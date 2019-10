The Crown σεζόν 3η | Κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο trailer

Με λιγότερο από έναν μήνα αναμονής για την τρίτη σεζόν του The Crown, αποκαλύπτεται το πρώτο ολοκληρωμένο trailer, με πρωταγωνίστριες τις Olivia Colman στο ρόλο της Βασίλισσας και της Helena Bonham Carter ως Princess Margaret.

Όσο παίζει στο background μια διαφορετική version του The Times They Are A-Changin' του Bob Dylan, βλέπουμε τη βασιλική οικογένεια να κατευθύνεται στα ταραχώδη 60s και 70s, μια περίοδο που η βασίλισσα είχε χάσει την εύνοια του λαού.

Η βασίλισσα προετοιμάζεται το Αργυρό Ιωβηλαίο, ενώ αναρωτιέται τι έχει πετύχει με τον ρόλο της καθώς "η χώρα καταρρέει". Το trailer συνεχίζεται με τις απεργίες των ανθρακωρύχων, καθώς και τα επακόλουθα της καταστροφής του Aberfan το 1966.

Αργότερα, βλέπουμε την Helena Bonham Carter στην μπανιέρα φορώντας την τιάρα της, ενώ μιλάει για τη σύνθετη εξουσία και το γεγονός ότι έρχεται δεύτερη. Ο Josh O'Connor αποκαλύπτεται ως Πρίγκιπας Κάρολος, ο οποίος επίσης διαμαρτύρεται για τις προκλήσεις και τις θυσίες που απαιτούνται όταν είσαι μέλος της βασιλικής οικογένειας.

"Από την παράνοια του ψυχρού πολέμου μέχρι την εποχή του διαστήματος - τη γοητεία της δεκαετίας του '60 και τη μακρά αποκατάσταση της δεκαετίας του '70 - η Ελισάβετ και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν νέο, πιο απελευθερωμένο αλλά και πιο ταραχώδη κόσμο" σημειώνει το Netflix.