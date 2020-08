Eat Chic | Στο Morning Bar για cold brew και το πιο νόστιμο cinnamon bun της πόλης

Μέσα στα λίγα τετραγωνικά της κουζίνας του, το Morning Bar καταφέρνει και διατηρεί την ουσία των πραγμάτων: συνεργάζεται με ανθρώπους που ξεχωρίζουν για το ήθος και τη δουλειά τους και να προσφέρει ένα fine curated menu με λίγα αλλά εκλεκτά αλμυρά και γλυκά για πρωινό ή ένα light snack για το πρώτο κρασί της ημέρας.

Η επιστροφή στην πόλη χρειάζεται αυτή την comfort αίσθηση των διακοπών, την οικειότητα και το χαμόγελο που οι τελευταίοι μήνες έχουν στερήσει. Σε έναν clean cut χώρο όπου κυριαρχεί το ξύλο και τα φυτά - φανταστείτε να κρέμονται από το ταβάνι δίνοντας μια jungle αίσθηση σε μια αστική αθηναϊκή γωνιά, μπορείτε να απολαύσετε πρωινό και καφέ στο ξύλινο πάσο ατενίζοντας τους χαλαρούς ρυθμούς της γειτονιάς στο Κουκάκι ή να πάρετε το cold brew σας to go μαζί με το πιο φανταστικό cinnamon bun της πόλης.

Το μενού είναι μικρό και περιεκτικό, ακολουθώντας τη φιλοσοφία ενός ζωντανού οργανισμού που αφουγκράζεται το περιβάλλον του και ενισχύει την αίσθηση το less is more. Οι συνταγές αλλάζουν ανάλογα με τη διάθεση και την εποχικότητα, ενώ η τελευταία "εμμονή" του Morning Bar είναι να δημιουργεί boxes, κάτω από τον τίτλο του Micro Bakery, συνδυάζοντας αναπάντεχα νόστιμα υλικά.

Στον ίδιο χώρο, θα βρείτε και την capsule collection του ME THEN, ενός ελληνικού brand που περιλαμβάνει conteporary κομμάτια για καθημερινά looks.

Morning Bar: Οδυσσέα Ανδρούτσου 36, Κουκάκι