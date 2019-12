Η Jennifer Lopez φόρεσε για μία ακόμα φορά το jungle dress

Φέτος το Σεπτέμβριο, 20 χρόνια μετά την πρώτη της viral εμφάνιση με το jungle dress του οίκου Versace και ενώ έχει ήδη κλείσει τα 50, η Jennifer Lopez φόρεσε ξανά το εμβληματικό αυτό φόρεμα σε επίδειξη μόδας της Donatela Versace στο Μιλάνο. Τα διθυραμβικά σχόλια που έλαβε τότε, απ' ό,τι φαίνεται δεν ήταν αρκετά, και έτσι η JLo έκανε ακόμα μια εμφάνιση με το iconic πράσινο φόρεμα, όταν παρουσίασε το SNL.

Μπορεί η Lopez να ξεκίνησε το μονόλογό της φορώντας ένα κοστούμι, ωστόσο από κάτω έκρυβε μια σπουδαία έκπληξη για τους τηλεθεατές. Αποδίδοντας φόρο τιμής στην επιστροφή ενός από τα πιο iconic look της, η JLo έσκισε το κοστούμι αφού τραγούδησε το "Santa Claus Is Coming to Town" και κάπως έτσι αποκάλυψε το φόρεμα του οίκου Versace που την έκανε διάσημη. Περιττό να πούμε πως έδειχνε υπέροχη.