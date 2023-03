Τα πολυκαταστήματα attica αφιερώνουν τον μήνα Μάρτιο στις γυναίκες

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, τα πολυκαταστήματα attica, υιοθετώντας και αγκαλιάζοντας το μήνυμα "Embrace your style, embrace yourself", αφιερώνουν όλο τον μήνα Μάρτιο στις γυναίκες και σε συνεργασία με τον οργανισμό Women On Top, που ασχολείται με την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία, έχουν προγραμματίσει μία σειρά από ενέργειες που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις γυναίκες.

Πιο συγκεκριμένα, όλο τον μήνα Μάρτιο, για κάθε ρούχο, ζευγάρι παπούτσια ή αξεσουάρ που φέρνει κάποιος για ανακύκλωση στα πολυκαταστήματα, τα attica θα προσφέρουν 2€ για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών. Άλλωστε, αποστολή του οργανισμού Women On Top είναι να συμβάλει στο να έχουν όλες οι γυναίκες ίσες ευκαιρίες στη δημόσια ζωή, μέσα από την ατομική ενδυνάμωση και την αλλαγή στο εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Μέσα από τα προγράμματα mentoring για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και της δικτύωσης καθώς και τα προγράμματα επιμόρφωσης σε δεξιότητες επιχειρηματικότητας και ηγεσίας, βοηθούν τις γυναίκες να κάνουν πραγματικότητα τα επαγγελματικά τους όνειρα. Έτσι, από τη στιγμή που θα φέρει κάποιος τα ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ που δεν φοράει πια στα recycling stations των πολυκαταστημάτων attica, εκείνα θα προσφέρουν 15 εξάμηνες υποτροφίες mentoring σε νέες γυναίκες που θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Στο τέλος των υποτροφιών mentoring, τα attica θα προσφέρουν εργασία σε μία υποψήφια, που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του μήνα Μαρτίου μέσα από το timeline των social media των attica θα παρουσιαστούν δυναμικές γυναίκες που συνεργάζονται με το Women On Top και αποτελούν πηγή έμπνευσης. Οι οκτώ δυναμικές γυναίκες, που έχουν ξεχωρίσει η καθεμία στον τομέα της, θα μοιραστούν μαζί μας, μέσα από τα social media του attica, όσα τους ενέπνευσαν για να κατακτήσουν τους στόχους τους καθώς και το motto που τις εκφράζει.

Ανακαλύψτε τα recycling stations στα πολυκαταστήματα attica:

Στο επίπεδο -1 στο attica City Link

Στον 1ο όροφο στο attica Golden Hall

Στο επίπεδο -1 στο attica Τσιμισκή

Και στο ισόγειο, στο γυναικείο τμήμα στο attica Μediterranean Cosmos

