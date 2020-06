The Princess Diaries

Τι σημαίνει να είσαι πριγκίπισσα στη μετα-Μέγκαν εποχή; Τέσσερις νέες γυναίκες –οι πριγκίπισσες Talita von Furstenberg και Μαρία-Ολυμπία, η Princess Nokia και η King Princess– αποδεικνύουν γιατί η ηγεμονία το 2020 είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν τίτλο. Είναι θέμα πνευματικής και ψυχικής διάθεσης.

Από τη Faran Krentcil

Talita von Furstenberg και Μαρία-Ολυμπία

Πριγκίπισσες Μαρία-Ολυμπία και Talita von Furstenberg (από αριστερά): Φορέματα και καρφίτσες, Louis Vuitton. Κοσμήματα, Cartier. Μαλλιά: Hiro+Mari at Salon87 για την Bumble and Bumble. Μακιγιάζ: Yuki Hayashi για την Clé de Peau Beauté. Μανικιούρ: Shirley Cheng για τη Zoya. Set design: Dorothée Baussan. FASHION EDITOR: Miguel Enamorado



"Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του τίτλου "πριγκίπισσα” στο διαβατήριό μου, όπως της ξαδέλφης μου Ολυμπίας, αλλά έχω τόσο πολλά ονόματα, που κάποτε δεν χωρούσαν σε επίσημα έγγραφα". Η πριγκίπισσα Talita Natasha von Furstenberg, απόγονος Γερμανών ευγενών και εγγονή της Diane von Furstenberg, είναι μια γαλαζοαίματη της μόδας. Σπουδάζει στο NYU και συγχρόνως ηγείται της TVF for DVF, μιας boho-chic σειράς ρούχων, για την οποία η Μαρία-Ολυμπία λειτουργεί ως ανεπίσημη σύμβουλος και πρέσβειρα του brand.

8:00 π.μ. TVF: Το αγόρι μου, ο Rocco [Brignone de Brabant], μου φτιάχνει χυλό βρώμης κάθε πρωί. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα ο καφές, αλλά επειδή εκείνος είναι λάτρης, θα δοκιμάσω κι εγώ. Θα έπινα έναν εσπρέσο με πολύ γάλα αμυγδάλου. O: Δεν έπινα καφέ, μέχρι που μετακόμισα στη Νέα Υόρκη. Μου αρέσει σκέτος.

10:00 π.μ. TVF: Πρόσφατα μετακόμισα από την Τζορτζτάουν, όπου όλοι κυκλοφορούσαμε με αθλητικές φόρμες. Στο NYU τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πολλά από τα μαθήματα αφορούν τη μόδα ή το design και οι συμφοιτητές μου κάνουν ό,τι μπορούν για μια stylish εμφάνιση. O: Αυτή είναι μάλλον η ώρα που ξεκινάμε την αποστολή μηνυμάτων, κάτι που κάνουμε όλη μέρα, κάθε μέρα.

1:00 μ.μ. O: Ακόμη κι αν δεν βρεθούμε για φαγητό, πολλές φορές συναντιόμαστε στο Bar Pitti, επειδή έχουμε κοινούς φίλους. Το αγόρι της είναι γιος της νονάς μου, τον ξέρω περισσότερο καιρό απ’ όσο εκείνη! TVF: Είναι παράξενο το πώς επικαλύπτονται οι ζωές μας, είναι σχεδόν κοσμικό.

3:00 μ.μ. TVF: Εργάζομαι για το στούντιο της γιαγιάς μου στο Meatpacking District του Μανχάταν. Στόχος της DVF είναι η αυτοπεποίθηση, η θηλυκότητα και η δύναμη, οπότε ο στόχος μου είναι να προσφέρω στις γυναίκες της ηλικίας μου αυτό το τρίπτυχο. O: Αυτή την περίοδο ασχολούμαι με μια δική μου συνεργασία, που για την ώρα είναι μυστική –συγγνώμη!–, όμως το να παρακολουθώ τη δουλειά της Talita και να τη συμβουλεύω πάνω στα δικά της σχέδια αποτελεί για μένα πηγή έμπνευσης.

7:00 μ.μ. O: Μερικές φορές, για παράδειγμα στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, είμαστε έξω κάθε βράδυ. Αν και θα ακουστεί περίεργο, όταν μακιγιάρομαι, κάθομαι μέσα στο νιπτήρα. Για foundation προτιμώ της Charlotte Tilbury και για σκιές ματιών της Pillow Talk. TVF: Κι εμένα μου αρέσει η Charlotte Tilbury. Το moisturizer με χρώμα δίνει λάμψη. Μου λένε: "Ήσουν στο Λος Άντζελες; Έχεις μαυρίσει!".

11:00 μ.μ. O: Όταν πάμε σε πάρτι, γυρίζουμε σπίτι πολύ αργά, τουλάχιστον εγώ. Τον υπόλοιπο καιρό παρακολουθώ το "Grey’s Anatomy". TVF: Μου αρέσουν οι δραματικές ταινίες και τα θρίλερ. Ο Rocco πάντα με ρωτάει: "Δεν βλέπεις εφιάλτες;". Καμιά φορά βλέπω, αλλά δεν μπορώ να μη δω το "The Sinner" πριν πέσω για ύπνο.



Princess Nokia

Princess Nokia: Κάπα, φόρεμα και ζώνη Saint Laurent by Anthony Vaccarello, ysl.com. Τιάρα, Swarovski. Κοκαλάκι για τα μαλλιά από την προσωπική της συλλογή. Βραχιόλι, Van Cleef & Arpels. Μαλλιά: Susan Oludele για τη Hair by Susy. Mακιγιάζ: Christian Diaz. Mανικιούρ: Shirley Cheng για τη Zoya. Set design: Dorothée Baussan.



"Συνειδητοποίησα ότι είμαι πριγκίπισσα όταν πέθανε η μητέρα μου, αφού όλες οι πριγκίπισσες της Disney είναι ορφανές από μητέρα" λέει η 27χρονη Destiny Frasqueri, γνωστή ως Princess Nokia. Αν και γεννήθηκε στο Μπρονξ και όχι στο Μαύρο Δάσος, η ζωή του ανερχόμενου αστεριού της χιπ-χοπ μοιάζει με παραμύθι: η δύσκολη εφηβεία, η άνοδος στη νυχτερινή σκηνή της Νέας Υόρκης και τώρα δύο νέα άλμπουμ, τα "Everything Is Beautiful" και "Everything Sucks", με πολύ καλές κριτικές.

4:00 μ.μ. Αυτή είναι η ώρα που ξυπνάω κανονικά, εκτός αν έχω κάνει καταχρήσεις. Απολαμβάνω ένα πολύ ζεστό ντους.

5:00 π.μ. Προσεύχομαι για μία ή δύο ώρες. Η διαδικασία περιλαμβάνει και εσωτερικό διαλογισμό, ενώ μετά ρίχνω τα χαρτιά.

7:00 π.μ. Το πρωινό μου είναι καφές από το Πουέρτο Ρίκο, με λίγο γάλα αμυγδάλου και πολλή ζάχαρη.

8:00 π.μ. Η γιόγκα για μένα είναι θεραπεία. Ξεκίνησα να ασχολούμαι σε ηλικία 12 ετών, όταν βρήκα κάποιες βιντεοκασέτες σε ένα άνευ σημασίας κατάστημα.

12:00 μ.μ. Έχω ανάγκη το φως της ημέρας, οπότε πριν ξεκινήσω τη δουλειά περπατάω στην πόλη και νιώθω τον ήλιο επάνω μου.

1:00 μ.μ. Η ομάδα μου κι εγώ τρώμε ένα πολύ χορταστικό μεσημεριανό στο Jajaja του Λόουερ Ιστ Σάιντ. Καθόμαστε εκεί και δουλεύουμε με τις ώρες. Στο εστιατόριο δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ενώ φτιάχνουν και τα αγαπημένα μου vegan τάκος.

2:00 μ.μ. Είμαι εξαιρετικά οπτικός τύπος, οπότε σε μια συνάντηση πηγαίνω προετοιμασμένη με όλες τις εικόνες, τις ιδέες και τις λεπτομέρειες. Έχω μαζί πάντα το λάπτοπ μου και μια εφημερίδα. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να παίρνει αποφάσεις για μένα. Ωστόσο πιστεύω στη συνεργασία και στην εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι της ομάδας μου είναι όλοι υπέροχοι και με βοηθούν να αναπτύξω τις ιδέες μου.

5:00 μ.μ. Ανεβαίνω σε ένα Citi Bike, κάνω βόλτες για λίγη ώρα και καταλήγω στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ετοιμάζουμε μαζί το φαγητό: τηγανητό κοτόπουλο με ρύζι ή αρακά. Είναι πάντα πολύ νόστιμο.

8:00 μ.μ. Επειδή ξυπνάω νωρίς, κοιμάμαι και νωρίς, οπότε αυτή την ώρα αρχίζω να ετοιμάζομαι. Η φροντίδα της επιδερμίδας μου είναι πολύ εύκολη: περιλαμβάνει μόνο λίγα φυσικά έλαια. Κάνω όμως πολύ καλό καθαρισμό και γυμνάζομαι. Το θεωρώ κι αυτό μέρος της περιποίησης της επιδερμίδας. Γυμνάζω πολύ και το πνεύμα και την ψυχή μου. Δεν μένω στο θυμό, στις τραυματικές εμπειρίες ή στη μνησικακία. Το υποσυνείδητό μου είναι ελεύθερο από δονήσεις χαμηλού επιπέδου. Δεν σκοπεύω να γεράσω για ανούσια πράγματα.

9:00 μ.μ. Πριν πέσω για ύπνο τυλίγω τα μαλλιά μου, σβήνω το φως και τέλος. Αν δεν έχω συναυλία, κοιμάμαι πριν τις 10 μ.μ. Όπως κάποιες γυναίκες δεν αστειεύονται με την ενυδάτωση, έτσι κι εγώ δεν αστειεύομαι με τον ύπνο. Δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστατο για να αγοράσεις. Αν θέλεις να είσαι στα καλύτερά σου, χρειάζεσαι ύπνο.

King Princess

Μπλούζα, φόρεμα και ζώνη Ralph Lauren Collection, ralphlauren.com. Σκουλαρίκια και κολιέ Bulgari, bulgari. com. Δαχτυλίδι από την προσωπική της συλλογή. Παπούτσια, Manolo Blahnik for Carolina Herrera. Μαλλιά: Jerome Andrew Terry. Μακιγιάζ: Sara Tagaloa για την Kevyn Aucoin. Μανικιούρ: Merrick Fisher για τη Chanel Le Vernis. Set design: Lizzie Lang.

Είναι ωραίο να είσαι η King Princess. Το προηγούμενο φθινόπωρο κυκλοφόρησε το πρώτο της μεγάλης διάρκειας άλμπουμ "Cheap Queen" στη Zelig του Mark Ronson. Τώρα ζει τη ροκ εν ρολ ζωή της στο Λος Άντζελες. Γεννημένη με το όνομα Mikaela Straus, φοίτησε στο εστέτ ιδιωτικό σχολείο Avenues στο Μανχάταν και είναι απόγονος του Isidor Straus των Macy’s, που πέθανε στο ναυάγιο του Τιτανικού.

8:00 π.μ. Ανοίγω τα μάτια μου, αλλά ξαναπέφτω για ύπνο. Δεν βάζω ξυπνητήρι.

9:00 π.μ. Τότε ξυπνάω για τα καλά. Προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να μην πηγαίνω συνέχεια σε πάρτι και να ρυθμίσω το βιολογικό μου ρολόι ώστε να σηκώνομαι καθημερινά στις εννέα.

10:00 π.μ. Η φροντίδα της επιδερμίδας μου είναι hardcore. Χρησιμοποιώ απαρεγκλίτως σαπούνι προσώπου CeraVe, serum Noto vitamin C, τζελ με βιταμίνη B της Aesop, κρέμα La Mer, την ελαφριά, όχι τις πιο βαριές υφές που προτιμάει η μητέρα μου, κρέμα για τα μάτια Tatcha από μοβ ρύζι και, πάνω απ’ όλα, τα Weleda Skin Food.

11:00 π.μ. Προσπαθώ να πίνω ένα πράσινο smoothie για πρωινό.

12:00 μ.μ. Μικρή συμμετείχα σε αγώνες βόλεϊ. Η μητέρα μου θεωρούσε ότι μου άρεσαν τα σπορ επειδή είχα συσσωρευμένο πολύ θυμό – και τώρα έχω! Οπότε πηγαίνω στο Gloveworx, ένα γυμναστήριο για μποξ, και γυμνάζομαι με τον Shaq. Είμαι καλή, θα μπορούσα να βγάλω κάποιον νοκ άουτ.

1:00 μ.μ. Λατρεύω το Greenblatt’s Deli για τα μακρόσυρτα γεύματα. Θα πάρω τόνο ή κλαμπ σάντουιτς με μια Heineken.

3:00 μ.μ. Το απόγευμα είναι η ιδανική ώρα για να γράψω τη μουσική μου. Μόλις αγόρασα ένα πιάνο σε φωτεινό κόκκινο χρώμα. Επιστρέφω στα βασικά, έπειτα από πολύχρονη ενασχόληση με τους υπολογιστές, στους οποίους έγραφα μουσική. Μόλις καταλήξω στους στίχους, μπαίνω στο στούντιο και παίζω μέχρι τελικής πτώσης.

8:00 μ.μ. Η ιδανική βραδιά περιλαμβάνει μαγείρεμα στο σπίτι. Μου αρέσει να φτιάχνω σούπες για τους φίλους μου, είτε ασιατικής έμπνευσης με miso και μανιτάρια είτε κρεατόσουπα με τη συνταγή του μπαμπά μου.

10:00 μ.μ. Μετά το φαγητό θέλουμε να βγαίνουμε έξω, να πίνουμε σάιντερ Angry Orchard και να παίζουμε Mortal Kombat. Τώρα που το σκέφτομαι, ό,τι φοράω είναι εμπνευσμένο από το Mortal Kombat, ειδικά το μακιγιάζ που κάνω όταν ανεβαίνω στη σκηνή.

12:00 π.μ. Πηγαίνουμε σε γκέι κλαμπ ή σε κάποιο πάρτι.

2:00 π.μ. Τώρα που έχω γίνει καλό κορίτσι, προσπαθώ να είμαι σπίτι στις 2, εκτός αν έχω πιει πολύ, οπότε… ξέχνα το. Ας πούμε όμως ότι ήμουν καλό παιδί, οπότε πέφτω για ύπνο στις 2 το πρωί. Ή στις 3. Ή στις 5.

Φωτογραφίες: Pari Dukovic