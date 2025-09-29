Follow us

Daniel Day-Lewis | Σπάνια red carpet εμφάνιση με τον 27χρονο γιο του, λίγο πριν βρεθούν στην Αθήνα

Ο Χολιγουντιανός σταρ και ο Ronan, σκηνοθέτης της νέας του ταινίας, αναμένεται να βρεθούν στην ελληνική πρωτεύουσα στα μέσα Οκτωβρίου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
29-09-2025
Μία ομολογουμένως σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον 27χρονο γιο του, Ronan, πραγματοποίησε ο Daniel Day-Lewis στο κόκκινο χαλί που στρώθηκε στο New York Film Festival για την επίσημη πρεμιέρα της νέας τους ταινίας, Ανυμώνη.

Στην ταινία, ο Ronan σκηνοθετεί τον σπουδαίο πατέρα του με την κίνηση αυτή να είναι και ο λόγος που ο Daniel Day-Lewis επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη μετά από αρκετά χρόνια. Ο Ronan είναι καρπός του έρωτα του ηθοποιού με τη σκηνοθέτιδα και μυθιστοριογράφο Rebecca Miller, με την οποία είναι μαζί από το 1996. Το ζευγάρι ζει μια ήσυχη ζωή στο Wicklow της Ιρλανδίας και έχει δύο παιδιά: τον Ronan και τον Cashel. Ο Daniel έχει επίσης έναν γιο, τον Gabriel-Kane, από προηγούμενη σχέση με την ηθοποιό Isabelle Adjani.

Πατέρας και γιος μίλησαν μετά την προβολή της ταινίας τους στους δημοσιογράφους με τον Daniel Day-Lewis να περιγράφει πώς αισθάνεται που τελικά δεν τήρησε τη δημόσια δήλωσή του και επέστρεψε στον κινηματογράφο. "Έκανα τον εαυτό μου γελοίο ανακοινώνοντας ότι θα σταματούσα να δουλεύω, και πιθανώς ακόμα πιο γελοίο επιστρέφοντας", αστειεύτηκε ο σταρ. "Αλλά να αρνηθώ στον εαυτό μου την πιθανότητα να δουλέψω με τον Ronan μόνο και μόνο για να υπερασπιστώ την περηφάνια μου, νομίζω ότι θα ήταν πιθανώς χειρότερη απόφαση από το να πω απλά, καλά, το είπα, οπότε θα το τηρήσω", συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Daniel Day-Lewis και ο γιος του, Ronan, θα βρεθούν στην Αθήνα για την πανελλαδική πρεμιέρα της Ανυμώνης, στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου με τα έσοδα της βραδιάς να διατίθενται για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

