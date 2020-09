Βραβεία ΕΜΜΥ 2020 | Οι μεγάλοι νικητές

Εντελώς διαφορετική από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η 72η απονομή των βραβείων ΕΜΜΥ ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.

Ο Jimmy Kimmel ήταν για τρίτη φορά στην καριέρα του ο οικοδεσπότης του event που έγινε ψηφιακά, με ελάχιστους παρόντες στο Staples Center του Λος Άντζελες και χωρίς κόκκινο χαλί. Κατά τη διάρκεια της τελετής πραγματοποιήθηκαν συνδέσεις με 130 διαφορετικά σημεία, σε δέκα χώρες του κόσμου. Στους υποψηφίους είχε σταλεί ένα κιτ με κάμερα με το οποίο συνδέθηκαν για να παρακολουθήσουν live το αποτέλεσμα και να πουν οι νικητές τον ευχαριστήριο λόγο τους, ενώ μετά μεταφέρονταν σε ένα ψηφιακό press room όπου έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Σε ό,τι αφορά το dress code, υπήρξαν από βραδινές τουαλέτες και tuxedo μέχρι άνετα homewear αλλά και πιτζάμες!

Στα άλλα ενδιαφέροντα της βραδιάς, η Zendaya έγραψε ιστορία καθώς στα 24 της έγινε η νεότερη ηθοποιός που κερδίζει EMMY Α' γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά, ενώ η σειρά Schitt’s Creek πήρε 7 βραβεία στις κατηγορίες που αφορούσαν την κωμωδία.

To βραβείο στην κατηγορία "Καλύτερη δραματική σειρά" πήρε το Succession, ωστόσο ο παρουσιαστής του βραβείου Sterling K. Brown έβγαλε έναν ευχαριστήριο λόγο για το This is Us (που δεν ήταν υποψήφιο) πριν το παραδώσει στους νικητές.

Η Jennifer Aniston που παρουσίασε Α' Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά φορώντας μια μαύρη τουαλέτα Dior χρειάστηκε να κάνει και τον πυροσβέστη, αφού ο Jimmy Kimmel στην προσπάθειά του να απολυμάνει τον φάκελο με το νικητή πριν της τον δώσει τον ψέκασε με αντισηπτικό διάλυμα και στη συνέχεια του έβαλε φωτιά!

Ο παρουσιαστής έκλεισε τη βραδιά με τη φράση "Please, vote" παροτρύνοντας τους θεατές να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία το Νοέμβριο.

Oι νικητές της βραδιάς

Καλύτερη δραματική σειρά

Succession (HBO)

Καλύτερη κωμική σειρά

Schitt's Creek (Pop)



Καλύτερη μίνι σειρά

Bad Education (HBO)

Α' Ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Jeremy Strong, Succession

Α' Γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Zendaya, Euphoria

Α' Ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά

Eugene Levy, Schitt’s Creek



Α' Γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek



Α' Ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Α' Γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Regina King, Watchmen



REGINA KING WON THE EMMY IN A BREONNA TAYLOR T-SHIRT MY QUEEN MY QUEEN!!!!! #Emmys #WatchmenHBO pic.twitter.com/91klMJHYRW — Patti’s Left Shoe (@SylviaObell) September 21, 2020

Β' Ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Billy Crudup, The Morning Show

Β' Γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Julia Garner, Ozark



Β' Ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά

Daniel Levy, Schitt’s Creek



Β' Γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά

Annie Murphy, Schitt’s Creek



Β' Ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen



Β' Γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Uzo Aduba, Mrs. America



Καλύτερο Talk Show

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)



Καλύτερο Sketch Series

Saturday Night Live (NBC)

Καλύτερη guest γυναίκα ηθοποιός, Κωμωδία

Maya Rudolph, Saturday Night Live

Καλύτερος guest άντρας ηθοποιός, Κωμωδία

Eddie Murphy, Saturday Night Live

Καλύτερη guest γυναίκα ηθοποιός, Δράμα

Cherry Jones, Succession

Καλύτερος guest άντρας ηθοποιός, Δράμα

Ron Cephas Jones, "This Is Us”

Καλύτερος παρουσιαστής Reality

RuPaul, Drag Race

Πηγή: madamefigaro.gr