Oscar 2020: Οι προβλέψεις για τους νικητές στις 8 μεγάλες κατηγορίες του θεσμού

Η φετινή τελετή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί αρκετά νωρίτερα από τη συνηθισμένη ημερομηνία, και πλέον σε λιγότερο από πέντε ημέρες καθώς είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου. Σε αντίθεση με πέρυσι, όταν αρκετές από τις μεγάλες κατηγορίες παρέμειναν απρόβλεπτες μέχρι την τελευταία ώρα, φαίνεται ότι οι περισσότεροι από τους νικητές του 2020 είναι "κλειδωμένοι". Οι ίδιες ταινίες και ηθοποιοί έχουν σαρώσει τις κατηγορίες τους αυτή τη σεζόν, παρά τη διαδεδομένη επιθυμία για περισσότερη ποικιλομορφία σε όλους τους τομείς. Το BAZAAR.com κάνει τις δικές του προβλέψεις για το ποιοι ηθοποιοί και ταινίες θα κερδίσουν το χρυσό αγαλματίδιο.

Καλύτερη ταινία: 1917

Το πολυαναμενόμενο έπος του Sam Mendes για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μπήκε στην πρώτη γραμμή, προκαλώντας έκπληξη. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε γίνει ιδιαίτερο buzz όταν κυκλοφόρησε, η βράβευση στις Χρυσές Σφαίρες άλλαξε το παιχνίδι. Απέκτησε το ένα βραβείο μετά το άλλο, συμπεριλαμβανομένου κι αυτό του Καλύτερου Σκηνοθέτη που θεωρείται σημαντικός παράγοντας στις προβλέψεις για την Καλύτερη Ταινία.

Α' Ανδρικός Ρόλος: Joaquin Phoenix (Joker)

Μπορεί ο Todd Phillips να δίχασε με τον κακό του Batman, όμως η ερμηνεία του Joaquin Phoenix ως ψυχικά ασταθής Arthur Fleck έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως. Ο Phoenix έχει προταθεί για Oscar τέσσερις φορές - η τελευταία ήταν το 2013 με την ταινία The Master, και έχει ήδη σαρώσει τα φετινά βραβεία με το Joker, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερου ηθοποιού των SAG Awards. Και αν και η Ακαδημία συνήθως δεν ανταμείβει ταινίες κόμικς σε μεγάλες κατηγορίες, έχει κάνει μια εξαίρεση για τον Τζόκερ στο παρελθόν.

Α' Γυναικείος Ρόλος: Renée Zellweger (Judy)

Η Zellweger, 4 φορές υποψήφια για βραβείο Όσκαρ, έχει κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο το 2014 για τον ρόλο της στο Cold Mountain. Με την ερμηνεία της ως Judy Garland απέσπασε SAG και Χρυσή Σφαίρα και όλα δείχνουν μια πορεία προς τα Όσκαρ.

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Bong Joon-ho (Parasite)

Το ζοφερά αιχμηρό, εκπληκτικό μείγμα κοινωνικής σάτιρας και ψυχολογικού θρίλερ του Bong Joon-ho είναι ένα στολίδι και ο ίδιος ο σκηνοθέτης υπήρξε απίστευτα δημοφιλής στα κυκλώματα των βραβείων. Παρόλο που η παράδοση μπορεί να υποδηλώνει ότι αυτή η πρόβλεψη είναι ευσεβής σκέψη - ο Sam Mendes κέρδισε το βραβείο Guild Directors, για παράδειγμα - είμαστε Team Bong σε όλη τη διαδρομή.

Β' Ανδρικός Ρόλος: Brad Pitt (Once Upon a Time... in Hollywood)

Ο Brad Pitt απολαμβάνει την επιστροφή του αυτή τη χρονιά, με τους αναγνωρισμένους ρόλους του στο Ad Astra και Once Upon a Time... in Hollywood σε μια πραγματικά ανταγωνιστική σεζόν βραβείων και το buzz περί επανένωσης με την Jennifer Aniston στα βραβεία SAG. Η εμφάνισή του ως λακωνικός οδηγός / κασκαντέρ / όμορφος Cliff Booth είναι μία από τις μεγάλες απολαύσεις του OUATIH του Tarantino και μοιάζει να είναι αυτός που θα νικήσει σε αυτή την κατηγορία.

Β' Γυναικείος Ρόλος: Laura Dern (Marriage Story)

Αυτή είναι η λιγότερο εύκολη πρόβλεψη στις τέσσερις κατηγορίες υποκριτικής, δεδομένου ότι η Dern έρχεται αντιμέτωπη με τη συμπρωταγωνίστριά της στο Marriage Story, Scarlett Johansson, που εδώ είναι για δεύτερη φορά προτεινόμενη για τον ρόλο της στο Jojo Rabbit. Αλλά η ερμηνεία της Dernn, και μάλιστα αυτός ο έντονος μονόλογος, ήταν ένα από τα πιο επίκαιρα στοιχεία αυτής της ιστορίας διαζυγίου, και μετά από δύο προηγούμενες υποψηφιότητες, φέτος ίσως να είναι η χρονιά της.

Πρωτότυπο Σενάριο: Quentin Tarantino (Once Upon a Time... in Hollywood)

Το παραμύθι του Quentin Tarantino σχετικά με το Old Hollywood απομακρύνεται από την κούρσα για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, όπως προέβλεπαν κάποιοι όταν βγήκε το καλοκαίρι. Όμως, εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο της βιομηχανίας και του κόσμου και ως δύο φορές νικητής αυτής της κατηγορίας (για το Django Unchained και το Pulp Fiction), ο Tarantino έχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει το Όσκαρ την Κυριακή.

Διασκευασμένο Σενάριο: Greta Gerwig (Little Women)

Ήταν προβλέψιμο και απογοητευτικό το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η Ακαδημία απέτυχε να συμπεριλάβει γυναίκες σκηνοθέτες και μία από τις πιο έντονες παραλείψεις ήταν η Gerwig. Έχει όμως μεγάλη πιθανότητα να πάρει το βραβείο Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για την εφευρετική ανακατασκευή της κλασικής ιστορίας της Louisa May Alcott.