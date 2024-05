Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2024 | Η ελληνική κουζίνα με τα μάτια του αστεράτου Ιταλού Luca Piscazzi

Κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν η επιλογή του σεφ που ανέλαβε να δημιουργήσει και να μαγειρέψει το μενού της 7ης τελετής απονομής των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας. Δεν ήταν μεν Έλληνας, αλλά ήταν γείτονας, una faccia una razza όπως λέμε· ένας πολυβραβευμένος Ιταλός σεφ, δηλαδή, που χαίρεται την Ελλάδα και τις γεύσεις της. Ο τριαντα-τετράχρονος Ρωμαίος Luca Piscazzi ήρθε στη χώρα μας το 2020 κουβαλώντας στις βαλίτσες του μια δυνατή σειρά διακρίσεων. Ήταν για τέσσερα χρόνια head chef στο εστιατόριο "La Dame de Pic", της τριάστερης σεφ Anne Sophie Pic, στο ξενοδοχείο "Four Seasons" του Λονδίνου. Προηγουμένως είχε δουλέψει στις κουζίνες διάσημων ρεστοράν, σαν τα τριάστερα "La Pergola" στη Ρώμη, "El Celler de Can Roca" στη Χιρόνα της Ισπανίας, την περίοδο μάλιστα που ανακηρύχτηκε καλύτερο εστιατόριο του κόσμου, αλλά και στο λονδρέζικο "Ledburry". Αναλαμβάνοντας το "Pelagos" στο "Four Seasons" της Αθήνας πέτυχε τη βράβευσή του με Χρυσό Σκούφο και αστέρι Michelin.

Αγάπησε την Ελλάδα και παρότι καινούργιος στον τόπο μας, άρχισε να εξερευνά τα τοπικά μας προϊόντα, γυρίζοντας τα νησιά και δοκιμάζοντάς τα. Ενθουσιάστηκε από τα ταπεινά, σπάνια, μοναδικά υλικά που ανακάλυψε και τα αξιοποίησε ως έμπνευση για την κουζίνα του εστιατορίου που ηγείται. Έτσι, του προτείναμε να δημιουργήσει το μενού της τελετής απονομής των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας 2024 και ανταποκρίθηκε με χαρά, σχεδιάζοντας ένα μενού τοπικών και εμβληματικών ελληνικών σπεσιαλιτέ, ραφιναρισμένων και ιδωμένων μέσα από μια σύγχρονη ιταλική ματιά.

Το ορεκτικό ξεκίνημα της βραδιάς έγινε μ’ έναν αλλιώτικο ντάκο, που μοσχοβολούσε ρίγανη∙ πάνω σ’ ένα μπισκότο χαρουπιού και ελιάς, βρισκόταν ντομάτα μαριναρισμένη σε άλμη φέτας με κάπαρη. Στην κορυφή της μια ανανεωτική κρύα "μαρέγκα" από νερό ντομάτας και χυμό βερίκοκου και στη βάση του πιάτου ένα εξαιρετικό ζουμί από νερό ντομάτας δρόσιζαν αποφασιστικά και αρωματικά το σύνολο. Μαζί του ταίριαξε χέρι – γάντι το ροζέ αφρώδες Κτήμα Καρανίκα Brut 2022, κυρίως από ξινόμαυρο.

