότι είναι σημαντικό να αποδέχεστε ότι δύο άνθρωποι σε μια σχέση θα έχουν συχνά διαφορετικές απόψεις.

"Ξέρεις ότι δεν είσαι το ίδιο άτομο", είπε. "Συχνά δεν σκέφτεσαι με τον ίδιο τρόπο. Και πρέπει να το δεχτείς αυτό, αλλά πρέπει να μετρήσεις: 'Διασκεδάζουμε ή είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε;'. Γελάμε μαζί; Μοιραζόμαστε ορισμένα πράγματα; Δεν χρειάζεται να μοιράζεσαι τα πάντα".

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας The One and Only, Genuine, Original Family Band το 1967. Έγιναν όμως ζευγάρι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Swing Shift το 1983.

Η ηθοποιός και ο 73χρονος σύντροφός της είναι γονείς του, επίσης ηθοποιού, Wyatt Russell. Έχουν όμως αποκτήσει και οι δύο παιδιά από τους προηγούμενους γάμους τους. Η Goldie Hawn είναι μητέρα των ηθοποιών Kate και Oliver Hudson τους οποίους μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Bill Hudson, ενώ ο Kurt Russell έχει επίσης έναν γιο, τον Boston, με την πρώην σύζυγό του Season Hubley.