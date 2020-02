Ο Brad Pitt κέρδισε μόλις το πρώτο του Όσκαρ ως ηθοποιός

Η παρουσία του Brad Pitt στον κινηματογράφο έχει ξεκινήσει από τα '90s, όμως ο ηθοποιός κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ υποκριτικής στην 92η Απονομή, για τον Β' Ανδρικό ρόλο στην ταινία Once Upon a Time … in Hollywood. Το 2014 είχε κερδίσει Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας καθώς ήταν ένας από τους παραγωγούς της ταινίας 12 Years a Slave.

Αυτή είναι η μακρά ιστορία του Pitt από την πρώτη υποψηφιότητά του μέχρι την πρώτη του προσωπική βράβευση στα Oscars 2020.

Υποψήφιος: Β΄Ανδρικός Ρόλος (12 Monkeys)

Η Ακαδημία αναγνώρισε για πρώτη φορά τις ικανότητες του Pitt το 1996, με την υποψηφιότητά του για τον Β΄Ανδρικό Ρόλο στη δραματική ταινία 12 Monkeys. Τότε, ο Pitt ήταν 32 ετών. Τελικά, έχασε το βραβείο από τον Kevin Spacey και τον ρόλο του στην ταινία The Usual Suspects.

Υποψήφιος: Α΄Ανδρικός Ρόλος (The Curious Case of Benjamin Button)

Χρειάστηκε να περάσει περισσότερο από μια δεκαετία πριν την επόμενη υποψηφιότητα του Pitt. Το 2009, προτάθηκε για τον ρόλο του στο The Curious Case of Benjamin Button, αυτή τη φορά στην κατηγορία Α΄Ανδρικό Ρόλο. Έχασε από τον Sean Penn, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο Milk.



Υποψήφιος: Best Motion Picture και Α΄Ανδρικός Ρόλος (Moneyball)

Ο Pitt βρέθηκε ξανά υποψήφιος το 2012 στην ίδια κατηγορία με τον ρόλο του στο Moneyball. Η ταινία πρόταθηκε και για Best Motion Picture, χαρίζοντάς του έτσι δύο υποψηφιότητες. Έχασε και στις δύο κατηγορίες από το The Artist και τον Jean Dujardin.

Βραβευμένος: Καλύτερη Ταινία (10 Yeras a Slave)

Το 2014 ήταν η χρονιά του. Ο Pitt κατάφερε να κρατήσει το χρυσό αγαλματίδιο καθώς ήταν ανάμεσα στους παραγωγούς της ταινίας 10 Years a Slave - και είχε επίσης ένα πολύ μικρό ρόλο - η οποία βραβεύτηκε με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Υποψήφιος: Best Picture (The Big Short)

Η έκτη υποψηφιότητα του Pitt προήλθε από την ταινία The Big Short, που το 2016 προτάθηκε για Best Picture. Έχασε από Spotlight.

Με 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ο Pitt βρέθηκε στη φετινή απονομή απέναντι από τους Tom Hanks, Al Pacino, Joe Pesci και Anthony Hopkins. Και τελικά, έφυγε κερδισμένος, αφιερώνοντας το Όσκαρ στα παιδιά του. Go Brad <3