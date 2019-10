Όλες οι γυναίκες θα ήθελαν μια βοηθό σαν εκείνη της βασίλισσας Ελισάβετ

Εδώ και χρόνια κυκλοφορεί η φήμη πως η βασίλισσα Ελισάβετ βάζει το προσωπικό του παλατιού να φορά τα παπούτσια της προκειμένου να ανοίξουν και να είναι περισσότερο άνετα. Η φήμη αυτή επιτέλους επιβεβαιώθηκε κάνοντας όλες τις γυναίκες να ζηλέψουν που δεν μπορούν να κάνουν και εκείνες το ίδιο με τα καινούρια τους παπούτσια.

Η βασιλική μοδίστρα Angela Kelly στο νέο της βιβλίο "The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe" επιβεβαίωσε τη φήμη, λέγοντας πως ο λόγος που η βασίλισσα Ελισάβετ το κάνει αυτό είναι απλά για να γλιτώσει χρόνο. "Η βασίλισσα έχει πολύ λίγο χρόνο για τον εαυτό της και δεν έχει χρόνο να ανοίγει τα παπούτσια της, και καθώς φοράμε το ίδιο νούμερο είναι πολύ λογικό να τα ανοίγω εγώ για εκείνη", είπε.

Η Kelly, η οποία δουλεύει για τη βασίλισσα από το 2002, μίλησε επίσης και για την απόφαση της να συμμετάσχει σε ένα σκετς πλάι στον Daniel Craig για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου το 2012. "Της άρεσε πολύ η ιδέα και συμφώνησε αμέσως", είπε. "Τη ρώτησα αν θα ήθελε να μιλήσει στο σκετς. Χωρίς δισταγμό, απάντησε 'Εννοείται πρέπει να λέω κάτι. Εξάλλου, έρχεται να με σώσει'", είπε. "Τη ρώτησα αν θα ήθελε να πει 'Καλό βράδυ, James' ή 'Καλό βράδυ, κύριε Bond' και εκείνη επέλεξε το τελευταίο. Μέσα σε πέντε λεπτά είχα πει τα καλά νέα στον σκηνοθέτη Danny Boyle - Νομίζω σχεδόν έπεσε από την καρέκλα του όταν είπα πως η μόνη απαίτηση της βασίλισσας ήταν να πει την χαρακτηριστική φράση 'Καλό βράδυ, κύριε Bond'", εξήγησε.