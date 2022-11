O οίκος Louis Vuitton εγκαινιάζει την έκθεση - εμπειρία LV DREAM

Ο οίκος Louis Vuitton και η καλλιτεχνική δημιουργία πορεύτηκαν πάντα δίπλα- δίπλα. Στα 160 χρόνια της λειτουργίας του εμβληματικού οίκου, η άριστη δεξιοτεχνία και η διαρκής καινοτομία που τον χαρακτηρίζει έγινε η πηγή έμπνευσης και ο καμβάς για δημιουργικές συνεργασίες με καλλιτέχνες- η Artycapucines Collection είναι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως και η συνεργασία του οίκου με τον θρύλο της ιαπωνικής pop art Yayoi Kusama. Αυτή την αδιάρρηκτη σχέση, που διεύρυνε τους ορίζοντες και το Σύμπαν της Louis Vuitton, έρχεται να τιμήσει η έκθεση "LV DREAM". Μόνο που αυτή προσφέρει κάτι περισσότερο από έναν χώρο με εκθέματα, αποτελεί έναν πολιτιστικό και γαστρονομικό προορισμό που υπόσχεται μία ολοκληρωμένη εμπειρία τέχνης, γεύσης, αγορών, με την ανώτερη ποιότητα και αισθητική που εγγυάται ο οίκος.

Courtesy of Louis Vuitton

Η LV DREAM στο Παρίσι

Η διευρυμένη έκθεση "LV DREAM", που κάνει εγκαίνια στις 12 Δεκεμβρίου, φιλοξενείται στο κτήριο του πρώην πολυκαταστήματος La Belle Jardinière, μαζί με ένα καφέ και μία σοκολατερί, σε συνεργασία με τον Chef-pâtissier του Cheval Blanc Paris, Maxime Frédéric. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις συνεργασίες του οίκου Louis Vuitton μέσα στα χρόνια και μία ευρεία γκάμα από παλιά και σύγχρονα αντικείμενα.

Courtesy of Louis Vuitton

Ο εκθεσιακός χώρος αποτελείται από εννέα δωμάτια τα οποία διαθέτουν αρκετά διαδραστικά στοιχεία, που υπόσχονται μία εμβυθιστική εμπειρία στο ταξίδι αυτό στις συνεργασίες του οίκου. Η έκθεση ξετυλίγεται με αμείωτο δυναμισμό από τα πρώιμα δημιουργικά εγχειρήματα όπως οι βιτρίνες και τα μπουκάλια των αρωμάτων και τα ειδικής παραγγελίας μπαούλα - βαλίτσες μέχρι τις επανερμηνείες του iconic Monogram από γνωστούς καλλιτέχνες, την ποικιλόμορφη γκάμα των ready-to-wear συνεργασιών και τα τρία πρώτα κεφάλαια της Artycapucines collection που επαναδημιουργεί μέσα από την εικαστική ματιά γνωστών καλλιτεχνών την iconic τσάντα Capucine.

Courtesy of Louis Vuitton

Courtesy of Louis Vuitton

Στον χώρο της LV DREAM, οι επισκέπτες ακολουθούν μία κυκλική διαδρομή οργανωμένη με βάση τα θέματα της έκθεσης, τα οποία είναι:"Mr. Louis by Cao Fei", "Louis Vuitton: As Seen By…", "Origins", "Art of Silk", "The World of Louis Vuitton According to Rei", "Reinterpreting Icons", "Leather Goods in Fashion", "Bags as Blank Canvas" και "Art Meets Fashion". Ανάμεσα στα highlights περιλαμβάνονται δυο πορτραίτα του ιδρυτή Louis Vuitton από τους Alex Katz και Mister Cartoon, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ δημοσίως.

Courtesy of Louis Vuitton

Courtesy of Louis Vuitton

Η θεματική "The World of Louis Vuitton According to Rei" είναι αφιερωμένη στη Rei Kawakubo, την καλλιτεχνική διευθύντρια του Comme des Garçons, η οποία οραματίστηκε δυο capsule συλλογές για τον οίκο, την "Party Βags" το 2008 και "Bags With Holes" το 2014. Εδώ, η σκηνογραφία ενθαρρύνει τους επισκέπτες να πειραματιστούν με την κλίμακα και να νιώσουν σαν να βρίσκονται πραγματικά μέσα στις τσάντες. Διαδραστικό είναι και το σκηνικό στο δωμάτιο που φιλοξενεί τη θεματική"Art Meets Fashion", το τελευταίο από τα εννιά του εκθεσιακού χώρου, όπου ένας ψηφιακός τοίχος προβάλλει animations με ανιχνευτή κίνησης προσαρμοσμένα από συνεργασίες με τους Daniel Buren, Nigo, Grace Coddington και Christopher Nemeth.

Courtesy of Louis Vuitton

Courtesy of Louis Vuitton

Το καφέ - σοκολατερί της LV DREAM

Για να κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και απολαυστική την εμπειρία, η LV DREAM συστήνει το café και τη σοκολατέρι "Maxime Frédéric at Louis Vuitton", που και τα δυο τίθενται υπό την επίβλεψη του διάσημου Chef-Pâtissier του Cheval Blanc Paris. Ανάμεσα στους κορυφαίους στην τέχνη της ζαχαροπλαστικής και της σοκολατοποιίας, ο Maxime Frédéric τελειοποιήσει την τέχνη του σε πεντάστερα ξενοδοχεία του Παρισιού, όπως τα Le Meurice και George V, και στη συνέχεια, το 2020, εντάχθηκε στην ομάδα του Cheval Blanc Paris και το 2022 κέρδισε το βραβείου του Gault & Millau Guide ως καλύτερος Pastry Chef της χρονιάς.

Περιστοιχισμένο από τροπικά φυτά, το Café προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για ανάπαυλα στους επισκέπτες της LV DREAM και τη δυνατότητα να απολαύσουν μία ειδική ποικιλία από φρέσκα γλυκά που "παίζουν" με τα μοτίβα του οίκου. Στη σοκολατερί, από την άλλη, μπορεί κανείς να βρει μία γευστική ποικιλία από σοκολάτες οι οποίες αντλούν την έμπνευσή τους από τους κώδικες Louis Vuitton και προσφέρονται μέσα σε εμβληματικά κουτιά.

Τέλος, στο πωλητήριο οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν προϊόντα τα οποία έχουν δημιουργεί μ' ένα αποκλειστικό LV DREAM σχέδιο, αλλά και μια επιλογή από small leather goods, αξεσουάρ, αρώματα και εκδόσεις, τα οποία μπορούν να προσφέρουν ως δώρα.

Courtesy of Louis Vuitton

Courtesy of Louis Vuitton

Πληροφορίες:

Εγκαίνια: 12 Δεκεμβρίου 2022

Τοποθεσία: 2 rue du Pont Neuf – Paris 1er (πρώην Belle Jardinière πολυκατάστημα)

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα με Κυριακή, 11 π.μ. με 8 μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη για την έκθεση με κράτηση στο Louisvuitton.com

Είσοδος ελεύθερη χωρίς κράτηση στο "Maxime Frédéric at Louis Vuitton” και το πωλητήριο