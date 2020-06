Black history | 10 ντοκιμαντέρ που αξίζει να δείτε

Μετά τις παγκόσμιες διαμαρτυρίες ενάντια στην αστυνομική βαρβαρότητα, ίσως έχετε υπογράψει ψηφίσματα, έχετε κάνει δωρεές και έχετε μοιραστεί μια μαύρη εικόνα για το #BlackOutTuesday. Τι έπεται; Μπορείτε να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας περαιτέρω, ώστε να συμμετέχετε πιο ενεργά και με πάθος σε αυτές τις σημαντικές συζητήσεις. Αξίζει να παρακολουθήσετε τα παρακάτω ντοκιμαντέρ για να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματα και τους φυλετικούς αγώνες των μαύρων ανθρώπων.

13th

Εάν δεν έχετε παρακολουθήσει ακόμα το 13th της Ava DuVernay, τότε αξίζει να μπει πρώτο στη λίστα σας. Μάθετε για ττη 13η τροπολογία του Συντάγματος το 1865, περίπου 3,5 εκατομμύρια Αφροαμερικανοί — 40% του πληθυσμού των βόρειων πολιτειών προπολεμικά — απέκτησαν την ελευθερία τους, ενώ η θέση τους στην αμερικανική κοινωνία απασχόλησε έντονα τη χώρα κατά την περίοδο της ανασυγκρότησης των ΗΠΑ.

King In The Wilderness

Το King In The Wilderness απεικονίζει τους τελευταίους 18 μήνες της ζωής του Dr. Martin Luther King Jr. Αυτό το ισχυρό ντοκιμαντέρ καλύπτει τον καθοριστικό του ρόλο για τα δικαιώματα ψήφου το 1965 και τη δολοφονία του το 1968. Οι συνεντεύξεις με τους φίλους του από εκείνη την περίοδο καθιστούν σαφές ότι ο Martin Luther King Jr ήταν πολλά περισσότερα από όσα γνωρίζετε ήδη.

Dark Girls

Το Dark Girls εξερευνά την προκατάληψη που αντιμετωπίζουν οι μαύρες γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Εξετάζει πώς αμέτρητες γυναίκες προσπαθούν να "ανοίξουν" το χρώμα του δέρματός τους με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει επίσης αντίστροφα πώς οι λευκές γυναίκες χρησιμοποιούν κρεβάτια μαυρίσματος, Botox και την πλαστική χειρουργική για να φαίνονται "πιο έθνικ".

I Am Not Your Negro

Το I Am Not Your Negro βασίζεται στο ημιτελές βιβλίο του James Baldwin, Remember this house, το οποίο επρόκειτο να είναι μια επαναστατική προσωπική περιγραφή των δολοφονιών των τριών στενών φίλων του, Medgar Evers, Malcolm X και Martin Luther King, Jr. Όταν ο Baldwin πέθανε το 1987 , άφησε μόνο 30 σελίδες του βιβλίου του. Χρησιμοποιώντας τα λόγια του, ο σκηνοθέτης Raoul Peck δημιουργεί ένα τέλος στο βιβλίο και συνδέει το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα με αυτό του #BlackLivesMatter.

The Black Power Mixtape

Μετά την εύρεση ενός κουτιού με αρχειακό υλικό από το αντιπολεμικό κίνημα και αυτό του Black Power, από τη δεκαετία του '60 και του '70, ο σκηνοθέτης Goran Hugo Olsson έπρεπε να αφηγηθεί την ιστορία. Σημαντικές φιγούρες όπως η Angela Davis και ο Eldridge Cleaver εμφανίζονται στο αρχειακό υλικό και δείχνουν πόσο μακριά έχουμε φτάσει και πόσο ακόμα δρόμο έχουμε να διανύσουμε.

Paris is burning

Το ντοκιμαντέρ είναι ένα οικείο πορτρέτο της drag κοινότητας του Harlem της δεκαετίας του '80: ένας κόσμος με έντονο ανταγωνισμό και αγώνα για επιβίωση. Το Paris Is Burning αγγίζει θέματα ρατσισμού και φτώχειας, με συνεντεύξεις από εικονικές drag queens, συμπεριλαμβανομένων των Willi Ninja, Pepper LaBeija και Dorian Corey.

The Black Panthers: Vanguard of the Revolution

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία του κόμματος των Black Panthers και πώς άλλαξε την ιστορία, παρουσιάζοντας μια έρευνα επτά ετών με περισσότερες από 25 συνεντεύξεις με επιζώντα μέλη, πληροφοριοδότες του FBI και δημοσιογράφους.

Stay Woke: The Black Lives Matter Movement

Αυτό το ντοκιμαντέρ χρονογραφεί την εξέλιξη των λογαριασμών των πρώτων προσώπων που ασχολήθηκαν με το κίνημα - από τοπικούς ακτιβιστές και διαδηλωτές μέχρι μελετητές.

Whose Streets?

Το Whose Streets? είναι ένας λογαριασμός από τους ανθρώπους που έζησαν τις διαμαρτυρίες του Φέργκιουσον, μετά τη δολοφονία του 18χρονου Michael Brown που πυροβολήθηκε από αστυνομικό. Το περιστατικό ώθησε την κοινότητα να αντισταθεί και να ξεκινήσει ένα παγκόσμιο κίνημα.

Let The Fire Burn

Το 1985, η αστυνομία της Φιλαδέλφειας έριξε εκρηκτικά στρατιωτικού βαθμού σε ένα σπίτι που είχαν καταλάβει μέλη του MOVE, μια αμφιλεγόμενη ριζοσπαστική αστική ομάδα. Αργότερα ανακαλύφθηκε ότι οι αρχές αποφάσισαν να "... αφήσουν τη φωτιά να καίγεται". Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τους τραγικούς θανάτους έντεκα ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών και την καταστροφή 61 σπιτιών.