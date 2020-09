Ο Woody Allen επέστρεψε με το Rifkin's Festival

Το βράδυ έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του San Sebastian (18 Σεπτεμβρίου 2020) θα κάνει πρεμιέρα η νέα ταινία του Woody Allen, "Rifkin's Festival". Το γεγονός φαίνεται να είναι η ιδανική συγκυρία για το ντεμπούτο της ρομαντικής κομεντί, καθώς η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι Αμερικανών που παρακολουθεί το San Sebastian Film Festival και η ταινία γυρίστηκε εξ'ολοκλήρου στην ισπανική πόλη.

Στο "Rifkin's Festival" πρωταγωνιστούν η Gina Gershon και ο Wallace Shawn ως ένα ζευγάρι Αμερικανών που ταξιδεύει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν και κινείται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Η γυναίκα ξεκινά μια σχέση με έναν διάσημο Γάλλο σκηνοθέτη ταινιών και ο σύζυγος ερωτεύεται μια Ισπανίδα. Το καστ συμπληρώνουν οι Elena Anaya, Louis Garrel και Christoph Waltz.

Το "Rifkin's Festival" θα σηματοδοτήσει το δεύτερο άνοιγμα του ταινίας του Allen στο ισπανικό φεστιβάλ μετά το "Melinda and Melinda" το 2004, όπου ήταν επίσης ο αποδέκτης του βραβείου Donostia για τη συνολική του καριέρα. Ταινίες όπως "Manhattan", "Zelig", "Match Point" και "Irrational Man" είναι μερικές από τη φιλμογραφία του σκηνοθέτη που έχουν βρει τον δρόμο τους στο San Sebastian Film Festival.

Η νέα ταινία του Allen έρχεται σε μια περίοδο που ο σκηνοθέτης βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς η υιοθετημένη κόρη του Dylan Farrow τον έχει κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση. Η Kate Winslet αναφέρθηκε πρόσφατα στο θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης ηθοποιών στο Χόλιγουντ από ισχυρούς παράγοντες της βιομηχανίας του κινηματογράφου, μιλώντας για συγκεκριμένα ονόματα. "Σκέφτομαι, πώς δούλεψα με τον Woody Allen και τον Roman Polanski", είπε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο Vanity Fair. "Μου φαίνεται απίστευτο πώς αυτοί οι άνθρωποι έχαιραν σεβασμού από τόσο πολλούς στη βιομηχανία του κινηματογράφου και για τόσο καιρό. Είναι αισχρό”. "Δεν μπορώ να γυρίζω πίσω το χρόνο”, συνέχισε, "όμως τώρα αναλαμβάνω ευθύνη που μου αναλογεί για το ότι συνεργάστηκα μαζί τους”.

Η κυκλοφορία του τελευταίου βιβλίου του Allen, "Apropos of Nothing", προκάλεσε επίσης αναταραχή στις αρχές του έτους. Η Hachette, η αρχική εκδότρια εταιρεία που είχε τα δικαιώματα του βιβλίου, απέρριψε το "Apropos of Nothing" λόγω των αντιδράσεων. Οι υπάλληλοι της εταιρείας πραγματοποίησαν ακόμη και απεργία όταν ανακοινώθηκε ότι η Hachette θα κυκλοφορούσε το βιβλίο. Αργότερα, το βιβλίο του Allen δόθηκε στην Arcade Publishing από όπου και κυκλοφόρησε.

Δεν υπάρχει ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας στις ΗΠΑ για το "Rifkin's Festival". Δεδομένου ότι το "A Rainy Day in a New York" του Allen δεν κυκλοφόρησε ποτέ στους αμερικανικούς κινηματογράφους, δεν είναι σαφές εάν η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη θα έχει άλλη τύχη αυτή τη φορά.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ για το "Rifkin's Festival":