Η Solange έδωσε μια mini συναυλία στον Jimmy Fallon

Μια mini συναυλία έδωσε η Solange στο The Tonight Show με τον Jimmy Fallon. Η πολυδιάστατη καλλιτέχνις ξέφυγε από τα τηλεοπτικά στεγανά και παρουσιάσε μια άρτια περφόρμανς διάρκειας εννέα λεπτών. Φωνητικά, χορευτές, σκηνογραφία και live μπάντα συνέθεσαν ένα μουσικοχορευτικό θέαμα που ενθουσίασε τόσο το κοινό της εκπομπής όσο και τους θαυμαστές της τραγουδίστριας.

Η Solange επανέφερε διάφορα τραγούδια από το τελευταίο album της, When I Get Home, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο ως follow-up του A Seat at the Table από το 2016. Η λίστα περιελάμβανε το "Taking on the Light," "Things I Imagined," "Down with the Clique," "Binz," και "Almeda".

Τα live της Solange περιγράφονται καλύτερα ως performance art παρά ως συναυλίες. Ακόμα και τα μέρη που επιλέγει για τις εμφανίσεις της είναι συνήθως μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα, όπως το Guggenheim, το Tate Modern στο Λονδίνο, το LACMA, και το Hammer Museum (με εξαιρέσεις μερικά μουσικά φεστιβάλ όπως το Camp Flog Gnaw).