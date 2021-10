Eat chic | Για brunch στο New Hotel

Way before it was cool, το New Hotel διοργάνωνε ένα από τα πρώτα brunch της πόλης, συστήνοντας το αθηναϊκό foodie κοινό σε μία νέα και άκρως λαχταριστή συνήθεια, γεμάτη φρεσκοψημένα κρουασάν, χειροποίητα ψωμιά και ποικίλες παρασκευές αυγών. Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά το New Hotel παρέμεινε σταθερά επίκαιρο και ανάμεσα στα πρώτα ξενοδοχεία της Αθήνας που σου έρχονται πάντα στο μυαλό όταν σκέφτεσαι "brunch". Επιτέλους λοιπόν το διάσημο brunch του New Hotel επιστρέφει δυναμικά στη ζωή μας, δίνοντας μαγική γεύση στα Σαββατοκύριακά μας και εμείς νιώθουμε πως και επίσημα πια η κανονικότητα βρίσκεται προ των πυλών, αφού μπορούμε ξανά να απολαμβάνουμε τα υπέροχα Bloody Mary μας, τα καλοφτιαγμένα eggs benedict και τα signature burger του αγαπημένου μας ξενοδοχείου στους design-chic χώρους των εστιατορίων New Taste και Art Lounge.

Από το Σάββατο 16 Οκτωβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού στη Φιλελλλήνων για μια ποικιλία από homemade viennoiseries και σπιτικά αρτοσκευάσματα, για λαχταριστά French toasts, για τέλεια Croque Madame και ιδιαίτερα Norwegian Eggs, αλλά και για παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις, όπως η παραδοσιακή μαραθόπιτα με κοπανιστή Μυκόνου ή τηγανητά αυγά με στάκα.

Από το ανανεωμένο μενού του Executive Chef των YES! Hotels, Μπάμπη Κουντούρη δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα all time classics λαχταριστά Eggs Benedict, τα αφράτα Pancakes, το απολαυστικό NEW Taste burger, τα ζεστά donuts με σάλτσα ζεστής σοκολάτας και το Bloody Mary Selection αλλά και νέες εντυπωσιακές προσθήκες που σίγουρα θα αγαπηθούν ιδιαίτερα, όπως τα αυγά ποσέ με λουκάνικο chorizo a la Bolognese ή τα acai bowls για τους λάτρεις των healthy γεύσεων.

Ωράριο Λειτουργίας: Σάββατο & Κυριακή, 12.00 – 17.00, μόνο με κρατήσεις

Τηλέφωνο Κρατήσεων: +30 210 3273170

Διεύθυνση: NEW Hotel, Φιλελλήνων 16 & Ναυάρχου Νικοδήμου 1 (είσοδος από Ναυάρχου Νικοδήμου

Πηγή: madamefigaro.gr