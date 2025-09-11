Matthew McConaughey | Η οικογενειακή εμφάνιση με την 93χρονη μητέρα και τον 17χρονο γιο του στο κόκκινο χαλί

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο βρέθηκε ο Matthew McConaughey για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, The Lost Bus. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός κατάφερε να αποσπάσει θετικές κριτικές για την ερμηνεία του, ενώ μονοπώλησε το ενδιαφέρον του φωτογραφικού φακού με την οικογενειακού χαρακτήρα red carpet εμφάνισή του.

Ο Χολιγουντιανός σταρ περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με την 93χρονη μητέρα του, Kay, αλλά και τον 17χρονο γιο του, Levi, ο οποίος μάλιστα πραγματοποιεί το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό του πατέρα του. Φυσικά, παρούσα ήταν και η σύζυγος του ηθοποιού, Camilla Alves, προκειμένου να στηρίξει τόσο τον άντρα της ζωής της όσο και το παιδί τους στο εν λόγω επαγγελματικό βήμα.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός οδηγού σχολικού λεωφορείου (τον οποίο υποδύεται ο McConaughey) και μιας δασκάλας (America Ferrera) που αγωνίζονται να σώσουν 22 παιδιά από τις φλόγες. Το καστ συμπληρώνουν η Kay McConaughey, Yul Vazquez, Ashlie Atkinson και Spencer Watson.