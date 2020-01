Brad Pitt | Όταν λάμβανε τη Χρυσή Σφαίρα του η Jennifer Aniston γελούσε φορώντας Dior

Το μόνο πιο "ηχηρό" από την αναμενόμενη απουσία της Angelina Jolie στην 77η απονομή των Χρυσών Σφαιρών στο Beverly Hilton Hotel στο Los Angeles ήταν η red carpet εμφάνιση της Jennifer Aniston και το μόνο πιο "ηχηρό" από το Dior φόρεμα της Jen ήταν το γέλιο της όταν ο Brad Pitt λάμβανε το πολυπόθητο βραβείο του.

Η καλή σχέση του πρώην ζευγαριού φάνηκε (ξανά) τόσο κατά την είσοδο του ηθοποιού στην τελετή, όταν ρωτήθηκε για εκείνη, όσο και όταν αποδέχθηκε το βραβείο του.

"Φυσικά και θα δω τη Jen, είναι μία καλή μου φίλη", ήταν η δήλωση του 56χρονου μόλις έκανε check-in στο κόκκινο χαλί. "Καταλαβαίνω ότι είναι το δεύτερο πιο σημαντικό reunion της χρονιάς",πρόσθεσε αναφερόμενος στο πρώτο post που έκανε η Aniston στο Instagram που είχε κάνει με τα υπόλοιπα "Φιλαράκια".

Την ώρα τώρα που παραλάμβανε τη Χρυσή Σφαίρα Β' Ανδρικού Ρόλου για το "Once Upon a Time… in Hollywood ", η καλή φίλη του, κατά τα λεγόμενά του, γελούσε επιβεβαιώνοντας έτσι πως εκτός από ένα κοινό παρελθόν, τους ενώνει και η κοινή διάθεση για χιούμορ.

"Ήθελα να φέρω τη μαμά μου αλλά δεν μπορούσα, καθώς οποιαδήποτε στέκεται δίπλα μου, λένε πως βγαίνουμε και αυτό θα ήταν άβολο".

Η κάμερα έσπευσε γρήγορα να εντοπίσει την Aniston η οποία ξέσπασε σε γέλια χαρίζοντας έτσι στην βραδιά ένα από τα πιο δυνατά highlights.

"Κάποτε στο Hollywood" υπήρξε ο έρωτάς τους και πολλοί ελπίζουν πως το reunion αυτό είναι κάτι παραπάνω από φιλικό. Το σίγουρο είναι πως αν στον "Προάγγελο των Βραβείων Όσκαρ" είδαμε τόσο δυνατά vibes τα Oscars αναμένεται να έχουν ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον.