The Breakfast Club | Οι διευθύνσεις που πρέπει να ξέρετε στην Αθήνα

Όσο τα μέτρα για την εστίαση παραμένουν αυστηρά εξαιτίας της πανδημίας, οι αγαπημένες μας συνήθειες στην πόλη έχουν ανατραπεί. Ανάμεσα σε αυτές και η έξοδος για πρωινό και brunch. Ευτυχώς, υπάρχουν μερικές διευθύνσεις στην Αθήνα που θα σας βοηθήσουν να τελειοποιήσετε το πρωινό γεύμα στο σπίτι, αλλάζοντας την καθημερινή ρουτίνα και επενδύοντας σε προϊόντα που θα αναβαθμίσουν τις συνταγές σας.

Οι new age φούρνοι

Προζυμένια ψωμιά, φρεσκοψημένες μπαγκέτες, λαχταριστή φοκάτσια και κρουασάν με γαλλικό βούτυρο είναι μόνο μερικές από τις προτάσεις που θα βρείτε στους new age φούρνους της πόλης.

Στο Τρομερό Παιδί βρίσκετε οκτώ διαφορετικά, προζυμένια ψωμιά από ελληνικά άλευρα συν ένα - δύο το Σάββατο, σφολιάτες και κρουασάν που φτιάχνονται από το μηδέν στο εργαστήριο αποκλειστικά με γαλλικό βούτυρο, γλυκά φούρνου, κέικ και σάντουιτς. "Τονίζουμε ότι τα ψωμιά μας δεν φτιάχνονται με προζύμι, αλλά είναι προζυμένια. Αυτό σημαίνει ότι όλη η διαδικασία γίνεται από το προζύμι (από αυτό που κρατάει 100 χρόνια!). Ο Στέφανος έρχεται στις 4 το πρωί, ταΐζει το προζύμι και ανάβει φούρνο, στις 6 φτιάχνει τα ζυμάρια - ξεχωριστό για κάθε ψωμί, το μεσημέρι αρχίζουν να πλάθονται και μετά ωριμάζουν στον θάλαμο σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία, για να ψηθούν το επόμενο πρωί. Για να πετύχεις ένα ελαφρώς υπόξινο και νόστιμο ψωμί πρέπει να του δώσεις χρόνο και να κατεβάσεις λίγο τη θερμοκρασία" εξηγεί ο Χρήστος, ένας εκ των δύο ιδιοκτητών, και προσθέτει: "Χρησιμοποιούμε προζύμι ακόμα και στο κρουασάν και δεν είναι περίεργο, συνηθίζεται όταν βγαίνεις έξω από το Παρίσι". (Τρομερό Παιδί, Παπαδιαμαντοπούλου 30, Ιλίσια).

Στο αρτοποιείο που άνοιξαν πριν από λίγο καιρό η Ιάνθη Μιχαλάκη και Μαρία Αλαφούζου, βρίσκετε καθημερινά δύο-τρία ψωμιά προζυμένια, φρέσκα κρουασάν και danish με μεθόδους αργής ωρίμανσης. Η ομάδα του Kora Bakery έχει ξεκινήσει με ένα μικρό εύρος προϊόντων, καθώς συστήνει στο κοινό νέα προϊόντα που φτιάχνονται από το μηδέν, με τα καλύτερα υλικά. "Δίνουμε έμφαση στο προζυμένιο ψωμί και στα φρέσκα βιενουαζερί, δηλαδή καλής ποιότητας σφολιάτα, αληθινό βούτυρο βασικά" εξηγεί η Ιάνθη. (Kora Bakery, Αναγνωστοπούλου 44, Αθήνα, 210 3627855. Ανοιχτά, καθημερινά από τις 08:30 έως τις 16:o0).

Tip: Προγραμματίστε την επίσκεψή σας νωρίς το πρωί, καθώς η παραγωγή είναι μικρή και τα προϊόντα εξαντλούνται γρήγορα.

Εδώ και 5 χρόνια, το Betty's Bakery ζυμώνει καθημερινά ψωμί με φυσικό προζύμι, χωρίς πρόσθετα, συντηρητικά ή ζάχαρη. Το πιστοποιημένο βιολογικό ψωμί του Betty's Bakery πωλείται σε επιλεγμένα καταστήματα βιολογικών και delicatessen, όμως έρχεται και στο σπίτι σας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις διατροφικές σας επιλογές.

Τα Spreads

Φιστικοβούτυρο, φουντουκοβούτυρο με κακάο και ταχίνι είναι μόνο μερικές από τις επιλογές για το πρωινό σας. Τα βούτυρα από ξηρούς καρπούς αναδεικνύονται στα ιδανικά spreads για το ψωμί, τα φρούτα ή τη granola. Επιλέξτε spreads που δεν περιλαμβάνουν πρόσθετα, ζάχαρη ή συντηρητικά, όπως οι παρακάτω επιλογές:

Με τους ξηρούς καρπούς να αποτελούν το βασικό προϊόν, το Wild Souls σας δίνει τη δυνατότητα να προμηθευτείτε φρέσκο βούτυρο από 100% ξηρούς καρπούς, όπως τα κάσιους, το οποίο παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Εδώ, βρίσκετε spreads από μία μεγάλη ποικιλία καρπών, χωρίς καθόλου πρόσθετα ή συντηρητικά, ενισχυμένα με πρωτεΐνες, κακάο ή μέλι. Από το μενού απουσιάζει η ζάχαρη όπως και κάθε άλλο επεξεργασμένο συστατικό. Έτσι, οι φανταστικές μαρμελάδες που βρίσκετε στο Wild Souls φτιάχνονται με 70% φρούτο και διατηρούνται αποκλειστικά με λεμόνι. (Wild Souls, Βουλής 36, Σύνταγμα).

Όλα τα προϊόντα του Kiss the Earth είναι χειροποίητα και παρασκευάζονται από τις καλύτερες πρώτες ύλες, χωρίς προσθήκης ζάχαρης, αλατιού ή άλλων ελαίων όπως φοινικέλαιο, με τις πιο απλές διαδικασίες.

Breakfast Box & Specialty Coffee

Μία από τις πιο πρόσφατες αφίξεις στο κέντρο της Αθήνας, το fig shop ξεκίνησε σαν ιδέα γύρω από την αγάπη της ιδιοκτήτριάς του, Έλλης Ξεμαντηλώτου, για το πρώτο γεύμα της ημέρας. "Πάντα έχω στο μυαλό μου την αίσθηση της φροντίδας και της ιεροτελεστίας γύρω από τα γεύματα μου είτε πρόκειται να τα σερβίρω σε αγαπημένους φίλους είτε πρόκειται να τα απολαύσω μόνη μου. Θεωρώ πως πρέπει να απολαμβάνουμε στην καθημερινότητα μας όλα τα καλά σερβίτσια των γιαγιάδων που πιάνουν σκόνη στα ντουλάπια. Είναι ένα είδος πολυτελείας να σερβίρεις το γεύμα σου σε ένα σκεύος που σου αρέσει να βλέπεις" λέει η Έλλη.

Στο φυσικό κατάστημα μπορεί κάποιος να βρει συλλεκτικά κεραμικά και εμαγιέ σκεύη, όμως στο eshop του fig shop θα έχετε τη δυνατότητα να φτιάξετε ένα breakfast box διαλέγοντας από ένα βούτυρο καρπών της επιλογής σας μέχρι ένα φλιτζάνι για να απολαύσετε τον καφέ σας στο σπίτι. (Πραξιτέλους 33, Αθήνα, www.figshop.gr).

Με ένα μικρό και περιεκτικό μενού, το Morning Bar συγκεντρώνει τις πιο λαχταριστές επιλογές για να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Από boxes, που περιλαμβάνουν συνήθως συνδυασμούς όπως scones, μαρμελάδα και βούτυρο ή biscuits με αλμυρές επιλογές μέχρι καλοφτιαγμένα σάντουιτς, ψωμί ημέρας και μυρωδάτα cinnamon buns, θα βρείτε σίγουρα το αγαπημένο σας σνακ. (Morning Bar, Οδυσσέα Ανδρούτσου 36, Κουκάκι).

Ο coffee expert Κώστας Καλαφατάς έστησε ένα μαγαζί που απευθύνεται σε όλους τους λάτρεις του καφέ, επαγγελματίες και μη. Εκτός από τον καφέ που μπορείτε να απολαύσετε on the spot, στα ράφια του Samba Coffee Roasters The Shop θα βρείτε μια ενδιαφέρουσα ποικιλία από καφέδες για το σπίτι - η πρώτη ύλη προέρχεται από τις καλύτερες παραγωγούς χώρες του κόσμου, καθώς επίσης αξεσουάρ για να αναβαθμίσετε το coffee experience στον χώρο σας. (Σόλωνος 36 & Λυκαβηττού, Τηλ.: 21 0363 7283).