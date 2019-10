Το star-studded καστ του Batman μέχρι στιγμής

Άλλη μία εκδοχή της ιστορία του Batman βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τη σκηνοθετική ματιά του Matt Reeves (Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes) και οι αποκαλύψεις για το καστ συνεχίζονται. Η παράδοση των σύγχρονων superhero flicks θέλει το καστ των ηθοποιών να απαρτίζεται από δυνατά ονόματα και τη συνταγή ακολουθεί και το remake του Reeves.

Στο όνομα του Robert Pattinson, που έχει ήδη ανακοινωθεί για τον ομώνυμο ρόλο, έρχεται να προστεθεί αυτό της Zoë Kravitz στον ρόλο της Catwoman, ενώ οι Jonah Hill και Jeffrey Wright βρίσκονται σε συζητήσεις για εν δυνάμει ρόλους.

Η ταινία The Batman αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25Ιουνίου του 2021. Τι γνωρίζουμε για το cast μέχρι στιγμής:

Zoë Kravitz: Catwoman

Η Warner Bros. επιβεβαίωσε ότι η πρωταγωνίστρια του Big Little Lies θα υποδυθεί την Selina Kylie / Catwoman στην επικείμενη ταινία. Το cool girl του Hollywood θα "γλιστρήσει" στη στολή της γάτας, που στο παρελθόν είχαν φορέσει οι Michelle Pfeiffer και Halle Berry.

Robert Pattinson: Batman

Ο Pattinson ακολουθεί τα βήματα των Ben Affleck και Christian Bale για να υποδυθεί με τη σειρά του τον Dark Knight. "Είναι τρελό", είπε ο ηθοποιός στο βρετανικό Esquire μιλώντας για τη νέα ταινία Batman που θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2021. "Δεν πίστευα καν πως υπήρχε κάποια ρεαλιστική πιθανότητα να πάρω το ρόλο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς τον πήρα", είπε χαρακτηριστικά.

Jeffrey Wright: σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Επίτροπο Gordon

Ο πρωταγωνιστής του Westworld βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον αστυνομικό της Gotham, James Gordon. Αν εξασφαλίσει τον ρόλο, ο Wright θα ακολουθήσει τα βήματα του Gary Oldman (The Dark Knight) και του J.K. Simmons (Justice League), στον ρόλο του συνεργάτη του Batman.

Jonah Hill: σε συζητήσεις για τη συμμετοχή του στην ταινία

Ο ρόλος του Hill στην επικείμενη ταινία παραμένει ασαφής και το casting του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τους fans του να δείξουν τον ενθουσιασμό τους.