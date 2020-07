Julia Roberts και Denzel Washington συναντιούνται ξανά στο Netflix

Μια νέα ταινία έρχεται στο Netflix με πρωταγωνιστές τη Julia Roberts και τον Denzel Washington και ο συνδυασμός από μόνος του προκαλεί σίγουρα ενθουσιασμό.

Ο δημιουργός του Mr. Robot , Sam Esmail, θα γράψει και θα σκηνοθετήσει τους δύο ηθοποιούς στο Leave the World Behind, μια ταινία του Netflix που θα βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα του Rumaan Alam. Το βιβλίο δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα - θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο - αλλά η πλοκή ακολουθεί μια οικογένεια που ταξιδεύει στο Λονγκ Άιλαντ για διακοπές. Μόλις φτάσουν στον προορισμό τους, οι ιδιοκτήτες του σπιτιού επιστρέφουν, λέγοντας στους ενοικιαστές ότι υπήρξε διακοπή σε όλη την πόλη και ότι όλες οι υπηρεσίες τηλεόρασης, διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας είναι εκτός λειτουργίας. Οι δύο οικογένειες αναγκάζονται να μείνουν μαζί κάτω από την ίδια στέγη, όπου αρχίζουν να ξετυλίγονται θέματα κοινωνικά, ταξικά και οικογενειακά κατά τη διάρκεια της ταινίας.

Το Leave the World Behind σηματοδοτεί την επανένωση των Roberts και Washington, οι οποίοι στο παρελθόν ήταν συμπρωταγωνιστές στο The Pelican Brief, τη δραματική ταινία του 1993 που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του John Grisham. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το Netflix κέρδισε τόσο την Apple όσο και την MGM στην προσφορά για το Leave the World Behind, και μπορεί να έχει κοστίσει στην πλατφόρμα πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.