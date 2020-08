Νύχτες Πρεμιέρας | Ανακοινώθηκαν οι τίτλοι του Διαγωνιστικού ελληνικών ταινιών μικρού μήκους

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας στηρίζει σχεδόν μία δεκαετία τις προσπάθειες των Ελλήνων κινηματογραφιστών μέσα από το Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, επιβεβαιώνοντας το παρόν αλλά και το μέλλον του ελληνικού σινεμά.

Οι 26ες Νύχτες Πρεμιέρας θα διεξαχθούν από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2020. Η διαδικασία επιλογής των ταινιών από την ομάδα προγραμματισμού του φεστιβάλ ολοκληρώθηκε και επιλέχθηκαν 47 ταινίες που θα διεκδικήσουν τα βραβεία της 26ης διοργάνωσης. Αναλυτικά οι ταινίες που θα διαγωνιστούν είναι (σε αλφαβητική σειρά βάσει τίτλου):

ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ της Δέσποινας Κούρτη

ΑΔΕΛΦΕΣ ΨΥΧΕΣ του Βασίλη Λουλέ & ομάδας μαθητών του Ελληνικού Σχολείου του Vaihingen της Στουτγάρδης

ΑΕΝΑΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ του Παντελή Κουλουρίδη

ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ του Δημήτρη Παπαγιαννόπουλου

ΑΝΘΟΛOΓΙΟ ΜΙΑΣ ΠΕΤΑΛΟYΔΑΣ του Κωστή Χαραμουντάνη

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ του Θανάση Τσιμπίνη

ΒΟΥΤΙΑ του Θύμιου Μπακατάκη

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΛΩΤ του Παναγιώτη Στεργιανού

ΗΡΩ /HE.RO:/ του Αλέξη Κουκιά-Παντελή

ΙΣΚΙΩΜΑ του Κώστα Γεραμπίνη

ΤΟ ΜΑΟΥΣ ΣΤΟΡΥ του Μιλτιάδη Χρηστίδη

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ του Νίκου Πάστρα

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του Μάνου Παπαδάκη

ΟΤΑΝ ΓΕΛΑΩ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ του Ντάνιελ Μπόλντα

ΣΕΒΑΡΑΜΠΕΣ του Τζορτζ Κόντος

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ της Αναστασίας Κρατίδη

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ (ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ) της Ζακλίν Λέντζου

ΤΕΡΜΑ του Δημήτρη Μουτσιάκα

ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΑΝ του Αλέξανδρου Σκούρα

ΧΑΝΣΕΛ της Βίβιαν Παπαγεωργίου

ΧΟΥΧΟΥ της Ζωής Σγουρού

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ του Κώστα Δημολίτσα

ALL YOU CAN EAT του Δημήτρη Αρμενάκη

BELLA της Θέλγιας Πετράκη

DAKAR του Στέλιου Μωραϊτίδη

DEAR JOEL του Θανάση Τρουμπούκη

FIAT LUX του Γιώργου Κορακιανίτη

GOADS της Iris Baglanea

HAPPY MOMENTS του Αλέξανδρου Ζαρμπή

THE HARVESTER GENERATION του Μίνωα Παπά

MADONNA F64.0 του Σταύρου Μαρκουλάκη

MARE NOSTRUM του Δημήτρη Αναγνώστου

MILKYWAY του Λευτέρη Γιαννακουδάκη

NORMAΛ του Νίκου Γκούλιου OTRANTO των Ιώνιαν Μπισάι και Σωτήρη Τσίγκανου

PASHKA του Oltjon Lipe

PHELIA της Ελιας Καλογιάννη

PREMIER AMOUR του Χάρη Ραφτογιάννη

ROUTE-3 του Θανάση Νεοφώτιστου

SILENCE του Μελέτη Μοίρα

STEFANOS ROKOS: NICK CAVE & THE BAD SEEDS' NO MORE SHALL WE PART, 14 ΠΙΝΑΚΕΣ, 17 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ της Ρηνιώς Δραγασάκη και της Αρασέλης Λαιμού

SWEAT της Βέρας Χοτζόγλου

TAKE IT AND END IT του Κυρηναίου Παπαδημάτου

THIS IS RIGHT; ZAK LIFE AND AFTER της Γεύης Δημητρακοπούλου

UNDER του Βαγγέλη Μπέκα UTOPIA του Κώστα Νίκα

54 / Η ΤΥΦΛΗ ΧΕΛΩΝΑ ΚΙ Η ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ της Ισαβέλλας Μαργάρα

Στο πλαίσιο των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η διοργάνωση αισιοδοξεί ώστε η 26η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας να φιλοξενηθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες, με σεβασμό πάντα τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές διεξαγωγής, όπως αυτές θα οριστούν από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και με απαράβατο γνώμονα την ασφάλεια του κοινού και των θεατών.

Για τους θεατές (ευπαθείς ομάδες, άτομα που φροντίζουν ασθενείς ή λόγω επαγγέλματος έρχονται σε επαφή με ασθενείς κ.ά.) οι οποίοι δεν θα μπορούν εκ των πραγμάτων να παραστούν στις προβολές, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας έχει ήδη προβλέψει ένα μέρος του προγράμματός του να προβληθεί και ψηφιακά, σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα η οποία θα εξασφαλίζει συγκεκριμένο αριθμό geo-blocked προβολών, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υψηλού επιπέδου ψηφιακής διάδρασης κατά τα πρότυπα επιτυχημένων παραδειγμάτων μεγάλων διεθνών Φεστιβάλ.

Στην περίπτωση που οι συνθήκες της πανδημίας το επιβάλουν, η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρέχει στο Φεστιβάλ την ασφάλεια να διεξαχθεί εξ’ολοκλήρου ψηφιακά, διατηρώντας τον πλούτο των παράλληλων δράσεων της διοργάνωσης, όπως masterclass, συζητήσεις, εισαγωγή από σκηνοθέτες και Q&A αλλά και ευρεία διάδραση με το κοινό, προσαρμοσμένες στο διαδικτυακό περιβάλλον.

Κεντρική φωτογραφία: Η αφίσα του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας από τον Βασίλη Μέξη.