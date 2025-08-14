Follow us

Search

Καρολίνα του Μονακό | Το ειδύλλιο που είχε με τον Κάρολο

Θα μπορούσε να είναι η Καρολίνα του Μονακό η σημερινή βασίλισσα της Αγγλίας;

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
14-08-2025
Getty Images

Μοιάζει ψέμα αλλά είναι ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα για την Καρολίνα του Μονακό. Η αδερφή του πρίγκιπα Αλβέρτου και μητέρα της Charlotte Casiraghi θα μπορούσε να είναι σήμερα η βασίλισσα της Αγγλίας.  Κι αυτό λόγω της σχέσης της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Μια συνήθης πρακτική των βασιλικών οικογενειών είναι οι κανονισμένοι γάμοι και θα μπορούσε να συμβεί και για εκείνους. 

Για πολλά χρόνια, η Καρολίνα του Μονακό θεωρούνταν μία από τις περιζήτητες νέες μεταξύ των Ευρωπαίων ευγενών. Ως η μεγαλύτερη κόρη του πρίγκιπα Ρενιέ και της Grace Kelly, η ομορφιά και το στυλ της την έφεραν στο επίκεντρο της προσοχής του Τύπου. Αυτό προσέλκυσε μνηστήρες από όλο τον κόσμο.

Ο πρίγκιπας Ρενιέ, γνωρίζοντας ότι η κόρη του δεν θα μπορούσε να βασιλεύσει στο Πριγκιπάτο του Μονακό, είχε άλλες φιλοδοξίες οι οποίες ήταν αρκετά μακριά από τα ρομαντικά όνειρα μιας νέας γυναίκας. 

Οι συναντήσεις της Καρολίνα του Μονακό με τον Κάρολο 

Παρόλο που η Καρολίνα του Μονακό δεν αναφέρθηκε ποτέ σε αυτό το κεφάλαιο της ζωής της, είναι γνωστό ότι η οικογένειά της κανόνισε μια σειρά από ραντεβού με Ευρωπαίους πρίγκιπες. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, στη δεκαετία του 1970, η 20χρονη τότε royal συνάντησε τον Κάρολο της Αγγλίας.

Οι συναντήσεις γίνονταν όλο και πιο συχνές, τροφοδοτώντας τις φήμες για πιθανό ειδύλλιο ανάμεσα στην Καρολίνα και τον πρίγκιπα της Ουαλίας. Ο Κάρολος άρχισε να επισκέπτεται τακτικά το Μονακό και σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις εκείνη συνοδευόταν από τον αδελφό της, πρίγκιπα Αλβέρτο.

Ένας έρωτας που έσβησε νωρίς

Η σχέση τους όμως ξεθώριασε γρήγορα. Παρόλα αυτά ο Κάρολος εκμυστηρεύτηκε στους στενότερους φίλους του τότε ότι η Καρολίνα ήταν "η μόνη ευκαιρία" που είχε να βρει τον έρωτα.

Ο Τύπος κατέγραφε τις συναντήσεις τους και μιλούσε για έναν έρωτα που γεννιέται. Ωστόσο, η Καρολίνα του Μονακό ερωτεύτηκε τον Philippe Junot, έναν επιχειρηματία 17 χρόνια μεγαλύτερό της. Έτσι, διέλυσε για πάντα τα όνειρα του Ρενιέ να δει την κόρη του να γίνεται βασίλισσα. 

Διαβάστε Επίσης

Καρολίνα του Μονακό | Το ειδύλλιο που είχε με τον Κάρολο

Αλεξάνδρα του Ανόβερου | H κόρη της Καρολίνα του Μονακό με vintage Chanel φόρεμα της μαμάς της

Tags

Latest

Το βίντεο-έκπληξη της Kate Middleton περιλαμβάνει μια διακριτική αναφορά στη Meghan Markle
NEWS

Το βίντεο-έκπληξη της Kate Middleton περιλαμβάνει μια διακριτική αναφορά στη Meghan Markle

Ice Cream Nails | To μανικιούρ που αγαπά η Hailey Bieber είναι η τέλεια minimal πρόταση για το καλοκαίρι
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Ice Cream Nails | To μανικιούρ που αγαπά η Hailey Bieber είναι η τέλεια minimal πρόταση για το καλοκαίρι

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τα βιβλία που διαβάζουν φέτος το καλοκαίρι η Dua Lipa, η Dakota Johnson και η Reese Witherspoon
NEWS

Τα βιβλία που διαβάζουν φέτος το καλοκαίρι η Dua Lipa, η Dakota Johnson και η Reese Witherspoon

Trench Season is Coming | O 8 κομψές καμπαρντίνες που θα φορέσουμε το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Trench Season is Coming | O 8 κομψές καμπαρντίνες που θα φορέσουμε το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H βασίλισσα Καμίλα και η Kate Middleton έχουν μια "τεταμένη σχέση"
NEWS

H βασίλισσα Καμίλα και η Kate Middleton έχουν μια "τεταμένη σχέση"

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες
ENTERTAINMENT

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Η Angelina Jolie είναι η πρώτη υποστηρίκτρια του γιου της Knox που μόλις έγινε 17
NEWS

Η Angelina Jolie είναι η πρώτη υποστηρίκτρια του γιου της Knox που μόλις έγινε 17

Το νέο project της Emma Stone
NEWS

Το νέο project της Emma Stone

Οι 10 ωραιότεροι κήποι της Ευρώπης σύμφωνα με τον Guardian
LIFESTYLE & HOMES

Οι 10 ωραιότεροι κήποι της Ευρώπης σύμφωνα με τον Guardian

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ

Best of Network

Η Λίλα Μπακλέση έχει γυρίσει την Ευρώπη χωρίς Google Maps

Η Λίλα Μπακλέση έχει γυρίσει την Ευρώπη χωρίς Google Maps

Ξύπνησες μέσα στη νύχτα; 10 τρόποι να σε ξαναπάρει ο ύπνος &quot;σαν πουλάκι&quot;

Ξύπνησες μέσα στη νύχτα; 10 τρόποι να σε ξαναπάρει ο ύπνος "σαν πουλάκι"

Έρχονται &quot;φρέσκα&quot; κεφάλαια για τις ελληνικές startups

Έρχονται "φρέσκα" κεφάλαια για τις ελληνικές startups

5 ανάλαφρες κρέμες σώματος με δροσερό άρωμα καρύδας

5 ανάλαφρες κρέμες σώματος με δροσερό άρωμα καρύδας

6 ζευγάρια παπούτσια ιδανικά για την επιστροφή των παιδιών στα θρανία

6 ζευγάρια παπούτσια ιδανικά για την επιστροφή των παιδιών στα θρανία

Αυτά είναι τα καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα σύμφωνα με τον Stephen King

Αυτά είναι τα καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα σύμφωνα με τον Stephen King

Skoda Vision O: Οι Τσέχοι έχουν όραμα υψηλής αισθητικής για τα μελλοντικά station wagon

Skoda Vision O: Οι Τσέχοι έχουν όραμα υψηλής αισθητικής για τα μελλοντικά station wagon

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

6 αλάνθαστοι κανόνες ομορφιάς για να αποφύγεις τις πανάδες και τις σκούρες κηλίδες στην επιδερμίδα σου

6 αλάνθαστοι κανόνες ομορφιάς για να αποφύγεις τις πανάδες και τις σκούρες κηλίδες στην επιδερμίδα σου