Ο δημιουργός του Sex and the City μόλις αποκάλυψε το ένα πράγμα που θα άλλαζε στη σειρά

To Sex and the City έκανε πρεμιέρα το 1998 και είναι γνωστό γιατί όρισε τη μόδα της εποχής και έγινε ύμνος της γυναικείας φιλίας. Παρόλο όμως που διαδραματίστηκε σε μια πόλη όπως η Νέα Υόρκη, όπου ζουν πολλοί, διαφορετικοί άνθρωποι, ο δημιουργός της σειράς παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε το ότι πρόβαλλε μόνο πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο Darren Star είπε στη Hollywood Reporter πως αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που μάλλον θα έκανε διαφορετικά. "Έχει περάσει πια, αλλά κοιτώντας πίσω σίγουρα το να είχε παραπάνω diversity θα ήταν ένας λόγος να είναι ακόμα πιο πρωτοποριακή σειρά" είπε και εξήγησε πως αυτά τα 94 επεισόδια ήταν απόλυτα αντιπροσωπευτικά της εποχής. "Μπορείς να σκέφτεσαι και να κρίνεις τις σειρές έχοντας σαν δεδομένο την εποχή που γυρίστηκαν. Η τηλεόραση έχει εξελιχθεί και πλέον είναι πιο δημοκρατική γι' αυτό και οι δημιουργοί τώρα σκέφτονται διαφορετικά" συνέχισε.

Η Sarah Jessica Parker που έπαιζε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Carrie Bradshaw, έχει επίσης σχολιάσει την έλλειψη ποικιλίας και διαφορετικότητας στην οθόνη και ειδικά για το Sex and the City έχει πει πως "Δεν θα μπορούσε να γίνει σήμερα και να πετύχει λόγω της έλλειψης diversity. Πιστεύω ότι θα φαινόταν περίεργο."

Από τις λίγες στιγμές όπου στο προσκήνιο δεν είναι κάποιος λευκός επιτυχημένος χαρακτήρας, είναι η περίοδος όπου η Samantha Jones, που υποδύθηκε η Kim Cattrall, βγαίνει με έναν μαύρο μουσικοπαραγωγό. Τη σχέση τους τελικά δεν εγκρίνει η αδερφή του, η οποία δεν θέλει μια λευκή γυναίκα για τον αδερφό της.