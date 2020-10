Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet και Ariana Grande σε μία ταινία

Το πρώτο χτύπημα δόθηκε από το πειρατικό download, το δεύτερο από τις πλατφόρμες streaming που εισέβαλαν στο σαλόνι μας και το τρίτο από την πανδημία του κορονοιού και το lockdown που ήρθε να δώσει την χαριστική βολή στις ήδη επιβαρυμένες κινηματογραφικές αίθουσες και τις εταιρείες παραγωγής. Η τέχνη του σινεμά όπως τη γνωρίζαμε βιώνει μία από τις πιο καταστροφικές στιγμές της ιστορίας της και προσπαθεί με όποιο τρόπο και κόστος να κρατηθεί ζωντανή. Φυσικό και επόμενο λοιπόν ολοένα και περισσότερα από τα μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ να βρίσκουν καταφύγιο σε παραγωγές, που φέρουν την σφραγίδα των υπηρεσιών streaming.

Μία από τις πιο φιλόδοξες είναι αυτή που ετοιμάζει το Netflix και έχει τον τίτλο Don't Look Up. Πρόκειται για μία κωμωδία που γράφει και σκηνοθετεί ο Adam McKay (Vice, The Big Short και η βραβευμένη με Emmy σειρά Succession) και στην συναντιούνται επί οθόνης οι Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley, Jennifer Lawrence και Rob Morgan.

Όσον αφορά στην υπόθεση του φιλμ, λίγα μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστά: αυτή θα αφορά ένα ζευγάρι αστροναυτών και τις προσπάθειές του να προειδοποιήσει τον κόσμο ότι ένας τεράστιος μετεωρίτης θα χτυπήσει και θα καταστρέψει τη Γη σε έξι μήνες.

Ο McKay έχει ήδη γράψει το σενάριο και τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον ερχόμενο μήνα στη Βοστόνη των ΗΠΑ.

Πηγή: esquire.com.gr