The Queen’s Gambit | Η επιτυχία της σειράς κάνει το σκάκι cool

Το "The Queen's Gambit" έθεσε το ρεκόρ ως το πιο προβεβλημένο limited series του Netflix μέχρι σήμερα - με 62 εκατομμύρια λογαριασμούς μελών να συντονίζονται στη σειρά μέσα στις πρώτες 28 ημέρες της κυκλοφορίας της, σύμφωνα με την εταιρεία. Υπάρχει όμως μια προειδοποίηση: Ο τρόπος με τον οποίο το Netflix αναφέρει την προβολή βασίζεται στον αριθμό των θεατών που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο λεπτά από το περιεχόμενο, ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός από το πώς μετρά το κοινό η τηλεοπτική βιομηχανία.

Το Netflix καυχιέται για την επιτυχία του "The Queen's Gambit", λέγοντας ότι η σειρά έφτασε το Top 10 σε 92 χώρες και κατέλαβε την 1η θέση σε 63 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αργεντινής, του Ισραήλ και της Νοτίου Αφρικής. Το "The Queen's Gambit" έκανε πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου στο Netflix παγκοσμίως. Σε αυτό το mini series επτά επεισοδίων πρωταγωνιστούν η Anya Taylor-Joy μαζί με τους Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling και Bill Camp.

"Πριν από τρία χρόνια, όταν ο Scott Frank (" Godless ") μας πλησίασε για την προσαρμογή του βιβλίου "The Queen's Gambit"- Walter Tevis το 1983 σχετικά με μία σκακίστρια - παιδί θαύμα - αισθανθήκαμε ότι ήταν μια συναρπαστική ιστορία" έγραψε ο Peter Friedlander του Netflix . "Ωστόσο, δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς θα μπορούσε να προβλέψει ότι το "The Queen's Gambit "- και η εξαιρετική Anya Taylor-Joy θα γίνουν τα παγκόσμια φαινόμενα που είναι σήμερα, ή η πιο επιτυχημένη limited series που είχαμε ποτέ". Προς το παρόν, το "The Queen's Gambit" έχει μια εντυπωσιακή βαθμολογία 100% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes και μέση βαθμολογία κοινού 96%.

Η ιστορία "εξερευνά το πραγματικό κόστος της μεγαλοφυΐας", σύμφωνα με την περίληψη της σειράς. Εγκαταλελειμμένη σε ένα ορφανοτροφείο του Κεντάκι στα τέλη της δεκαετίας του '50, η νεαρή Beth Harmon (Taylor-Joy) ανακαλύπτει το εκπληκτικό ταλέντο της στο σκάκι, ενώ αναπτύσσει έναν εθισμό στα ηρεμιστικά που παρέχει το κράτος για τα παιδιά. Στοιχειωμένη από τους προσωπικούς της δαίμονες και τροφοδοτούμενη από ένα κοκτέιλ ναρκωτικών και εμμονής, η Beth μεταμορφώνεται σε μία λαμπερή εξόριστη, ενώ αποφασίζει να κατακτήσει τον ανδροκρατούμενο χώρο των αγώνων σκακιού.

Το Netflix δεν είναι το μόνο που αποκομίζει οφέλη από την επιτυχία του The Queen's Gambit. Οι διαδικτυακές αγορές όπως το eBay και οι εταιρείες παιχνιδιών βλέπουν τον αυξανόμενο πολιτιστικό αντίκτυπο της σειράς στις ολοένα αυξανόμενες πωλήσεις τους για σετ σκακιού και επιτραπέζια. "Πριν από έξι μήνες, πριν από ένα χρόνο, αυτοί οι πωλητές δεν θα έλεγαν 'ας έχουμε απόθεμα σε σετ σκακιού΄", δήλωσε ο αναλυτής παιχνιδιών Gerrick Johnson στο NPR. "Καλή τύχη στο να βρεις σκάκι σε αυτές τις γιορτές!".

"Το σκάκι είναι ισοσταθμιστής όταν παίζεις" δήλωσε η δύο φορές πρωταθλήτρια σκακιού γυναικών, Jennifer Shahade στο Vanity Fair σε μια συνέντευξη για τη σειρά, την οποία και επαίνεσε για την ακρίβειά της στο παιχνίδι. "Δεν γνωρίζεις τόσα πολλά για τα παραδοσιακά όρια και τις ιεραρχίες. Νομίζω ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα. Θυμάμαι ως παιδί, μερικές φορές έπαιζα εναντίον μικρών παιδιών, και μερικές φορές θα έπαιζα ενάντια σε μεγάλους, [αλλά] ήταν σαν να ήμασταν όλοι στο ίδιο γήπεδο. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύτιμη δεξιότητα για τους ανθρώπους - να μην εκφοβίζονται και να μην αισθάνονται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο".

"Με την αύξηση της χρήσης των κοινωνικών μέσων και των προβλημάτων ψυχικής υγείας στα έφηβα κορίτσια, πιστεύω επίσης ότι η ιδέα του να χάσεις εντελώς τον εαυτό σου στο σκάκι είναι ωφέλιμη", πρόσθεσε. "Σίγουρα δεν θα ανησυχείς για λογαριασμούς κοινωνικών μέσων σε αυτό το σημείο, επειδή θα είσαι εντελώς απορροφημένη στο παιχνίδι".

"Η κοινότητα του σκακιού ερωτεύτηκε τη σειρά επειδή απεικονίζει με επιτυχία διαφορετικές πτυχές του παιχνιδιού σε όλο του το μεγαλείο: Είναι αρκετά εύκολο για να είναι διασκεδαστικό να παίζεις, αλλά και αρκετά περίπλοκο για να θέσει μια πρόκληση", δήλωσε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού David Llada στο New York Times. "Είναι nerdy, αλλά cool και μοντέρνο. Είναι έντονα ανταγωνιστικό, αλλά γεμάτο ενδιαφέροντες, δημιουργικούς και πολύχρωμους χαρακτήρες".