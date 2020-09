Woman Who Dares | Μαριάνθη Φραγκοπούλου

"Too good to be true". Πρόκειται για τη συνηθισμένη αντίδραση που εισπράττει η Μαριάνθη Φραγκοπούλου τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που παρουσίασε στη διεθνή αγορά μια καινοτόμο συσκευή δοσίμετρο, το Almar. Η συσκευή μετρά τα επίπεδα ακτινοβολίας και ραδιενέργειας σε μια σειρά από τομείς της καθημερινότητάς μας, από τα νοσοκομεία και τις αερομεταφορές μέχρι την άμυνα, τις εξορύξεις και το διάστημα. Επιτόπου, με απόλυτη ακρίβεια, μοναδική αξιοπιστία και αποτελέσματα που εξάγονται την ίδια στιγμή. "Διάστημα; Μα η χώρα μας δεν έχει παρουσία στο συγκεκριμένο τομέα" ενδεχομένως να αναρωτηθείτε. Κι όμως.

Από τον Παναγιώτη Μαρκέτο

Η συσκευή που συνέλαβε, σχεδίασε και κατασκεύασε η Μαριάνθη Φραγκοπούλου έχει ήδη σφραγίσει το διαβατήριό της για την "παρθενική" της πτήση στο διάστημα με το διαστημόπλοιο Orion, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis 1 τον Νοέμβριο του 2021. Την αμέσως επόμενη χρονιά θα ακολουθήσει η αποστολή ενός ρομποτικού οχήματος στο φεγγάρι, εξοπλισμένου με το δοσίμετρο της HERADO, ώστε να καταγραφούν τα επίπεδα ακτινοβολίας στην επιφάνεια της Σελήνης. Παράλληλα, η εταιρεία ήδη συμμετέχει σε μια αποστολή της NASA με ειδικής κατασκευής μη επανδρωμένα drones, τα οποία το 2021 θα πραγματοποιήσουν πολύωρη πτήση στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης.

"Το κύριο επίτευγμα της HERADO είναι ότι κατάφερε να δημιουργήσει την τεχνολογία του αύριο, ώστε να αποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες του σήμερα" εξηγεί η Μαριάνθη Φραγκοπούλου και συνεχίζει: "Το γεγονός ότι μια ελληνική εταιρεία έχει καταφέρει με την αξία και την τεχνογνωσία της να μετεξελιχθεί από δυνητικό προμηθευτή σε σταθερό συνεργάτη και συνομιλητή της NASA, του Eυρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου (DLR), συμμετέχοντας ισότιμα στο διάλογο και στις διαδικασίες σχεδιασμού των μελλοντικών αποστολών στο διάστημα, σίγουρα αποτελεί μια δικαίωση και έμπρακτη απάντηση στην αμφισβήτηση που δέχτηκα στην πορεία μου μέχρι εδώ. Απώτερος στόχος μου είναι το ταξίδι της συσκευής μας στον Άρη. Ένα milestone που κατέχει περίοπτη θέση στην κορυφή της want to do λίστας μου".

Η αμφισβήτηση έχει κάνει την εμφάνισή της απροειδοποίητα σε πολλά και διαφορετικά σημεία της διαδρομής της Μαριάνθης Φραγκοπούλου από πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις. Νέα, γυναίκα, πυρηνική φυσικός, Ελληνίδα και μια καινοτόμα συσκευή… "too good to be true". "Οι κλάδοι της πυρηνικής φυσικής και του radiation protection δε χαρακτηρίζονται από ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων. Οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 10% των επιστημόνων και στους δύο τομείς. Αυτό για μένα λειτούργησε ως κίνητρο για να επιδιώκω να γίνομαι ολοένα και καλύτερη, αφού καταλάβαινα ότι μόνο αν ξεχώριζα πραγματικά στον τομέα μου θα γινόμουν αποδεκτή. Έπρεπε συνεχώς να αναζητώ έναν wow factor!".

Από τις σπουδές φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέχρι την έδρα επισκέπτριας καθηγήτριας στο Oklahoma State University, η πορεία της Μαριάνθης Φραγκοπούλου είναι συναρπαστική, γεμάτη πρόσωπα και στιγμές που έπαιξαν καθοριστική σημασία στην πορεία της. "Είχα αποφασίσει να ακολουθήσω την κατεύθυνση της πυρηνικής ιατρικής. Όταν όμως βρέθηκα σε εξέταση και στη συνέχεια σε ακτινοβολία ασθενούς στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να υποστηρίξω αυτή την επιλογή. Ο πόνος και η αγωνία στα μάτια του ασθενούς, αλλά και το ότι η ζωή του κρινόταν από εξωγενείς παράγοντες με έκαναν να λυγίσω. Μετά από κάποια χρόνια βρέθηκα σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό, όπου, μιλώντας ελληνικά στο κινητό, τράβηξα την προσοχή ενός από τους συμμετέχοντες. Με πλησίασε και μου εξέφρασε τα έντονα φιλελληνικά του αισθήματα αλλά και το θαυμασμό του για τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Το όνομά του; Ντένις Ο’Σάλιβαν.

Πρόκειται για ένα πρόσωπομύθο στο χώρο του διαστήματος, ο οποίος εξελίχθηκε σε μέντορά μου, πείθοντάς με να εγκαταλείψω τον τομέα της μελέτης των αντιδράσεων και να ακολουθήσω αυτόν της μελέτης της ακτινοβολίας στο διάστημα. Έκτοτε εντάχθηκα στην ομάδα του, ενώ στη συνέχεια γνώρισα και συνεργάστηκα με τον Νομπελίστα Φυσικής Τζακ Μίλερ, ο οποίος μου άνοιξε νέους ορίζοντες στην επιστημονική προσέγγιση. Αναμφίβολα, ήμουν τυχερή, καθώς στη διαδρομή μου μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί κορυφαίοι επιστήμονες με κύρος, που ήταν γενναιόδωροι, ανθρώπινοι, μα και εξαιρετικά συνεργάσιμοι. Μια αρετή που τόσο μας λείπει σε αυτή τη χώρα".

Πολλές φορές το 24ωρο αποδεικνύεται πολύ μικρό για να "χωρέσει" τα πράγματα που έχει να κάνει η Μαριάνθη Φραγκοπούλου, η οποία ισορροπεί ανάμεσα σε συναντήσεις με τα στελέχη της ομάδας της στη HERADO, conference calls με στελέχη της NASA ή του Eυρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, παρουσιάσεις σε εξειδικευμένα νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, τηλεσυναντήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτικούς οίκους, συμμετοχή και ομιλίες σε διεθνή συνέδρια και, φυσικά, την οικογένειά της. Μητέρα δύο κοριτσιών, ηλικίας οκτώ και πέντε ετών, προσπαθεί πολύ ώστε να είναι παρούσα στην καθημερινότητά τους όσο περισσότερο μπορεί. "Πριν από τρία χρόνια χρειάστηκε μαζί με το σύζυγό μου να λείψουμε για ένα συνέδριο στην Ιαπωνία. Όσο βρισκόμασταν εκεί τη χώρα έπληξε ένας τυφώνας, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ζημιές στο αεροδρόμιο της Οσάκα και όλες οι πτήσεις να ματαιωθούν.

Επί δυόμισι εβδομάδες παραμείναμε εγκλωβισμένοι εκεί, χάνοντας έτσι την πρώτη ημέρα της μεγάλης μας κόρης στο δημοτικό. Στο επόμενο ταξίδι και ενώ ετοίμαζα τη βαλίτσα μου με πλησίασε η κόρη μου και με ρώτησε με την αφέλεια ενός –τότε– εξάχρονου παιδιού: "Αν συμβεί και πάλι κάτι, δε θα γυρίσεις;”. Δε σας κρύβω πως ήταν σαν γροθιά στο στομάχι. Αυτό με έκανε να αναθεωρήσω τις προτεραιότητες στη ζωή μου. Δε θα πω ότι άλλαξα τελείως ρότα, ωστόσο δε σας κρύβω ότι από τότε προσπαθώ και βρίσκω σε καθημερινή βάση ποιοτικό χρόνο με τις κόρες μου. Για να συζητήσουμε το πώς πέρασαν την ημέρα τους στο σχολείο ή για να σχεδιάσουμε την επόμενη shopping εξόρμησή μας".

Εμπνεόμενη από τη φιλοσοφία του "give back", που βίωσε συναναστρεφόμενη με κορυφαίους επιστήμονες και στελέχη, η ίδια φιλοδοξεί να αφήσει το στίγμα της μέσα από δύο projects. "Το πρώτο αφορά ένα γυναικείο TEDx, μέσα από το οποίο θα υποστηρίξουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα των Ελληνίδων, αλλά και θα αναδείξουμε τα role models που θα τις κάνουν να πιστέψουν στις δυνάμεις και τις ιδέες τους, τολμώντας δυναμικά σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον". Το δεύτερο σχέδιό της αφορά τη λειτουργία ενός ινστιτούτου διασύνδεσης φοιτητών με διεθνείς οργανισμούς, όπως η NASA ή το DLR, ή με φορείς υψηλής τεχνολογίας, ώστε να μπορέσουν να μαθητεύσουν εκεί. "Γιατί όχι και να τους απορροφήσουν επαγγελματικά" συμπληρώνει.

Όσο για το επόμενο επαγγελματικό σχέδιο της Μαριάνθης Φραγκοπούλου, δε θα μπορούσε παρά να είναι ένα ακόμη game changer επίτευγμα. "Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης μιας εξειδικευμένης συσκευής, που φιλοδοξούμε να εντοπίζει έγκαιρα και με ακρίβεια την εμφάνιση καρκίνου στον ανθρώπινο οργανισμό". Σίγουρα, πάλι κάποιος θα βρεθεί να επαναλάβει τη γνώριμη επωδό: "Too good to be true". Κι εκείνη σίγουρα θα το διαψεύσει με τις πράξεις της στην πορεία.

