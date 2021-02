Το δικαίωμα του ageing disgracefully

Μεγαλώνοντας με αξιοπρέπεια. Και τι σημαίνει αυτό; Ιδού ακόμα ένα επικό debate των ημερών. Πάρτε θέσεις, αν δεν το έχετε ακόμα κάνει, αγαπητοί αποψιολόγοι των social media. Δέστε τις ζώνες σας αξιότιμες κυρίες άνω των δεύτερων άντα. Θα υπάρξουν αναταράξεις (πάντα υπήρχαν).

Η 53χρονη Davina McCall (Αγγλίδα σταρ τηλεπαρουσιάστρια, πρώην μοντέλο με 1.5 M ακόλουθους στο instagram), λοιπόν, εμφανίστηκε πρόσφατα σε δημοφιλές τηλεπαιχνίδι με ένα εξώπλατο, κραυγαλέα κολλητό φόρεμα σε στυλ κομπινεζόν (slip dress) για να προκαλέσει την αναμενόμενη πληθώρα αρνητικών σχολίων. Σείστηκε το Τwitter από ειρωνικές εξυπνάδες, γέμισε το Ιnstagram post της με ωμές προσβολές. Αν δείτε την εμφάνισή της, το πιθανότερο είναι να μην τη θεωρήσετε καλαίσθητη. Κι εγώ προσωπικά το ίδιο πιστεύω: ότι αυτό το φόρεμα δεν είναι κάτι που κολακεύει την σιλουέτα μιας πενηντάρας, ακόμα και καλογυμνασμένης όπως η Davina. Σίγουρα όμως οι περισσότεροι θα χειροκροτήσετε μαζί μου την αντίδρασή της στο σούσουρο. "Αgeing disgracefully is much more fun!” απάντησε η McCall και μας αποστόμωσε με 6 λέξεις γεμάτες αυτοπεποίθηση και χιούμορ, δύο όπλα που θα νικούν πάντα σε όλα τα debate. "Chapeau, κυρία μου, που μας γυρίσατε την πλάτη σας με τόσο στιλ. Πάρτε το χρόνο σας όσο disgracefully επιθυμείτε" ήταν η σκέψη που πήρε την σκυτάλη από το επικριτικό "τς, τς, τς" στο νου μου.

Λίγες μέρες μόνο μετά, παρακολουθούμε το fashion show του οίκου Fendi που φιλοξενεί μια σειρά διάσημων μοντέλων και γυναικών όλων των ηλικιών. Στην πασαρέλα εμφανίζεται μια αγέρωχη αλλά εμφανώς μεγαλωμένη Kate Μoss. Η όψη της γεννά αυτόματα σκέψεις ελαφρού οίκτου αλλά και παραδοχής. (Τουλάχιστον εγώ όταν την είδα, κάπως έτσι ένιωσα, αμφιταλαντεύτηκα ανάμεσα στο "αχ την καημένη" και στο "μπράβο της που μεγαλώνει φυσικά").

Αμέσως μετά, βλέπουμε μια μελαχρινή γυναίκα με περίεργα ζυγωματικά και χείλια σαν του Joel Grey ως κομπέρ στο Cabaret για να μιλήσουμε με αναφορές της ηλικίας της. (Εδώ να πω ότι η καλύτερη παρομοίωση που άκουσα ήταν ότι είχε κάτι από Caitlyn Jenner).

Χρειάστηκε ειλικρινά να πατήσω πάνω στο σχετικό Ιnstagram post για να δω το tag και να επιβεβαιώσω την υποψία μου ότι πρόκειται για την Demi Moore. Μήπως ήταν το contouring; Μήπως ήταν η υπερβολική δόση από fillers; Κανείς ποτέ δεν θα μάθει με σιγουριά.

Η αντιπαράθεση της 47χρόνης Moss με την 58χρόνη Moore ήταν μια ξεκάθαρη συνειδητοποίηση για πολλές από εμάς. Υπάρχει ο δρόμος του "αφήνομαι στο πέρασμα των ημερών", υπάρχει και η μέθοδος "θα τον νικήσουμε τον χρόνο". Δεν είναι καθόλου όμως σαν τον μύθο με τους δρόμους της Αρετής και της Κακίας.

Και ακολουθεί manifesto. Δικαίωμά μας να επιλέξουμε να μεγαλώσουμε με σεβασμό στον εαυτό μας. Δικαίωμά μας να κάνουμε την παρέκκλισή μας σε αυτό όποτε και όπως το θελήσουμε. Η παρέκκλιση για μένα είναι να κάνω ένα ενέσιμο παραπάνω, για σένα να ρίξεις στο tiktok ένα χορό παραπάνω. Για μένα να φορέσω mini, για σένα να δείξεις υπερβολικό ντεκολτέ. Δεν έχει σημασία. Δικαίωμά μας να βάλουμε τα όρια μόνες μας.

Το γεγονός ότι στα εξώφυλλα, στους ρόλους, στα social media, στα πρότυπα εκεί έξω τείνει να εξαλειφθεί ο ρατσισμός της ηλικίας είναι μια πολύ ευτυχής συγκυρία. Και αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω να αφήσουμε το δικό μας ένστικτο να θέσει τα όρια στο πόσο και αν θα συμβαδίσουμε με τα στερεότυπα. Προσωπικά δεν χαίρομαι όταν βλέπω παραδείγματα σαν της Moore. Μούρη της, της Μoore όμως. Θα λυπηθώ ακόμα περισσότερο να ξεσπαθώσουμε όλοι μαζί εναντίον της, κρίνοντας ακόμη μια φορά.

Here's to you, Mrs Robinsons του κόσμου όλου.

