Ο Wes Anderson μοιράζεται τις ταινίες της απομόνωσης

Αν η ιδέα του Netflix δεν σας ενθουσιάζει ιδιαίτερα όσο μένετε σπίτι, ο Wes Anderson μοιράζεται τις δικές του επιλογές. Σ' ένα γράμμα που έστειλε στην ανεξάρτητη εταιρεία streaming, The Criterion Channel, ο σκηνοθέτης αποκάλυψε τι παρακολουθεί όσο βρίσκεται σε κοινωνική απομόνωση.

"Αγαπητοί φίλοι του Criterion, βλέπω καθημερινά ταινίες και απλά ήθελα να αναφέρω: Raymond Bernard! Anne-Marie γραμμένη από τον Antoine de Saint-Exupéry; Δεν την είχα ακούσει ποτέ" ξεκίνησε το γράμμα του ο Anderson. Ο σκηνοθέτης αναφέρεται στη δραματική ταινία του 1936 που αφηγείται τη ζωή της Anne-Marie, μιας φιλόδοξης νεαρής πιλότου.

Ο Anderson περιγράφει επίσης τη μεταφορά των "Αθλιων" (1934) του Bernard ως "αριστούργημα", προσθέτοντας ότι αγαπά ιδιαίτερα στην ταινία τον ηθοποιό Harry Baur και δίνει εύσημα στον σκηνοθέτη για το φιλμ του 1932, Wooden Crosses. "Δεν είχα δει ποτέ το The Out-of-Towners του Arthur Hiller. Είναι μια υπέροχη μηχανή του χρόνου" πρόσθετει ο Anderson. "Επίσης ξαναβλέπω τα ντοκιμαντέρ του Louis Malle και "Το Κυνήγι της Ευτυχίας. Πόσες φορές θα ξαναδώ το An Angel at My Table (τη δραματική ταινία της Jane Campion του 1990)" συμπληρώνει και καταλήγει: "Τι βλέπετε; Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε αυτό το Λούβρο ταινιών;".

Η επερχόμενη ταινία του Άντερσον, The French Dispatch - με πρωταγωνιστές τους Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Tilda Swinton και άλλους - αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους της Αμερικής στις 24 Ιουλίου. Μέχρι τότε, γιατί να μη βάλετε στη λίστα σας τις προτάσεις του Anderson;