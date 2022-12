Ο illustrator Σπύρος Χάλαρης δημιούργησε μοναδικές ευχετήριες κάρτες για τα πολυκαταστήματα attica

Τα πολυκαταστήματα attica, υιοθετώντας και αγκαλιάζοντας το holiday concept "Share unique moments", ανέθεσαν στον ταλαντούχο Έλληνα illustrator Σπύρο Χάλαρη να δημιουργήσει τέσσερις χριστουγεννιάτικες ευχετήριες κάρτες, μέρος της χριστουγεννιάτικης συσκευασίας, οι οποίες θα συνοδεύουν τα δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Πρόκειται για κομψές κάρτες με την τεχνική της χρυσοτυπίας, οι οποίες είναι διαθέσιμες στα festive χρώματα της εποχής: μπλε σκούρο, βαθύ κόκκινο, απαλό γκρι και λευκό ιβουάρ. Aναγνωρίζοντας στον πολύχρωμο και φαντασιακό κόσμο του καλλιτέχνη μια βαθιά συγγένεια με το brand, το holiday project του attica ξεχωρίζει με τα σκίτσα και τις εικονογραφήσεις του Σπύρου Χάλαρη, όλα αποκλειστικά σχεδιασμένα στο χέρι. "Είμαστε περήφανοι που μέσα από αυτή την exclusive συνεργασία στηρίζουμε και προβάλουμε έναν Έλληνα που διαπρέπει στο εξωτερικό. Στα illustrations του Σπύρου Χάλαρη μάς κέρδισε από την πρώτη στιγμή η φαντασία των σχεδίων του που δένει άρτια με τη μαγεία των Χριστουγέννων που θέλουμε να βιώνει κάθε επισκέπτης στα πολυκαταστήματα attica. Φέτος, το holiday concept μας "Share unique moments” αντανακλάται μέσα από τον φανταστικό κόσμο του καλλιτέχνη και τις ευχές των καρτών που δημιούργησε για εμάς", δήλωσε η Φοίβη Παναγιωτοπούλου, Marketing & E-commerce Director των πολυκαταστημάτων attica.

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Χάλαρης δηλώνει: "Ήταν μια υπέροχη εμπειρία για μένα να δημιουργήσω αυτή τη σειρά καρτών για την εορταστική καμπάνια των attica. Είμαι ενθουσιασμένος που σχεδίασα τις κάρτες που μεταφέρουν διαφορετικές, όμορφες και ζεστές ευχές για κάθε έναν από τους attica shoppers!". Η έμπνευση για τις κάρτες προήλθε από μερικά από τα αγαπημένα του μοτίβα που εξάπτουν τη φαντασία και το μυστικισμό, όπως είναι οι ανατρεπτικές ηλιακές εκρήξεις από την Art Deco, τα ουράνια υβριδικά στολίδια και ένα αρχιτεκτονικό παιχνίδι μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος. Όλα αυτά συνδέονται μαζί στην κάθε κάρτα μέσα από σύντομες βινιέτες με συναισθηματικά quotes. "Για αυτή τη σειρά καρτών, το concept αφορούσε λαμπερά, φωτεινά στοιχεία: γούρια και πετράδια, εκρήξεις αστεριών, ηλιαχτίδες και πράγματα που αστράφτουν στο σκοτάδι και στο φως. Ήθελα να αναδημιουργήσω την ατμόσφαιρα των γιορτών, με όσο το δυνατόν περισσότερη λεπτομέρεια και λάμψη, στη μορφή μίας ευχετήριας κάρτας. Η κάθε κάρτα έχει το δικό της ξεχωριστό σύμβολο, απεικονίζοντας ένα σύμπλεγμα αστεριών και φεγγαριών", παραδέχεται.

Γεννημένος στην Ελλάδα, ο Σπύρος Χάλαρης ακολούθησε σπουδές στο University of the Arts του Λονδίνου με ειδίκευση στο fashion illustration. Σήμερα επαγγελματικά η βάση του είναι η Νέα Υόρκη, όπου έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ διατηρεί στούντιο και στο Λονδίνο. Πέρα από το ταλέντο του που είναι αδιαμφισβήτητο, πιστός σύμμαχος στη λαμπρή πορεία του υπήρξαν η τύχη, η εργατικότητα και η πίστη στο όνειρο, όπως συνηθίζει να λέει.

Η χαρακτηριστική του αισθητική, που διακρίνεται για τα εντυπωσιακά χρώματα, την κομψότητα και το παιχνιδιάρικο ύφος, έχει την ικανότητα να αιχμαλωτίζει το πνεύμα κάθε θέματος και να του δίνει μια καινούργια, εκθαμβωτική μορφή. Το motto του για τη δουλειά του είναι ότι δημιουργεί "εικόνες που λένε ιστορίες, με εξυπνάδα και κομψότητα που διαπερνά, απεικονίζοντας για εμάς έναν κόσμο ονειρικής ομορφιάς". Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Σπύρος Χάλαρης έχει δημιουργήσει εικονογραφήσεις για ένα διεθνές και ποικίλο πελατολόγιο που περιλαμβάνει από μεγάλα έντυπα, εταιρείες και brands μέχρι high-end πολυκαταστήματα –Diptyque, Walt Disney, The New York Times, The New Yorker, Harrods, Bergdorf Goodman, Printemps Haussmann, Vogue, Elle, Vanity Fair, Architectural Digest, The Telegraph, Sunday Times– ενώ έχει δημιουργήσει καμπάνιες για πολυτελείς οίκους, όπως Prada, Bvlgari, Dior, Tom Ford, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana, Emporio Armani και Boghossian.

Οι χριστουγεννιάτικες ευχετήριες κάρτες που δημιουργήσε ο Σπύρος Χάλαρης διατίθενται σε όλα τα πολυκαταστήματα attica.

www.atticadps.gr | www.spiroshalaris.com

