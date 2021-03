House of Gucci | H τραγική (αληθινή) ιστορία στην οποία βασίστηκε η ταινία

Η ταινία House of Gucci που γυρίζεται αυτή την περίοδο στη Ρώμη είναι σίγουρα μια από τις πλέον πολυαναμενόμενες από τους φίλους όχι μόνο του σινεμά αλλά και της μόδας. Οι πρώτες φωτογραφίες από το σετ έχουν ήδη βγει στη δημοσιότητα. Όπως αυτή με το πρωταγωνιστικό δίδυμο, στους ρόλους του Maurizio Gucci και της συζύγου του Patrizia Reggiani με υπέρκομψο apres-ski στυλ να ποζάρουν σε ένα χιονισμένο τοπίο.

Καθώς αναφέρεται στην ιστορία ενός από τους μεγαλύτερους luxury οίκους, το στυλ και η μόδα είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό μέρος της ταινίας. Πολύ σημαντικό όμως είναι και αυτό που αφορά τη σκοτεινή ιστορία πίσω από τη σχέση του Maurizio Gucci με τη γυναίκα του.

Fairytale gone bad

Όπως συμβαίνει συχνά, η τραγική ιστορία ανάμεσα στον εγγονό του ιδρυτή του οίκου, Guccio Gucci, Maurizio και της Patrizia Reggiani αρχίζει σαν παραμύθι, με έναν απαγορευμένο έρωτα. Ο Maurizio ένας πολύ-εκατομμυριούχος κληρονόμος μιας τεράστιας δυναστείας στο χώρο της μόδας αψηφά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του και παντρεύεται την Patrizia, κόρη μιας σερβιτόρας κι ενός πολύ μεγαλύτερού της άντρα που ασχολείται με τα φορτηγά. "Γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι κι αμέσως με ερωτεύτηκε τρελά. Ήταν συναρπαστικό, ήταν διαφορετικό" έχει πει η ίδια σε συνέντευξη της για την πρώτη τους συνάντηση.

Επί 12 χρόνια, το ζευγάρι ζούσε ευτυχισμένο. Έκαναν κοσμικές εμφανίσεις, πολυτελείς διακοπές, ταξίδια και απέκτησαν δύο κόρες, την Allegra και την Alessandra. Όμως, σύμφωνα με τη Reggiani, στις 2 Μαΐου 1985, ο γάμος τους κατέρρευσε ξαφνικά: εκείνος έφυγε για ένα σύντομο επαγγελματικό ταξίδι στη Φλωρεντία και δεν επέστρεψε ποτέ. Στην πραγματικότητα το επαγγελματικό ταξίδι ήταν μια πρόφαση για να βρεθεί με την ερωμένη του, Paola Franchi, μια νεαρή γυναίκα την οποία είχε ερωτευτεί. Η Reggiani έμαθε ότι δεν είχε σκοπό να γυρίσει από τον οικογενειακό γιατρό τους. Ακολούθησε η αίτηση διαζυγίου το οποίο έγινε οριστικό το 1991 και έκτοτε ο καθένας του τράβηξε το δρόμο του που και για τους δυο τους ήταν μια τρομαχτική κατηφόρα που οδηγούσε στην άβυσσο.

"Δεν έπρεπε να μου το κάνει αυτό"

Εκείνος, αφοσιώθηκε στη δουλειά του –είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του που στο μεταξύ είχε πεθάνει το 50% των μετοχών του οίκου κι αφού κατάφερε να διώξει όλα τα άλλα μέλη της οικογένειας από το διοικητικό συμβούλιο, πούλησε τη Gucci στην Investcorp για 120 εκατομμύρια δολάρια. Εκείνη, πήρε ένα εκατομμύριο δολάρια το χρόνο ως διατροφή και λίγο αργότερα διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με χειρουργείο.

"Ήμουν θυμωμένη με το Maurizio για πάρα πολλούς λόγους εκείνη την εποχή", είχε η πει η Regiani στον Guardian το 2016. "Αλλά κυρίως, επειδή έχασε μέσα από τα χέρια του την οικογενειακή επιχείρηση. Ήταν ανόητο. Ήταν αποτυχία. Ήμουν γεμάτη οργή αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Δεν έπρεπε να μου το κάνει αυτό".

Στις 27 Μαρτίου 1995 ένας επαγγελματίας δολοφόνος ακολούθησε το Maurizio Gucci καθώς πήγαινε στο γραφείο του στο Μιλάνο. Τον πυροβόλησε 4 φορές. Ξεψύχησε στην είσοδο του κτιρίου, στα χέρια του θυρωρού, Guiseppe Onorato, o οποίος τραυματίστηκε κι ο ίδιος από τους πυροβολισμούς.

Το θέμα έγινε η είδηση της ημέρας σε όλο τον κόσμο. Οι εφημερίδες έγραψαν άρθρα και αναλύσεις που στην πλειοψηφία τους ενοχοποιούσαν τη Reggiani για το φόνο. Εξάλλου, δεν θα ήταν η πρώτη φορά που η οργή μιας θυμωμένης πρώην συζύγου οδηγούσε μέχρι τη δολοφονία! Το γεγονός ότι είχε ζητήσει δύο φορές από έναν άντρα να σκοτώσει τον πρώην άντρα της και είχε ήδη συμβουλευτεί δικηγόρο για να μάθει ποιες θα ήταν οι συνέπειες στην περίπτωση που αποφάσιζε να τον "ξεφορτωθεί", δεν άφηνε πολλά περιθώρια για παρερμηνείες.

"Ποια σύζυγος δεν έχει πει ποτέ της "θα μπορούσα να τον σκοτώσω;""

Η ίδια δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι είχε κάνει κάποιες τέτοιες κινήσεις, στη διάρκεια της δίκης αλλά και σε πολλές συνεντεύξεις της: "Πρέπει να παραδεχτώ ότι υπήρξε μια εποχή που ήθελα στ’ αλήθεια να τον ξεφορτωθώ και είχα αναζητήσει ανθρώπους που μπορούσαν να το κάνουν. Όμως οι προθέσεις μου τελείωναν εκεί –ήταν μόνο μια εμμονή, μια επιθυμία", είχε πει η ίδια. "Ποια σύζυγος δεν έχει πει ποτέ της "θα μπορούσα να τον σκοτώσω;"". Ο άνθρωπος που γνώριζε καλύτερα από τον καθένα για την εμμονή αυτή ήταν η Pina Auriemma, μια πνευματίστρια και έμπιστη φίλη της Reggiani που είχε μετακομίσει στο σπίτι της για να τη βοηθήσει να γράψει ένα βιβλίο για τη σχέση της με τον Gucci. Η Patrizia πίστευε ότι η μνήμη της είχε επηρεαστεί από τη χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και ήθελε τη συμβολή της Auriemma για να θυμηθεί κάποια γεγονότα.

Στη δίκη που κράτησε αρκετούς μήνες, η Auriemma ισχυρίστηκε ότι αναζήτησε πληρωμένο δολοφόνο εκ μέρους της Reggiani κάτι που δέχτηκε να κάνει "σε στιγμή αδυναμίας". Η πρώην κυρία Gucci από την άλλη, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ιδέα πως η φίλη της είχε μιλήσει με το δολοφόνο κι ότι η ίδια εκβιάστηκε να πληρώσει στον άντρα που πυροβόλησε τον πρώην σύζυγό της 365 χιλιάδες δολάρια.

Αυτό που δεν αμφισβητήθηκε από καμία από τις δύο είναι ότι η Auriemma ήρθε σε επαφή με τον ξενοδοχοϋπάλληλο Ivano Savioni ζητώντας του να τη βοηθήσει να προσλάβει έναν δολοφόνο για να σκοτώσει τον Maurizio Gucci. Ο Savioni ήταν ο άνθρωπος από τον οποίο άρχισε να ξετυλίγεται το νήμα της υπόθεσης δύο χρόνια μετά τη δολοφονία.

Στο τέλος της δίκης, η Patrizia κηρύχτηκε ένοχη για την οργάνωση της δολοφονίας του πρώην συζύγου της και καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκιση. Στα αποδεικτικά στοιχεία όπου βασίστηκε η απόφαση περιλαμβάνεται μια σημείωση στο ημερολόγιό της: Στην ημερομηνία της δολοφονίας (27 Μαρτίου 1995) είχε γράψει τη λέξη "Paradeisos" (η ίδια είπε ότι ήταν απλά μια λέξη που της άρεσε και δεν έκρυψε ότι ένιωσε ικανοποίηση όταν έμαθε από τα media την είδηση του θανάτου του πρώην της). Ο Benedetto Ceraulo, ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Η Auriemma και ο Savioni καταδικάστην σε 25 και 26 χρόνια φυλάκιση αντίστοιχα. Τον Νοέμβριο του 2000, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Reggiani αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μια μέρα μετά τη μεταφορά της από τη φυλακή του Μιλάνου, σε μια άλλη, στα περίχωρα της πόλης.

"Δεν πιστεύω ότι είμαι αθώα, πιστεύω ότι δεν είμαι ένοχη"

Toν Οκτώβριο του 2011 και λόγω καλής διαγωγής της δόθηκε η δυνατότητα να εργαστεί για να μειώσει την ποινή της, αλλά αρνήθηκε λέγοντας "δεν έχω δουλέψει ποτέ στη ζωή μου και σίγουρα δεν πρόκειται να αρχίσω τώρα". Τελικά, αποφυλακίστηκε μετά από 16 χρόνια φυλάκισης τον Οκτώβριο του 2016. Ένα χρόνο αργότερα κατάφερε να εξασφαλίσει δικαστικά το ετήσιο διαπίστευμα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που είχε κερδίσει κατά τη διευθέτηση του διαζυγίου.

Παρόλο που ο Τύπος της έδωσε την προσωνυμία ¨Μαύρη Χήρα", η ίδια δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι ήταν εκείνη που διέταξε τη δολοφονία. Αρκετά χρόνια αργότερα, αναφερόμενη στα γεγονότα που οδήγησαν στην φυλάκισή της, έκανε την αμφιλεγόμενη δήλωση "Δεν πιστεύει ότι είμαι αθώα, πιστεύω ότι δεν είμαι ένοχη. Αλλά στο πλαίσιο αυτής της "μη ενοχής" πρέπει να παραδεχτώ ότι έχω κάνει πάρα πολλά λάθη".

Όταν πριν από μερικές εβδομάδες ρωτήθηκε σε εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης πώς νιώθει που θα την ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη η Lady Gaga, η Patrizia είπε ότι το έμαθε από αναφορές των μέσων ενημέρωσης και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της: "Έχω δύο κόρες και δεν μου αρέσει που ξαναζούν τα γεγονότα που οδήγησαν στην απώλεια του πατέρα τους", είπε.

Στο House of Gucci πρωταγωνιστούν επίσης οι Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto και Jack Huston. Η ταινία που βασίζεται στο βιβλίο της Sara G Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2021.

