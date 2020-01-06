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Αυτοί είναι οι νικητές της 77η απονομής των Χρυσών Σφαιρών

Joaquin Phoenix και Brand Pitt ήταν δύο από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς.

Πέννυ Καρακάση
ΓΡΑΦΕΙ: ΠΕΝΝΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ 06-01-2020
Getty Images

H 77η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ώρες με τα βλέμματα όλου του κόσμου στο Beverly Hills. Τη βραδιά παρουσίασε ο Ricky Gervais ενώ τα βραβεία μεταδόθηκαν ζωντανά από το NBC. 

Στους μεγάλους νικητές της βραδιάς βρίσκονται τα 1917 του Sam Mendes και το Once upon a time in Hollywood του Quentin Tarantino, ενώ αντίστοιχα στα τηλεοπτικά, τα Fleabag, Succession και Chernobyl ήταν οι παραγωγές που κέρδισαν τα περισσότερα βραβεία στις ανάλογες κατηγορίες.  

Ακολουθεί η λίστα με όλους τους νικητές της βραδιάς. 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΔΡΑΜΑ: 1917
Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ - ΔΡΑΜΑ: Joaquin Phoenix, Joker
Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ - ΔΡΑΜΑ: Renée Zellweger, Judy
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ: Once upon a time... in Hollywood
Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ: Taron Egerton, Rocketman
Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ: Awkwafina, The Farewell
Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ: Brad Pitt, Once upon a time... in Hollywood
Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ: Laura Dern, Marriage Story
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Sam Mendes, 1917
ΣΕΝΑΡΙΟ: Once upon a time... in Hollywood
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ANIMATION: Missing Link
ΜΟΥΣΙΚΗ: Joker
ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Ι'm gonna love me again, Rocketman
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ: Parasite

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - ΔΡΑΜΑ: Succession
Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ – ΔΡΑΜΑ: Olivia Colman, The Crown
A' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ – ΔΡΑΜΑ: Brian Cox, Succession
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ: Fleabag
Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag
Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ: Ramy Youssef, Ramy
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Chernobyl
Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Russel Crowe, The Loudest Voice
Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Michelle Williams, Fosse/Verdon
Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Stellan Skarsgård, Chernobyl
Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Patricia Arquette, The Act

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτοί είναι οι νικητές της 77η απονομής των Χρυσών Σφαιρών

Brad Pitt | Όταν λάμβανε τη Χρυσή Σφαίρα του η Jennifer Aniston γελούσε φορώντας Dior

 

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Πατρίσια Αρκέτ για το "The Act"
Ελενα Μπόναμ Κάρτερ για το "The Crown"

Τόνι Κολέτ για το "Unbelievable"
Μέριλ Στριπ για το "Big Little Lies"
Εμιλι Γουότσον για το "Chernobyl"

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