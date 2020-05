Η Reese Witherspoon θα πρωταγωνιστήσει σε δύο rom-coms του Netflix

Η βασίλισσα των rom-coms, Reese Witherspoon, επιστρέφει στο αγαπημένο genre με δύο παραγωγές του Netflix. Σύμφωνα με το Deadline, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, θα συμβάλει και στην παραγωγή των ταινιών Your Place or Mine και The Cactus, με την εταιρεία της Hello Sunshine. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι ημερομηνίες κυκλοφορίες των ταινιών.

Το Your Place or Mine εστιάζει "σε δύο φίλους που τους χωρίζει η απόσταση και αλλάζουν ο ένας τη ζωή του άλλου όταν η πρώτη αποφασίζει να κυνηγήσει το όνειρό της και ο δεύτερος προσφέρεται να προσέχει τον έφηβο γιο της" όπως αναφέρει το Deadline. Η σεναριογράφος των The Devil Wears Prada και Crazy Ex-Girlfriend Aline Brosh McKenna γράφει την ιστορία και κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.

Από την άλλη πλευρά, το The Cactus είναι μια προσαρμογή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Sarah Haywood (2017), το οποίο, εμφανίστηκε μάλιστα και στο διάσημο κλαμπ βιβλίου της Witherspoon). Μια γυναίκα που μένει έγκυος σε ηλικία 45 ετών αμφισβητεί τον τρόπο ζωής της και ξεκινά "ένα μη συμβατικό ταξίδι προς την αγάπη, την οικογένεια και το πώς να "αγκαλιάζει" το απροσδόκητο".