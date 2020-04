Το FOMO ανήκει πλέον στο παρελθόν | Η χαρά του να αφήνεις τα πράγματα να περνούν

"Καθώς οι μέρες της καραντίνας συνεχίζονται, πολλές γυναίκες απολαμβάνουν την παραίτηση τους από τα ψηλά τακούνια, τα στενά ρούχα και τις επώδυνες μεθόδους αποτρίχωσης" σημειώνει η Ruth La Felra σε άρθρο της στους New York Times. Χρειάστηκε να περάσουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να αποδεχτεί η καθεμία ξεχωριστά τη νέα πραγματικότητα.

Στην αρχή, η προσπάθεια διατήρησης της προηγούμενης κανονικότητας ήταν στο μυαλό όλων. Σωστή διατροφή, ξεκαθαρίσματα και οργάνωση στο σπίτι, παραγωγικότητα και ό,τι άλλο έγραφε η προσωπική λίστα του κάθε έγκλειστου. Μπαίνοντας στην τρίτη εβδομάδα όμως άρχισε να έρχεται η κάθαρση. Τα σουτιέν έμειναν στα συρτάρια, το καθημερινό outfit έγινε άνετο και χαλαρό, τα μαλλιά πιάστηκαν σε χαλαρά ponytails, τα λευκά καλύφθηκαν με μαντήλια ή έμειναν εκτεθειμένα, τα νύχια δεν βάφτηκαν και η ρουτίνα ομορφιάς δεν περιελάμβανε κάτι περισσότερο από μία απλή ενυδατική κρέμα.

"Αναρωτιόμουν ακόμη: Με λίγα εργαλεία ομορφιάς διαθέσιμα, και χωρίς επιτακτικό λόγο να σηκωθώ, θα μπορούσα να δουλέψω πιο αποτελεσματικά, να προβληματιστώ πιο βαθιά και να έρθω σε επαφή με τον αυθεντικό μου εαυτό; Η θηλυκότητα, όπως σημειώνεται, είναι μια παράσταση (οι τρανσέξουαλ γυναίκες το γνωρίζουν καλά). Θα μπορούσε να κατακερματιστεί η εικόνα μας χωρίς κοινό; Θα υπονόμευε τα θεμέλια της ταυτότητάς μας; Ή θα μας ελευθέρωνε να στρέψουμε τις ενέργειές μας σε υψηλότερες κατευθύνσεις; Ποιος ξέρει;" συνεχίζει η La Felra.

"Αυτό που έχω μάθει κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος είναι ότι μπορεί να είναι απελευθερωτικό, ακόμη και διαφωτιστικό, να συνδεθείτε με μια αδελφότητα - άτομα διαφόρων ηλικιών, φυλής και κοινωνικού υπόβαθρου, επαγγέλματος και στυλ, που συμμετέχουν ανοιχτά σε μια μικρή "αυτοεξόφληση". Μπορεί να θυμόμαστε και τα διάσημα λόγια της Germaine Greer: "Εάν μια γυναίκα δεν αφήσει ποτέ τον εαυτό της ελεύθερο, πώς θα ξέρει ποτέ πόσο μακριά θα μπορούσε να έχει φτάσει; Εάν δεν βγάλει ποτέ τα ψηλοτάκουνα παπούτσια της, πώς θα ξέρει ποτέ πόσο μακριά θα μπορούσε να είχε περπατήσει ή πόσο γρήγορα θα μπορούσε να είχε τρέξει" προσθέτει και καταλήγει "Εδώ και χρόνια, οι εξωφρενικές προβολές κοινωνικών μέσων επιδεινώνουν το FOMO, τον φόβο της απώλειας. Τώρα μπορούμε να απολαύσουμε το Joy of Letting Go, τεχνικά JOLGO, αλλά, συγχωνευμένο με το You Only Live Once: JOLO!".

Τα σουτιέν που δεν φορέθηκαν ποτέ

Δεν είναι λίγα τα άρθρα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο μέσα από τα οποία οι γυναίκες που τα υπογράφουν, ρωτούν χιουμοριστικά αν θα φορέσουμε ξανά σουτιέν. Το ίδιο ισχύει και με τα memes που έχουν κατακλύσει το Instagram και απεικονίζουν απελευθερωμένες γυναίκες από την καταπίεση του στηθόδεσμου. Ελέω κορωνοϊού προκύπτει μια άτυπη φεμινιστική κίνηση, η απελευθέρωση από ό,τι μας περιόριζε μέχρι πρότινος εξωτερικά και που η αέναη σύμβασή μας με τα κοινωνικά στερεότυπα μας ανάγκαζε να δεχτούμε.

"Μερικοί από εμάς θα θεωρήσουμε αυτή την περίοδο ως μια ευκαιρία να κάνουμε αλλαγές που θέλαμε", δήλωσε η Carolyn Mair, συγγραφέας του "The Psychology of Fashion" και καθηγήτρια στο London College of Fashion. "Μπορεί να σταματήσουμε να φοράμε ψηλά τακούνια και shapewear. Και, αν είμαστε φεμινίστριες, μπορεί να το δούμε ως ευκαιρία να σκεφτούμε γιατί φορούσαμε αυτά τα πράγματα από την αρχή".

Η ουσιαστική σημασία των πραγμάτων

Πολλές γυναίκες ωστόσο, βρίσκουν ασφάλεια και επιβεβαίωση στην καθημερινή ρουτίνα. Το να παραμένεις με άλουστα μαλλιά και ρόμπα για μέρες μπορεί να κρύβει κινδύνους. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο αφήνω οτιδήποτε περιττό στην άκρη με το αγαπάω και φροντίζω τον εαυτό μου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες γυναίκες που γνωρίζω έχουν σταματήσει να βάφονται αλλά έχουν ενισχύσει την περιποίηση προσώπου και σώματος, είτε απολαμβάνοντας πολύωρα αφρόλουτρα είτε δοκιμάζοντας διάφορες μάσκες - συνήθειες που μέχρι πρότινος δεν είχαν τον χρόνο να υιοθετήσουν.

Συζητώντας με διάφορες φίλες, καταλήξαμε στο πόσο σημαντικό είναι τελικά να δημιουργείς χρόνο για σένα, απορρίπτοντας το ανούσιο socializing για να περάσουμε χρόνο με τους ανθρώπους που πραγματικά μετράνε για εμάς αλλά και για να αφουγκραστούμε τις ανάγκες μας. Το τέλος του FOMO είναι εδώ και οι περισσότεροι νιώθουν πλέον την επιθυμία να αναλύψουν τη χαρά του να αφήνεις τα πράγματα. JOLO λοιπόν!