5 γυναίκες εξερευνούν τη μητρότητα εν μέσω πανδημίας

Σε αυτούς τους "άνευ προηγουμένου" καιρούς, η τρέχουσα πραγματικότητα του να ενεργεί κανείς ως γονέας, επαγγελματίας, δάσκαλος, σύζυγος, σύντροφος, σεφ, προπονητής και ίσως πολλά ακόμα, έβαλε πολλές μητέρες σε μια πρωτοφανή ψυχολογική κατάσταση. Οι γονείς ταλαντεύονται μεταξύ ευγνωμοσύνης - για τον χρόνο που περνούν με τις οικογένειές τους - και απόγνωσης ή ανησυχίας - για προφανείς λόγους. Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας που πλησιάζει και θέλοντας να τιμήσει τις ηρωικές μαμάδες, το harpersbazaar.gr μίλησε με πέντε γυναίκες που, όπως και εκατοντάδες άλλες, πέρασαν σχεδόν δύο μήνες στο σπίτι με τις οικογένειές τους, βγάζοντάς τα πέρα με κάθε ρόλο που τους δόθηκε.

Με ποιον πέρασες την καραντίνα;

Ως μαμά και παντρεμένη πέρασα την καραντίνα με τον σύζυγο μου και τον τετράχρονο γιο μας και με έξτρα bonus συντροφιά τη γάτα και τον σκύλο μας. Δεν ξέρω αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να περνάς μια τέτοια συνθήκη μόνος, αλλά σε αντίθεση με τους ελεύθερους (και άτεκνους) φίλους μας, δεν είχαμε την πολυτέλεια να διευρύνουμε ιδιαίτερα τους δημιουργικούς μας ορίζοντες με on-line σεμινάρια και tutorials. Ο σκοπός ήταν να διατηρήσουμε μια ισορροπία σε συνθήκες εγκλεισμού και να βρίσκουμε συνεχώς νέους τρόπους να απασχολούμε δημιουργικά τον μικρό.

Τι σου έμαθε αυτή η περίοδος για τον εαυτό σου ως γονέα και τη μητρότητα;

Ως γονέας δοκιμάζονται συνεχώς τα όρια μου αλλά συνειδητοποίησα για ακόμη μια φορά ότι η υπομονή είναι κάτι που εξασκείται και πως, το κλειδί για λιγότερα και συντομότερα tantrums είναι το να αποσυνδέεις τον εαυτό σου από το συναίσθημα του παιδιού και να σκύβεις επάνω του με όλη σου την κατανόηση για να το ανακουφίσεις. Ένα παιδί σε συναισθηματική σύγχυση είναι ένα παιδί που δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που του συμβαίνει. Σκεφτείτε ότι το σοκ για τα μικρά παιδιά που ανατρέπεται ριζικά η καθημερινότητα τους είναι πολύ μεγάλο, ακόμη και αν δεν το δείχνουν. Μαθαίνω πολλά μέσα από τον Ρωμανό και για μένα την ίδια, βλέποντας πως αντιδρώ, πως με αποσυντονίζουν οι πράξεις που με βρίσκουν αντίθετη, πως χαώνομαι όταν νιώθω ότι χάνω τον έλεγχο. Η συνεχής επαφή μου με τον μικρό μπορεί να είναι εξαντλητική αλλά με κάνει συνεχώς καλύτερη μαμά και πιο ειλικρινή με τον ίδιο μου τον εαυτό.

Πώς θα περιέγραφες την ψυχική σου κατάσταση όλο αυτό το διάστημα;

Εδώ κολλάει η έκφραση "συναισθηματικό roller-coaster". Aπό την ευγνωμοσύνη που βρίσκομαι ασφαλής σε ένα σπίτι με τους αγαπημένους μου, στην απόγνωση του θεέ μου έχουμε άλλον έναν μήνα ΤΙΘΑΠΟΓΙΝΟΥΜΕ. Άλλες ημέρες ήταν πιο εύκολες, άλλες εξαιρετικά δύσκολες. Μετά το πρώτο δεκαήμερο ένιωσα ότι συνηθίσαμε, δεν είχαμε καν ανάγκη να μιλάμε σε βιντεοκλήσεις τόσο πολύ. Λίγο μετά το Πάσχα λύγισα, αισθανόμουν ότι δεν είχα πια τι να κάνω με το παιδί που είχε βαρεθεί ό,τι είχε σχέση με banana bread/χειροτεχνίες/ζωγραφική/μουσικά παραμύθια/παζλ, ζούσαμε την ημέρα της μαρμότας. Έπειτα πάλι αναθάρρησα και σιγά σιγά φτάσαμε προς το -όποιο- τέλος.

Ποιες πηγές (βιβλία, ταινίες, Instagram λογαριασμοί ή websites) διευκόλυναν τον περιορισμό;

Τελείωσα το Συζητήσεις με Φίλους και ξεκίνησα τη Μορφωμένη, είδα ξανά τις αγαπημένες μου ταινίες του Miyazaki και 2-3 παραστάσεις on-line, φτιάξαμε με τον Ρωμανό πολλές συνταγές για μπισκότα και υγιεινά γλυκά, χορέψαμε όλα τα αγαπημένα του τραγούδια, έκανα γυμναστική σχεδόν κάθε μέρα, πράγμα που με βοήθησε πραγματικά ψυχολογικά και το Netflix έπαιζε PJ Masks τις δύσκολες ώρες. Όταν είχα χρόνο ασχολούμουν με τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, προσπαθώντας να παραμείνω δημιουργική μέσα από φωτογραφίσεις στο σπίτι. Δοκίμασα τον εαυτό μου για πρώτη φορά ακόμη και στο βίντεο!

Πώς θα γιορτάσεις τη Γιορτή της Μητέρας;

Για μένα η γιορτή της μητέρας είναι γιορτή του γιου μου, αφού χωρίς εκείνον δεν θα είχα τον τίτλο. Οπότε το πρόγραμμα έχει τούρτα παγωτό και βόλτα με το ποδήλατο -γενικά η μέρα είναι αφιερωμένη σε εκείνον.

Μαριλένα Ανδρεάδη, Δημιουργός του MAAN

Με ποιον πέρασες την καραντίνα;

Ήμουνα με τους πιο αγαπημένους μου, τον άντρα μου και την κόρη μας την Έλλη.

Τι σου έμαθε αυτή η περίοδος για τον εαυτό σου ως γονέα και τη μητρότητα;

Έμαθα πόσο σημαντική είναι η αυτοδιάθεση και η προσαρμογή. Θα ήθελα να μπορέσω να το περάσω και στην Έλλη, η οποία είναι σχεδόν 6, γιατί πιστεύω ότι θα την βοηθήσουν να παραμείνει χαρούμενος άνθρωπος και να αισθάνεται καλά με τον εαυτό της.

Θυμήθηκα επίσης πόσο σημαντικό είναι να δημιουργείς ωραίες αναμνήσεις. Αυτές δεν είναι απαραίτητα ένα ταξίδι ή κάτι μοναδικό που έζησες. Μπορεί να είναι αναμνήσεις συναισθημάτων θαλπωρής μέσα στο σπίτι.

Πώς θα περιέγραφες την ψυχική σου κατάσταση όλο αυτό το διάστημα;

Είχα σκαμπανεβάσματα - υπήρχε όπως είπα αρκετός φόβος, αλλά και ψυχραιμία. Ήμουνα όμως παρούσα και προσαρμόστηκα. Διάβασα αρκετά, ενημερώθηκα και προκάλεσα την αντίληψή μου.

Ξαναθυμήθηκα πολλά για την ζωή μου και αναθεώρησα την καθημερινότητά μου. Έμαθα να δουλεύω για τον εαυτό μου και όχι εναντίον του. Συνειδητοποίησα ότι πολλές φορές έβαζα παραπάνω προκλήσεις απ’ ότι άντεχα, και με κυρίευε το άγχος. Ξαναμπήκε μια προτεραιότητα σε όλα με ξεκάθαρο στόχο τα σημαντικά της ζωής.

Ποιες πηγές (βιβλία, ταινίες, Instagram λογαριασμοί ή websites) διευκόλυναν τον περιορισμό;

Διάβασα πιο πολύ εφημερίδες και newsletters αυτό τον καιρό. Για την δουλειά μου παρακολούθησα πάρα πολύ το BoF, το οποίο έκανε και διάφορα webinars. Οι λογαριασμοί στο Instagram που μου έφτιαχναν την μέρα με την αισθητική τους ήταν της Rosie Assoulin και της Ryan Roche. Έκανα δώρο στον εαυτό μου ετήσια συνδρομή στο Masterclass, είναι μικρά σεμινάρια από επιτυχημένους ανθρώπους σε διάφορους χώρους. Μέσα στο σπίτι χαρήκαμε και πολύ μουσική.

Πώς θα γιορτάσεις τη Γιορτή της Μητέρας;

Με τους αγαπημένους μου, με την Έλλη και τον Κωστή. Φαντάζομαι ότι θα κάνουμε και ωραίο περίπατο μέχρι το μπαλκόνι της γιαγιάς.

Με ποιον πέρασες την καραντίνα;

Με τα παιδιά μου (Γιώργο 7 ετών και Μαρίζα 2μιση), τον άντρα μου και τον σκύλο μας τον Buddy.

Τι σου έμαθε αυτή η περίοδος για τον εαυτό σου ως γονέα και τη μητρότητα;



Πέρα από την υπενθύμιση ότι με σωστό πρόγραμμα και ψυχραιμία μπορείς να καταφέρεις πολλά, όλη αυτή η κατάσταση ήταν ένα φοβερό a-ha moment. Συνειδητοποίησα ότι στην πράξη είμαι πολύ πιο ψύχραιμη απ 'ότι πιστεύω και ότι το μεγαλύτερο βάρος που φορτώνω στον εαυτό μου αφορά σε σκέψεις και ανησυχίες που δεν έχουν συμβεί στην πραγματικότητα. Συνειδητοποίησα δε στην πράξη ότι τα παιδιά πραγματικά χαίρονται με τα πιο απλά πράγματα. Μπορείς να γιορτάσεις τα γενέθλιά τους με το μεγαλύτερο πάρτυ, τόνους ζάχαρης και υπερπληθώρα δώρων αλλά η λάμψη που θα δεις στα μάτια τους όταν θα σβήσετε την σπιτική τούρτα στο σαλόνι που έχετε στολίσει με ό,τι μπαλόνια έχουν ξεμείνει στο σπίτι και θα τραγουδήσετε το "Happy Birthday" μέχρι να βαρεθούν δεν συγκρίνεται με τίποτα!

Πώς θα περιέγραφες την ψυχική σου κατάσταση όλο αυτό το διάστημα;



Ήμουν γενικά ψύχραιμη και θετική με κάποιες συννεφιασμένες στιγμές και (ευτυχώς μόνο μία!) έκρηξη νεύρων. Αν εξαιρέσεις εκείνη τη μέρα που απορώ πώς άντεξαν οι υπόλοιποι τέτοια γκρίνια, είχα πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μου πως ήμουν από τους τυχερούς της συγκυρίας και ένιωθα ευγνωμοσύνη για όσους "έτρεχαν" όλο αυτό τον καιρό για εμάς τους υπολοίπους. Εξ' αρχής είχα αποφασίσει να δω τη συνεχή συνύπαρξή μας στο σπίτι ως κάτι θετικό - χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να υποτιμώ τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ομολογουμένως, το να ρυθμιστούν δουλειές, online σχολείο, δημιουργικές δραστηριότητες και όλα τα του σπιτιού ήταν μια ενδιαφέρουσα πρόκληση αλλά και μία μοναδική ευκαιρία να δείξουμε στα παιδιά με το παράδειγμά μας ότι με μικρά βήματα και θετική διάθεση μπορούμε να καταφέρουμε όλα όσα θέλουμε (ή έστω τα περισσότερα)!



Ποιες πηγές (βιβλία, ταινίες, Instagram λογαριασμοί ή websites) διευκόλυναν τον περιορισμό;



Λοιπόν, αυτές τις μέρες διάβασα (και ξαναδιάβασα) το βιβλίο της Eleanor Roosevelt "If you ask me". Το είχα καιρό στη λίστα μου αλλά δεν περίμενα να με ενθουσιάσει τόσο! Οι απαντήσεις της Roosevelt σε ερωτήματα κάθε λογής από απλές καθημερινές ανησυχίες μέχρι διαχρονικά, βαθιά και μέχρι σήμερα άλυτα σε πολλές περιπτώσεις προβλήματα των κοινωνιών ήταν απίστευτα επίκαιρες με μια πολύ ισορροπημένη αίσθηση δικαιοσύνης και λογικής. Κατά τα άλλα, οι παιδικές ταινίες και σειρές είχαν την τιμητική τους (σας προτείνω "Το μαγικό σχολικό επιστρέφει" και το "Brainchild" στο Netflix) ενώ η σειρά "The Nanny" (τη βρήκα στο Amazon Prime) ήταν η ένεση θετικής ενέργειας και νοσταλγίας των ημερών. Όσο για τα sites, είμαι βέβαιη ότι είναι το πλέον random πράγμα που θα διαβάσετε σήμερα αλλά το www.incredibleegg.org έχει άπειρες πληροφορίες για τα αυγά που αν είστε λάτρεις της μαγειρικής θα εκτιμήσετε ιδιαιτέρως! Στο Instagram, ανακάλυψα την @wellnesswithcourtnie και η τόσο καλαίσθητη, μποέμ ζωή της με τον άντρα και το σκύλο τους σε ένα βαν με έχει συνεπάρει.

Πώς θα γιορτάσεις τη Γιορτή της Μητέρας;

Κατά πάσα πιθανότητα με τα παιδιά στην κουζίνα μιας και τρελαινόμαστε να φτιάχνουμε γλυκά και μετά καμιά βόλτα για να...χωνέψουμε! Νομίζω ότι αν κάτι αξίζει να κρατήσουμε από όλη αυτή την περιπέτεια είναι η επιστροφή και η αξιολόγηση των μικρών, καθημερινών στιγμών με άλλο μάτι. Και το σωστό πλύσιμο των χεριών. Σημαντικό και αυτό!

Βίκυ Πασχάλη, Head of Content σε sites των Αττικών Εκδόσεων

Με ποιον πέρασες την καραντίνα;

Mε τον σύντροφό μου και τον τετράχρονο γιο μας, Έκτορα.

Τι σου έμαθε αυτή η περίοδος για τον εαυτό σου ως γονέα και τη μητρότητα;

Θα έλεγα ότι περισσότερο εντυπωσιάστηκα με τον μικρό και το πόσο γρήγορα προσαρμόστηκε με την αναγκαστική παραμονή στο σπίτι. Το δεύτερο, εξίσου περίεργο, είναι ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι νόμιζα(ν).

Πώς θα περιέγραφες την ψυχική σου κατάσταση όλο αυτό το διάστημα;

Διάβασα ένα σχετικό άρθρο πρόσφατα με τίτλο "Τhe parents are not OK”. Nομίζω ότι περιέγραφε ακριβώς τα συναισθήματα των γονιών που δουλεύουν στο σπίτι μαζί με μικρό παιδί ή παιδιά. Είναι δύσκολο να μην έχεις ενοχές που δεν τους δίνεις όσο χρόνο θα ήθελες ή που κυκλοφορείς στο σπίτι με ένα laptop όλη μέρα και αφηρημένη. Κάθε βράδυ όμως προσπαθώ να σκέφτομαι τα θετικά και να μην αφήνω αυτές τις σκέψεις να έχουν πολύ χώρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή και αυτή καλούμαστε να διαχειριστούμε.

Ποιες πηγές (βιβλία, ταινίες, Instagram λογαριασμοί ή websites) διευκόλυναν τον περιορισμό;

Μου αρέσουν πολύ οι βιογραφίες αυτό το διάστημα. Έχω ξεκινήσει το Victoria της Elizabeth Longford που περιγράφει τη ζωή της βασίλισσας Βικτόρια από τη γέννησή της και παράλληλα φυσικά την ιστορία της Αγγλίας αυτό το διάστημα. Κατά τα άλλα, κάνουμε binge-watching σε πολλά food shows.

Πώς θα γιορτάσεις τη Γιορτή της Μητέρας;

Προσπαθώ να σκεφτώ να κάνουμε κάποια εξ αποστάσεως έκπληξη στις γιαγιάδες της οικογένειας που έχουν μελαγχολήσει αρκετά αυτές τις μέρες - πολύ περισσότερο από εμάς ή τα παιδιά. Πέρα από αυτά, πώς αλλιώς; Οικογενειακά :)

Ζωή Κατσάτου, Ηθοποιός / Mama Petounia

Με ποιον πέρασες την καραντίνα;

Την πέρασα παρέα με την οικογένεια μου. Τον άντρα μου, την οκτάχρονη κόρη μας και το σκυλί μας.

Τι σου έμαθε αυτή η περίοδος για τον εαυτό σου ως γονέα και την μητρότητα;

Η αλήθεια είναι πως, σε γενικές γραμμές , απόλαυσα την πολυήμερη παραμονή μου στο σπίτι και μυστικά μέσα μου, ευχόμουν να κρατήσει κι άλλο! Ως ηθοποιός που είμαι, έχοντας παράλληλα και το blog μου, το Mama Petounia, εργαζόμουν και έλειπα πολλές ώρες από το σπίτι. Αυτό το υποχρεωτικό διάλειμμα από την πολυάσχολη καθημερινότητά μου, ήταν για μένα μια πολύ καλή ευκαιρία, να συνδεθώ ξανά με το παιδί μου, να περάσω όμορφες και δημιουργικές στιγμές μαζί του, φτιάχνοντας την δική μας, μοναδική, καθημερινότητα. Δημιουργήσαμε μια λέσχη βιβλίου, όπου κάθε πρωί και κάθε βράδυ, διαβάζαμε το βιβλίο μας, κάναμε πολλές κατασκευές, πικ νικ στην βεράντα, διαγωνισμό χορού, μαγειρέψαμε, παίξαμε επιτραπέζια παιχνίδια και απολαύσαμε την πολυτέλεια του άπλετου ελεύθερου χρόνου που είχαμε. Μέσα από αυτήν την ιδιαίτερη εμπειρία, διαπίστωσα για ακόμα μια φορά, πόσο σημαντικό είναι για το παιδί μου, να είμαι εκεί για αυτό. Να περνάω μαζί του ποιοτικό χρόνο, να αφήνω στην άκρη το κινητό μου, τα άγχη και τις δουλειές μου και να γίνομαι κι εγώ, ξανά παιδί. Ένιωσα και νιώθω ευλογημένη που είμαι μητέρα και νομίζω πως αν δεν είχα το παιδί μου, θα ήταν πολύ δύσκολη η καραντίνα για μένα.

Πώς θα περιέγραφες την ψυχική σου κατάσταση όλο αυτό το διάστημα;

Η ψυχική μου κατάσταση, πέρασε από διάφορες φάσεις. Στην αρχή, ένιωσα δυσφορία και φόβο με την στέρηση της προσωπικής μου ελευθερίας, ακόμα κι αν ήταν για καλό σκοπό. Άρχισα να ανησυχώ με όλη αυτή την κατάσταση και να παρακολουθώ καθημερινά, μέσα από το διαδίκτυο, τα νέα για την πορεία της πανδημίας . Στην συνέχεια όμως χαλάρωσα και άρχισα να συνηθίζω αυτόν τον περιορισμό και να ανακαλύπτω πως , όπως πάντα, όλα τα πράγματα έχουν και την θετική τους πλευρά. Τώρα είχα όλο το χρόνο δικό μου και επιτέλους την ευκαιρία να ασχοληθώ ουσιαστικά με το σπίτι μου, την οικογένεια μου, τον εαυτό μου. Είχα την πολυτέλεια να είμαι υγιής, να έχω ένα σπίτι που μου αρέσει και να μπορώ να κάνω πολλά πράγματα μέσα σε αυτό. Στο τέλος, έφτασα στο σημείο, να απολαμβάνω την όλη διαδικασία. Σαφώς και υπήρξαν σκαμπανεβάσματα στην διάθεσή μου και μέρες που κυριαρχούσε ο φόβος και η ανησυχία. Μου ήταν πολύ δύσκολο και οδυνηρό να ακούω για τους συνανθρώπους μας που έχαναν την μάχη με τη ζωή, μου έλειπαν οι γονείς μου, οι φίλοι μου, η δουλειά μου, οι βόλτες , τα ταξίδια μου και κάποια κομμάτια της προ καραντίνας ζωής μου. Όμως σε γενικές γραμμές, πιστεύω πως όλο αυτό το διάστημα, έμενα, μου έκανε καλό. Και αυτό που θα κρατήσω από την όλη διαδικασία, είναι το συναίσθημα του να ζω την κάθε μέρα σαν να μην υπάρχει άλλη, του να ζω την κάθε στιγμή σαν αν είναι μοναδική, χωρίς να περιμένω τίποτα.

Ποιες πηγές (βιβλία, ταινίες, Instagram λογαριασμοί ή websites) διευκόλυναν τον περιορισμό;

Κατά την διάρκεια της καραντίνας αποφάσισα να φρεσκάρω τα γαλλικά μου κι έτσι ξεκίνησα διαδικτυακά μαθήματα, με έναν αγαπημένο μου φίλο που ζει στο Παρίσι. Παράλληλα διάβασα πολλά βιβλία, μαγείρεψα για πρώτη φορά συνταγές που πάντα λιγουρευόμουν, έφτιαξα το μπαλκόνι μας, περιποιήθηκα τα φυτά μας, έκανα μεγάλες βόλτες με τον σκύλο μου και έγραψα ένα ημερολόγιο καραντίνας! Τέλος, ανακάλυψα το Netflix και παρόλο που, ως ηθοποιός, έχω κάνει πολλές μεταγλωττίσεις για σειρές που παίζονται στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, μέχρι τώρα, δεν είχα μπει ποτέ στον πειρασμό να γίνω συνδρομητής. Τα τελευταία χρόνια αρνούμαι κατηγορηματικά να δω τηλεόραση και όπως καταλαβαίνετε, ήταν για μένα μια νέα εμπειρία να έχω τηλεοπτική πρόσβαση σε τόσες ενδιαφέρουσες ταινίες και σειρές. Ήταν για μένα μια πολύ ωραία συντροφιά εν καιρώ καραντίνας!

Πώς θα γιορτάσεις τη Γιορτή της Μητέρας;

Σκέφτομαι να την γιορτάσω, με ένα πικ νικ στην εξοχή, παρέα με την οικογένεια μου!