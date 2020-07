Η Sandra Oh συζητά για την έλλειψη διαφορετικότητας στο Killing Eve και για τη μάχη που έδινε για τον χαρακτήρα της στο Grey's Anatomy

Η Sandra Oh μίλησε για την εμπειρία της στο Grey's Anatomy και το Killing Eve. Σε μια νέα συνέντευξη με την Kerry Washington για το Actors on Actors του Variety, η Oh αποκάλυψε ότι ήταν εξαιρετικά αφοσιωμένη στον χαρακτήρα της στο Grey's Anatomy, ως Cristina Yang, και θα προκαλούσε τους δημιουργούς όταν διαφωνούσε με το περιεχόμενο.

"Αυτό που μπόρεσα να πάρω από το Grey's είναι να έχω την ευθύνη και τη σχέση με τον συγγραφέα για να μπορέσω να κατευθύνω πού πηγαίνει ο χαρακτήρας. Αν σκεφτόμουν κάτι του τύπου 'Αυτό είναι εντελώς λάθος' θα δούλευα μαζί με τη Shonda και τους άλλους συγγραφείς. Αλλά νομίζω τελικά, για ολόκληρο το προϊόν και τη σχέση μας, αν αγωνίζεσαι για τη σειρά, αν παλεύεις για το δικό σου χαρακτήρα, οι άνθρωποι μπορούν να το καταλάβουν" σχολίασε η Oh.

Στη συζήτησή της με τη Washington, η ηθοποιός σχολίασε επίσης την έλλειψη διαφορετικότητας στην τηλεόραση. "Έχω συνηθίσει να είμαι η μοναδική από την Ασία. Δεν φοβάμαι να πω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μείνει πίσω. Μερικές φορές είναι πολύ συναρπαστικό όταν έρχεται και κάποιος άλλος στο σετ.

"Η εξέλιξη των ανθρώπων πίσω από τις κάμερες είναι πολύ αργή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω για την υπόλοιπη Ευρώπη. Μερικές φορές θα ήμουν εγώ και 75 λευκοί άνθρωποι" αποκάλυψε η Oh.