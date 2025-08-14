Καρολίνα του Μονακό | Το ειδύλλιο που είχε με τον Κάρολο

Μοιάζει ψέμα αλλά είναι ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα για την Καρολίνα του Μονακό. Η αδερφή του πρίγκιπα Αλβέρτου και μητέρα της Charlotte Casiraghi θα μπορούσε να είναι σήμερα η βασίλισσα της Αγγλίας. Κι αυτό λόγω της σχέσης της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Μια συνήθης πρακτική των βασιλικών οικογενειών είναι οι κανονισμένοι γάμοι και θα μπορούσε να συμβεί και για εκείνους.

Για πολλά χρόνια, η Καρολίνα του Μονακό θεωρούνταν μία από τις περιζήτητες νέες μεταξύ των Ευρωπαίων ευγενών. Ως η μεγαλύτερη κόρη του πρίγκιπα Ρενιέ και της Grace Kelly, η ομορφιά και το στυλ της την έφεραν στο επίκεντρο της προσοχής του Τύπου. Αυτό προσέλκυσε μνηστήρες από όλο τον κόσμο.

Ο πρίγκιπας Ρενιέ, γνωρίζοντας ότι η κόρη του δεν θα μπορούσε να βασιλεύσει στο Πριγκιπάτο του Μονακό, είχε άλλες φιλοδοξίες οι οποίες ήταν αρκετά μακριά από τα ρομαντικά όνειρα μιας νέας γυναίκας.

Οι συναντήσεις της Καρολίνα του Μονακό με τον Κάρολο

Παρόλο που η Καρολίνα του Μονακό δεν αναφέρθηκε ποτέ σε αυτό το κεφάλαιο της ζωής της, είναι γνωστό ότι η οικογένειά της κανόνισε μια σειρά από ραντεβού με Ευρωπαίους πρίγκιπες. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, στη δεκαετία του 1970, η 20χρονη τότε royal συνάντησε τον Κάρολο της Αγγλίας.

Οι συναντήσεις γίνονταν όλο και πιο συχνές, τροφοδοτώντας τις φήμες για πιθανό ειδύλλιο ανάμεσα στην Καρολίνα και τον πρίγκιπα της Ουαλίας. Ο Κάρολος άρχισε να επισκέπτεται τακτικά το Μονακό και σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις εκείνη συνοδευόταν από τον αδελφό της, πρίγκιπα Αλβέρτο.

Ένας έρωτας που έσβησε νωρίς

Η σχέση τους όμως ξεθώριασε γρήγορα. Παρόλα αυτά ο Κάρολος εκμυστηρεύτηκε στους στενότερους φίλους του τότε ότι η Καρολίνα ήταν "η μόνη ευκαιρία" που είχε να βρει τον έρωτα.

Ο Τύπος κατέγραφε τις συναντήσεις τους και μιλούσε για έναν έρωτα που γεννιέται. Ωστόσο, η Καρολίνα του Μονακό ερωτεύτηκε τον Philippe Junot, έναν επιχειρηματία 17 χρόνια μεγαλύτερό της. Έτσι, διέλυσε για πάντα τα όνειρα του Ρενιέ να δει την κόρη του να γίνεται βασίλισσα.