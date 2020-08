Κυκλοφόρησε ένα ακυκλοφόρητο live άλμπουμ του David Bowie από το 1999

Ένα ακόμα ακυκλοφόρητο - μέχρι πρότινος - άλμπουμ του David Bowie είναι πλέον διαθέσιμο προς τέρψιν του φανατικού κοινού του. Ο δίσκος, με τίτλο Something In The Air, είναι ο τελευταίος από μια σειρά νέων κυκλοφοριών από το αρχείο του μουσικού.



Το άλμπουμ περιλαμβάνει 15 κομμάτια και ηχογραφήθηκε αρχικά το 1999, ως μια ζωντανή καταγραφή του show στο Elysée Montmartre στο Παρίσι. Την ίδια ημέρα, παρεμπιπτόντως, ο Bowie τιμήθηκε από τη Γαλλία με τον τίτλο του Ταξιάρχη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων (Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres).

Το ίδιο το live ήταν ένα από τα επτά show που έδωσε ο Bowie για την προώθηση του άλμπουμ Hours, της ίδιας χρονιάς. Νωρίτερα το 2020, παρουσιάστηκε επίσης και το ακυκλοφόρητο video που θα συνόδευε το Hours.

Μπορείτε να ακούσετε ολόκληρο το Something In The Air.